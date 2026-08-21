Gautinger SC II fühlt sich bereit für die B-Klasse

Die Reserve des Gautinger SC ist zurück in der B-Klasse. Vieles macht Trainer Ludwig Platzer Mut, ein bisschen etwas müsse sich aber auch noch verbessern.

Im Frühjahr durfte allseits gejubelt werden beim Gautinger SC. Denn nicht nur die Kreisklasse-Fußballer sicherten sich in einem hochspannenden Relegationskrimi noch den Ligaverbleib – auch die zweite Herrenmannschaft hatte Grund zum Feiern: Nach zwei Jahren in der C-Klasse gelang der GSC-Reserve endlich die Rückkehr in die B-Klasse.

Die positive Grundstimmung der souveränen Meisterschaft wollen die Würmtaler nun auch in die neue Spielzeit 2026/27 mitnehmen. „Wir freuen uns alle sehr auf die Saison. Die Jungs ziehen bisher gut mit und haben Bock“, sagt Trainer Ludwig Platzer, der den Aufstieg nur als folgerichtig ansieht. „Wir durften noch mal eine Extrarunde in der C-Klasse drehen. Aber ich glaube, die Ergebnisse haben deutlich gezeigt, dass wir bereit für die B-Klasse sind.“

Den Kader um Kapitän Mahmut Bayrakdar haben die Gautinger im Sommer zusammengehalten und in der Breite sogar leicht verstärkt. Auch Routinier Patrick Müller (35 Jahre) will ein weiteres Jahr auf Torejagd gehen. In der Vorsaison steuerte der Stürmer in zwölf Einsätzen überragende 28 Treffer zur starken Offensivabteilung der Zweiten bei. Darüber hinaus verfügt der Klub über interessante Nachwuchsspieler. „Talent ist in der Mannschaft definitiv vorhanden“, weiß Platzer.

Einen Selbstläufer erwartet der Coach heuer dennoch keinesfalls: „Es ist schon ein Schritt von der C-Klasse in die B-Klasse. Ich gehe davon aus, dass wir deutlich mehr arbeiten müssen.“ Besonders im konditionellen Bereich habe seine Mannschaft noch Luft nach oben, betont er. „Das war schon letztes Jahr ein Thema.“

Durch fußballerische Überlegenheit konnten die Gautinger läuferische Defizite in der niedrigeren Spielklasse noch leicht kaschieren. Die Resultate der Vorbereitung gegen andere B-Klasse-Teams legen jedoch nahe, dass in Zukunft größere Kaliber warten. Sowohl gegen die DJK Würmtal (2:6) als auch gegen den SV Wangen (1:3) setzte es Testspielniederlagen. „Da haben aber noch wichtige Spieler gefehlt“, stellt Platzer klar. „Spielerisch haben mich trotzdem viele Szenen überzeugt.“

Daher traut der Coach seiner Elf durchaus eine erfolgreiche Saison zu: „Die Vorgabe ist, bestenfalls im oberen Drittel mitzuspielen.“ Eine Generalprobe vor dem Ligastart auswärts bei der SG FC/Ethnikos Puchheim II in gut einer Woche wird es allerdings nicht mehr geben. Der letzte Test gegen den TV Stockdorf II am Sonntag entfällt, da die erste Mannschaft im Punktspielbetrieb personelle Unterstützung benötigt. kd