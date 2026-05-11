Gautinger SC holt Big Points – Später Rückschlag für SF Breitbrunn – TSV Pentenried geht unter

Immer wieder torgefährlich: Gautings Sebastian Lebek (r.) kam mehrfach vor Hechendorfs Tor an den Ball und traf zweimal. – Foto: Photographer: Andrea Jaksch

Der Gautinger SC hat im Abstiegskampf der Kreisklasse 1 einen überlebenswichtigen Sieg gefeiert. Gegen den TSV Hechendorf setzte sich das Team von Trainer Benedikt Junker am Sonntag mit 4:1 durch und kletterte drei Spieltage vor Saisonende auf einen Nichtabstiegsplatz. „Das war immens wichtig, aber trotzdem nur ein kleiner Schritt. Wir haben jetzt noch drei schwere Spiele vor uns“, sagte Junker anschließend.

Die Gastgeber gingen schon in der sechsten Minute in Führung: Eine zunächst abgewehrte Ecke brachte Kubilay Uysal erneut in den Strafraum, und Maximilian Aichberger stand am zweiten Pfosten goldrichtig. Nach Zuspiel von Emre Uysal behielt Sebastian Lebek allein vor dem Tor die nötige Ruhe und erhöhte auf 2:0. In der Folge ließen die Gautinger etwas nach und mussten vor der Halbzeitpause den Anschlusstreffer durch Lasse Jünger hinnehmen.

Er zeigte sich mit dem Auftritt seines Teams sehr zufrieden. „Wir hatten das Spiel von der ersten Minute an im Griff. Endlich haben wir uns für das Engagement und die harte Arbeit mal belohnt und verdient gewonnen“, lobte Junker.

In der Schlussphase sorgte Lukas Höchstetter schließlich für die Vorentscheidung. Nach einem Ballgewinn an der Mittellinie wurde Timo Leigh freigespielt, und seine Flanke landete von Höchstetters Schulter im Tor. „Egal wie, Hauptsache drin“, kommentierte Junker. Den Schlusspunkt setzte Lebek mit einem Freistoß-Aufsetzer in der Nachspielzeit.

FC Puchheim – SF Breitbrunn 1:1 (0:1) Tore: 0:1 Scheidl (39.), 1:1 Nitsche (90.)

Die Sportfreunde Breitbrunn haben im Abstiegskampf der Kreisklasse 1 einen bitteren späten Rückschlag kassiert. Beim FC Puchheim reichte es für den Tabellen-Dreizehnten nur zu einem 1:1 (1:0), obwohl die Gäste lange wie der Sieger aussahen. „Bemüht und kämpferisch war das top von uns“, sagte Co-Trainer Martin Steigenberger nach dem Schlusspfiff. Xaver Scheidl brachte Breitbrunn in der 39. Minute mit einem flachen Distanzschuss aus „16 bis 18 Metern“ in Führung.

Danach verteidigten die Gäste leidenschaftlich, verpassten aber das mögliche 2:0. „Dann bekommen wir eben die Dinger, wenn wir das zweite Tor nicht machen“, meinte Steigenberger. Besonders ärgerlich: Der Ausgleich fiel erst in letzter Sekunde. Nach einem langen Ball pfiff der Schiedsrichter ein Handspiel rund 20 Meter vor dem Tor. „Nicht ganz zufrieden mit dem Schiri“, sagte Steigenberger. Den Freistoß setzte Puchheim zunächst an die Latte, ehe Alexander Nitsche zum 1:1 abstaubte. Auf die Frage, was heute gefehlt hat, antwortete der Co: „Eine Minute früher Schluss“, mit einem Lächeln.

SC Schöngeising – TSV Pentenried 8:0 (3:0) Tore: 0:1 Berger (15.), 0:2 Probst (22.), 0:3, 0:4 Berger (26., 52.), 0:5 Kayikci (59.), 0:6, 0:7, 0:8 Berger (61., 68., 73.)

Die Personalsituation war schwierig. Und so wollte Trainer Stefan Suchanke den Spielern, die für den TSV Pentenried am Sonntag im Auswärtsspiel beim SC Schöngeising auf dem Platz standen, auch keinerlei Vorwurf machen. „Diejenigen, die da waren, haben es gut gemacht“, sagte er nach der 0:8-Niederlage. Mit Björn Papelitzky stand bei seiner Mannschaft ein angeschlagener Feldspieler im Tor, und Suchanke musste auch selbst ran. Zudem halfen einige Spieler aus der zweiten Mannschaft aus. „Und am Anfang haben wir ordentlich dagegengehalten“, fand der Trainer. Doch dann wurde es zunehmend schwerer, die Schöngeisinger Angreifer, allen voran Marcel Berger, einzubremsen.