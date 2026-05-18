Gautinger SC gewinnt Kellerduell in Landsberied – SF Breitbrunn zeigen Moral Kreisklasse 1 von Tobias Huber · Heute, 14:33 Uhr · 0 Leser

Der Gautinger SC hat beim FC Landsberied gewonnen. – Foto: Dieter Metzler

Der Gautinger SC gewinnt das Kellerduell beim FC Landsberied durch ein Tor in der Nachspielzeit. Emre Uysal trifft mit der letzten Aktion des Spiels.

FC Landsberied – Gautinger SC 0:1 (0:0) Tor: Uysal (90.+4) – Zeitstrafe: Leigh/GSC (61.) Gautings Trainer Benedikt Junker war am Samstag nach dem mit 1:0 gewonnenen Abstiegsduell beim FC Landsberied fast mehr auf Betriebstemperatur als während des gesamten Spiels. „Wir haben gewonnen, aber so ein Auftritt geht gar nicht“, kritisierte er sein Team. Der Siegtreffer, der Emre Uysal mit der letzten Aktion des Spiels gelungen war, hatte Emotionen freigesetzt. Eine kurze Rudelbildung folgte. Allerdings war die Anspannung in dem Kellerduell bereits während der gesamten Spielzeit spürbar gewesen. Der Unparteiische Tobias Brendel nahm dies gegen Ende der ersten Hälfte zum Anlass, beide Teams zu trennen. Zudem bat er beide Trainer und Kapitäne zu sich an die Mittellinie. „Zum Deeskalieren“, wie es hieß. Kurios war auch, dass der insgesamt unsicher wirkende Schiedsrichter zu früh abgepfiffen hatte. Er musste von Betreuern beider Seiten darauf aufmerksam gemacht werden, dass noch Zeit zu spielen war. Mit dem Ergebnis und den drei Punkten war Gautings Coach selbstredend zufrieden. „Für den Klassenerhalt war es ein riesiger Schritt.“ Sein Team habe gezeigt, dass es den Sieg ein wenig mehr gewollt habe als der Gegner. „Wir haben bis zur letzten Sekunde daran geglaubt.“

TSV Hechendorf – SC Schöngeising 1:4 (1:2) Tore: 0:1 Berger (11.), 0:2 Berger (18.), 1:2 Rau (45.+2), 1:3 Probst (53.), 1:4 Probst (90.+1) In weiser Voraussicht handelten die Verantwortlichen des TSV Hechendorf und verlegten das Heimmatch gegen Aufstiegsaspirant Schöngeising um einen Tag nach vorne. „Damit die Jungs das Stadlfest in Hechendorf genießen können“, sagte TSV-Coach Florian Weißleder. Trotz einiger Ausfälle zeigten die Gastgeber eine ordentliche Leistung gegen den klaren Favoriten. „Leider konnten wir uns nicht belohnen“, bedauerte Weißleder. Nach frühem 0:2-Rückstand bahnte sich ein Debakel für die Pilsenseer an. Doch der TSV blieb standhaft. Mert Rau gelang kurz vor dem Pausenpfiff nach einem Gewühl im Anschluss an eine Ecke sogar der Anschlusstreffer. Die Hoffnung auf eine Wende erfüllte sich aber nicht. Schöngeising stellte nach der Pause schnell den alten Abstand wieder her. Kurz vor dem Ende gelang dem Team aus der Nähe von Fürstenfeldbruck noch das 4:1. „Für mich sind sie in dieser Saison die stärkste Mannschaft“, urteilte Weißleder, dessen Team rechnerisch noch nicht gerettet ist.

SF Breitbrunn – SpVgg Wildenroth 2:2 (1:0) Tore: 1:0 Wagner (11.), 1:1 Scheidl (48.), 1:2 Dag (52.), 2:2 Wagner (90.+2) Im Tabellenkeller brennt noch Licht. Michael Wagners Freistoßtreffer in der Nachspielzeit schubste nicht nur den Nachbarn aus Wildenroth von der Tabellenspitze der Kreisklasse 1. Er verdeutlichte auch die Moral der arg gebeutelten Sportfreunde, die den Rückstand auf den ersten Relegationsplatz zumindest auf einen Zähler verkürzen konnten. „Das tut unheimlich gut“, sagte SF-Abteilungsleiter Martin Steigenberger. Die Konkurrenz im Abstiegskampf hatte am Samstag vorgelegt, die Gastgeber zeigten sich unbeeindruckt. Mit einem Lupfer gelang Wagner die frühe Führung. Thomas Rölz hätte beinahe noch das 2:0 nachgelegt. In der Folge wurde der Favorit stärker, die ersten Minuten nach dem Wechsel gehörten der SpVgg, die die Partie mit einem Doppelschlag schnell drehte. Es folgte ein wahrer Nervenkrimi, bei dem auch SF-Keeper Maximilian Lang seine Klasse zeigte und die Hausherren im Spiel hielt. Bei Matthias Schoppes Aluminium-Treffer hatten die Breitbrunner noch Pech. Dann kam Wagner.