Gautinger SC kämpft gegen Abstieg: Neuer Trainer glaubt an die Wende Fußball-Kreisklasse 1 von Tobias Empl · Heute, 10:38 Uhr · 0 Leser

Voller Einsatz ist für Gauting, wie hier von Timo Leigh (l.) im Derby gegen Pentenrieds Tibor Dörmer, jetzt in jedem Spiel gefragt. – Foto: Photographer: Andrea Jaksch

Der Gautinger SC steht auf dem Relegationsplatz. Trainer Benedikt Junker will mit Kampfgeist die Wende schaffen und den Klassenerhalt sichern.

Die Rückrunde soll es mal wieder richten beim Gautinger SC. Wie schon häufiger in den vergangenen Spielzeiten, sind die GSC-Kicker in der ersten Saisonhälfte nicht an ihr Leistungsmaximum herangekommen und müssen sich nun im Frühjahr steigern. Mit nur 13 Punkten aus 13 Hinrunden- und bisher zwei Rückrundenspielen ist Gauting aktuell Drittletzter der Kreisklasse 1. Am Saisonende hieße das: Abstiegs-Relegation. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt vor dem Pflichtspielauftakt am kommenden Sonntag gegen den FC Puchheim (14 Uhr) allerdings nur drei Punkte, und der neue Trainer Benedikt Junker traut seiner Mannschaft die nötige Steigerung ohne Wenn und Aber zu.

„Ich bin davon überzeugt, dass wir nach der Winterpause mehr Punkte holen werden als davor“, sagt Junker, der im Winter die Nachfolge des beruflich bedingt zurückgetretenen Franz Gaul angetreten hat. Junker betont, dass sein Vorgänger ihm alles andere als einen Scherbenhaufen anvertraut hat: „Ich habe eine gut funktionierende Mannschaft übergeben bekommen. Das Team ist schon gut eingespielt und das Mannschaftsgefüge ist super.“ Der Kader, in den nun auch noch einige Jugendspieler integriert wurden, sei groß genug, und es herrsche ein gesunder Konkurrenzkampf. Mit der Vorbereitung zeigt er sich zufrieden, auch wenn nicht alles komplett nach Plan lief. Da die Gautinger nur über Rasenplätze verfügen, mussten sie wie jedes Jahr etwas improvisieren.