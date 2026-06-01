Derby. SF Breitbrunn gegen Gautinger SC am 30.05.26 ab 15 Uhr. Nach dem Abpfiff. Foto: Dagmar Rutt – Foto: Dagmar Rutt

Der Gautinger SC hat sich im direkten Duell gegen die Sportfreunde Breitbrunn durchgesetzt. Nun muss der GSC gegen den SC Olching II antreten – das Hinspiel findet bereits am Donnerstag statt.

Die Sportfreunde Breitbrunn müssen nach drei Jahren zurück in die A-Klasse, der Gautinger SC hingegen hat sich die Chance auf den Verbleib in der Kreisklasse bewahrt. Im Duell der direkten Konkurrenten am abschließenden Spieltag der Kreisklasse 1 setzten sich die Gäste aus Gauting – laut beiden Trainern verdient – durch.

Beim GSC hingegen ist es noch zu früh für den Blick auf die kommende Saison. Das Team von Trainer Benedikt Junker spielt nun in der Relegation gegen den SC Olching II, Zweitplatzierter der A-Klasse 2, um den Ligaverbleib (Hinspiel Donnerstag, Rückspiel Sonntag). „Wir können uns jetzt freuen, aber das war erst die halbe Miete“, sagte Junker. Den direkten Ligaverbleib verpasste der GSC letztlich nur hauchdünn: In einem Dreiervergleich mit den beiden punktgleichen Teams SV Germering und TSV Geiselbullach II blieben Letztere vorn, was aber schon vor dem Saisonfinale feststand.

„Wir sind nicht allein wegen dieser Partie abgestiegen, sondern wegen der gesamten Saison. Unter dem Strich war es zu wenig“, sagte Markus Kreitner, Coach der Gastgeber, der mit seinem Team seit der Winterpause nur ein einziges Spiel gewinnen konnte. Man werde den Abstieg nun erst einmal verarbeiten und gemeinsam aufarbeiten. Er selbst werde aber, ebenso wie Co-Trainer Markus Freymann, weitermachen, und bis auf den von vielen Verletzungen geplagten Manuel Häusler (Karriereende) gebe es bisher auch keine Abgänge zu vermelden, so Kreitner.

In Breitbrunn hatten beide Teams mit der Hitze zu kämpfen, der GSC kam damit aber etwas besser zurecht: Kurz vor der Pause setzte sich der schnelle Timo Leigh im Laufduell durch und bediente Sebastian Lebek, der zum 1:0 traf. Nach knapp einer Stunde legte Simon Roos per Strafstoß nach, zuvor war Lebek von Torwart Maximilian Lang gefoult worden. Nach Bastian Lembergers Anschlusstreffer wurde es noch einmal etwas spannend, der GSC, dem auch ein Remis gereicht hätte, brachte den knappen Sieg jedoch über die Zeit.

TSV Hechendorf – TSV Pentenried 4:1 (2:0) Tore: 1:0 Lasse Jünger (37.), 2:0 Mathias Huber (39.), 3:0 Mert Rau (52.), 3:1 Arbnor Spahiu (54.), 4:1 Mert Rau (69.)

Nach einem 4:1 (2:0) am Samstag gegen den TSV Pentenried hat der TSV Hechendorf die Saison auf Rang sechs der Kreisklasse 1 beendet. Pentenried schloss die Spielzeit als Achter ab. „Wir konnten seit langer Zeit wieder aus dem Vollen schöpfen und waren personell top besetzt“, sagte Hechendorfs Trainer Florian Weißleder nach seinem letzten Spiel an der Seitenlinie. Verein und Trainer hatten sich zuvor einvernehmlich auf eine Trennung geeinigt.

Das 1:0 durch Lasse Jünger fiel laut Weißleder nach überzeugendem Kombinationsspiel. „Lasse musste nur noch einschieben“. Nur zwei Minuten später erhöhte Mathias Huber per Kopf nach einer Ecke am zweiten Pfosten auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel traf Mert Rau zum 3:0. Arbnor Spahiu verkürzte zwar auf 1:3, doch Rau stellte mit seinem zweiten Treffer den Endstand her. „Das war gut durchkombiniert“, lobte Weißleder.

Eine besondere Geschichte schrieb dabei Rau. „Für Mert war es nach 15 Jahren das erste Spiel – und gleichzeitig sein letztes. Umso schöner, dass ihm ein Doppelpack gelungen ist“, sagte der Trainer. Für einen Lacher sorgte ein verschossener Elfmeter. „Den hat er selbst rausgeholt und dann in den Fangzaun gejagt, so einen Elfer habe ich noch nie gesehen“, scherzte Weißleder.

Pentenrieds Trainer Stefan Suchanke meinte: „Wir waren nicht präsent und haben verdient 1:4 verloren.“ Dennoch zog er für die gesamte Saison ein positives Fazit: „Wir hatten nie etwas mit dem Tabellenkeller zu tun. Es war eine Saison, wie man sie sich wünscht.“