Gautinger SC kassiert dritte Pleite in Folge – Landes rettet Burggen/Bernbeuren einen Punkt

Vieles hatte auf ein entspanntes Saisonfinale für den Gautinger SC hingedeutet: Nach einer Serie von elf Spielen ohne Niederlage schienen die Abstiegs-Relegationsplätze weit entfernt. Nun aber könnte es doch noch einmal eng werden. Am Mittwochabend verlor Gauting beim neuen Tabellendritten SC Schöngeising mit 1:3, und damit bereits zum dritten Mal in Folge. Bei noch fünf ausstehenden Partien beträgt der Vorsprung auf Rang elf sechs Punkte. Die Leistungen stimmen laut GSC-Kapitän Julian Feser aber weiterhin. Die Niederlage sei vor allem der fehlenden Effizienz geschuldet gewesen. Die Gastgeber brauchten deutlich weniger Chancen und lagen bereits nach gut einer Viertelstunde mit 2:0 vorne. Kurz vor der Halbzeitpause konnten sie per Strafstoß sogar auf 3:0 erhöhen. Im zweiten Durchgang versuchten die Gautinger noch einmal alles und erarbeiteten sich auch einige Möglichkeiten. Aber erst kurz vor dem Abpfiff konnte Feser noch verkürzen – zu spät für eine Aufholjagd. Der Torschütze blickt trotz der erneuten Niederlage optimistisch auf die nächsten Wochen: „Leider hat es gegen einen sehr effizienten Gegner nicht gereicht, aber die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Wir gehen hoch motiviert in die letzten Spiele gegen unsere direkten Konkurrenten.“ (te)

Einen möglichen Aufstieg hatte Sebastian Kolbeck schon nach der Niederlage in Finning am Osterwochenende abgeschrieben. Und nach dem gestrigen Maifeiertag sieht der Trainer der Sportfreunde Breitbrunn auch das Ziel, Platz drei noch zu erreichen, weiter in die Ferne gerückt. Nachdem tags zuvor der derzeitige Dritte Issing nur Remis gespielt hatte, kamen auch die Sportfreunde nicht über ein Unentschieden hinaus. Das 2:2 gegen den Tabellenzweiten TSV Burggen/Bernbeuern war für Kolbeck aber Beleg dafür, dass seine Mannschaft „weiter motiviert ist. Die Jungs machen es sehr, sehr gut. Wir wollen die Saison ordentlich zu Ende spielen.“ Gegen Burggen sei nicht zu erkennen gewesen, dass die Gäste derzeit in der Kreisklasse 4 etwas weiter oben unterwegs seien. „Wir haben in der ersten Halbzeit viel Druck gemacht und Chancen erarbeitet“, lobte der Trainer. Nicolas Dolderer nutzte in der 10. und in der 18. Minute zwei dieser Chancen. Den Gästen reichten aber ihre wenigen Möglichkeiten, um kurz vor der Pause wieder zu verkürzen. „In der zweiten Hälfte war es dann auch wegen der Temperaturen ein Kampfspiel“, stellte Kolbeck fest. In der vorletzten Spielminute verpassten es die Gastgeber dann einen gegnerischen Angriff zeitig zu unterbinden. „Da haben wir das taktische Foul nicht hinbekommen“, sagte Kolbeck. Die Folge: das späte 2:2. (sr)