Gauting und Igling erkämpfen Remis – Türkenfeld siegt auswärts bei Pentenried

In der Kreisklasse 4 fuhr der FC Issing einen Sieg ein. In der Kreisklasse 1 holte der Gautinger SC einen Punkt beim FC Landsberied. Die Übersicht.

„Dieser Punkt könnte noch Gold wert sein am Ende“, sagte Hechendorfs Trainer Holger Schurr nach dem späten Ausgleich in Igling. Der Kreisklasse-Aufsteiger verteidigte durch das Remis beim Tabellenfünften seinen Platz über dem Strich knapp vor der SG Lechsee. Es hätten auch drei Zähler sein können, doch die Gäste konnten ihre Führung durch das Abstaubertor von Constantin Hübsch nach einer Ecke nicht lange halten. Nur drei Minuten später fiel nach einem langen Ball der Ausgleich. Als der eingewechselte David Barmeier einen Gegenspieler im Strafraum niederrang, drohte sogar die vierte Niederlage in Serie. Der SVI nutzte den fälligen Strafstoß in der 85. Minute zum 2:1. Das letzte Ausrufezeichen setzte aber der TSV: Talip Dayik dribbelte im Strafraum zwei Gegenspieler aus, seinen Querpass schob Mathias Huber über die Linie. „Das sollte uns viel Rückenwind für das Derby geben“, sagte Schurr. Am kommenden Mittwoch (19 Uhr) erwarten die Hechendorfer auf dem Kunstrasen in Oberalting Nachbar Breitbrunn zur Nachholpartie. (toh)

Die Sportfreunde konnten nicht an ihre gute Vorstellung unter der Woche gegen Burggen/Bernbeuren anknüpfen. „Wir haben viel zu viele Geschenke verteilt“, bedauerte Coach Sebastian Kolbeck. Im Angriff nutzten die Gäste ihre Chancen nicht, die Defensive verursachte zwei Elfmeter. Und dann traf Maximilian Koch auch noch ins eigene Netz. Nach der Pause bot Breitbrunn mehr Gegenwehr. So gelang nach dem 0:4 wenigstens noch der Ehrentreffer durch Samuel Eisele. Der vor wenigen Wochen noch angepeilte Rang drei ist nun auch außer Reichweite für die Mannschaft vom Ostufer des Ammersees. (toh)

Gautinger SC – FC Landsberied⇥1:1 (0:1) Tore: 0:1 Mehr (10.), 1:1 Dietzel (67.)

Der Gautinger SC hat seine Niederlagenserie beendet. Nach zuletzt drei Pleiten in Folge holte das Team von Trainer Franz Gaul am Sonntagnachmittag im Heimspiel gegen Landsberied zumindest einen Punkt. Schon nach zehn Minuten lag der GSC aufgrund eines Treffers des Ex-Gilchingers und Ex-Planeggers Arya Jahangiri Mehr zwar mit 0:1 hinten, doch Sebastian Dietzel traf in der 67. Minute noch zum 1:1-Ausgleich. Allerdings hatte sich Gauting wohl im Vorfeld etwas mehr erhofft, schließlich befindet sich Landsberied auf dem vorletzten Tabellenplatz in der Kreisklasse 1. Der Vorsprung der Würmtaler auf die Abstiegszone beträgt nach dem Unentschieden vier Spieltage vor Saisonende weiterhin sechs Punkte. In den nächsten beiden Partien trifft der GSC auswärts auf zwei weitere Teams aus dem Tabellenkeller. Zunächst geht es zum Drittletzten, SV Adelshofen-Nassenhausen, dann zum abgeschlagenen Schlusslicht SC Malching. Anschließend empfängt der GSC den zehntplatzierten FC Puchheim und reist im Saisonfinale zum TSV Pentenried. (te)

TSV Pentenried – TSV Türkenfeld⇥2:5 (0:3) Tore: 0:1 Wuthe (6.), 0:2 Zähring (8.), 0:3 Simmerding (45.+2/ET), 0:4 Holzleitner (53.), 1:4 Grbic (64.), 1:5 Grandl (82.), 2:5 Wimmer (85./ET)

Die Kreisklasse-Fußballer vom Römerfeld haben es nicht geschafft, Tabellenführer Türkenfeld zu ärgern. Zwar schlugen sich die Pentenrieder gegen den Spitzenreiter der Kreisklasse 1 wacker, am Ende mussten sie sich mit 2:5 aber deutlich geschlagen geben. „Die sind schon bereit für die Kreisliga, sie spielen wirklich guten Fußball“, sagte der gemeinsam mit Magnus Piele für das Pentenrieder Team verantwortliche Trainer Paul Hense nach der Heimpleite. Nur acht Minuten nach dem Anpfiff lagen die Gastgeber bereits mit 0:2 zurück. „Wir haben keinen Zugriff bekommen, aber die Tore waren auch stark gemacht“, musste Hense feststellen. In der Folge wurde Pentenried zwar stärker, kurz vor und nach der Halbzeitpause folgten aber zwei weitere Nackenschläge: Jakob Simmerding versuchte, einen Ball vergeblich noch von der Linie zu kratzen und wurde deswegen als für das 0:3 verantwortlicher Eigentorschütze gelistet. Und in der 53. Minute erhöhte Türkenfeld durch Tobias Holzleitner auf 0:4. Spannung kam in der Folge zwar nicht mehr auf. Doch immerhin für etwas Ergebniskosmetik sorgten Omer Grbic nach schöner Einzelak㈠tion und Matteo Wadlinger mit einem abgefälschten Distanzschuss, der allerdings nicht als sein Treffer, sondern ebenfalls als Eigentor durch Türkenfelds Manuel Wimmer gewertet wurde. (te)