Gauting kassiert Klatsche – Abstiegssorgen bei Breitbrunn nehmen zu Kreisklasse 1 Fußball von Tobias Empl · Heute, 13:12 Uhr · 0 Leser

Gauting geht beim Tabellenletzten unter. – Foto: Dieter Metzler

Beim Tabellenletzten kassiert Gauting eine Klatsche. Auch Hechendorf und Breitbrunn bleiben ohne Sieg nach der Winterpause.

TSV Alling – TSV Hechendorf 2:1 (0:1) Tore: 0:1 Huber (45.+3, Foulelfmeter), 1:1 Baur (50., Foulelfmeter), 2:1 Kahl (60.) – Rote Karte: Remschmidt/Alling (45.+1, Notbremse) Sa., 11.04.2026, 13:00 Uhr TSV Alling Alling TSV Hechendorf Hechendorf 2 1 Abpfiff Die Hechendorfer Leistungen bleiben zu schwankend. „Wir dürfen uns nicht zu sehr in Sicherheit wiegen, sonst sind wir ganz schnell wieder in den Abstiegskampf verstrickt“, mahnte Trainer Florian Weißleder nach der ärgerlichen Niederlage beim Spitzenteam aus Alling. Seine Mannschaft blieb auch im dritten Spiel nach der Winterpause ohne Sieg. Dabei hatte es zur Halbzeit noch gut ausgesehen für die Gäste vom Pilsensee. Nach einem Foul des Allinger Torwarts am durchgebrochenen Lasse Jünger in der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte es Strafstoß gegeben, den Mathias Huber sicher verwandelt hatte. Zudem war der Allinger Keeper mit Rot des Feldes verwiesen worden. „Zu Unrecht“, wie Weißleder kommentierte. Doch trotz Unterzahl drehten die Hausherren die Partie in den zweiten 45 Minuten. „Das war zu wenig von uns“, bedauerte Weißleder.

SF Breitbrunn – TSV Geiselbullach II 1:2 (1:1) Tore: 0:1 Pereira Martins (21.), 1:1 Schoppe (36.), 1:2 Angermaier (62.) Die Breitbrunner Abstiegssorgen nehmen immer mehr zu. Auch im Abstiegsduell gegen den Aufsteiger Geiselbullach gelang am Sonntag im ersten Heimspiel des Jahres der erhoffte Befreiungsschlag nicht. „Dabei haben wir der Mannschaft nicht viel vorzuwerfen“, kommentierte SF-Coach Markus Kreitner. Lediglich Kleinigkeiten seien bei seinen Kreisklassen-Fußballern zu bemängeln gewesen. Zweimal konnten die Hausherren einen langen Ball nicht verteidigen, mit dem Bezirksliga-erfahrenen bulligen Lukas Bründl hatten die Gäste einen starken Zielspieler vorne drin. „Er hat die Bälle gut abgelegt“, berichtete Kreitner. Die Sportfreunde konnten nur einmal jubeln. Eine Flanke von Maximilian Koch drückte Mathias Schoppe mit dem Oberschenkel über die Linie. Dies war jedoch zu wenig, um im dritten Anlauf den ersten Erfolg des Jahres einzufahren.

FC Puchheim – TSV Pentenried 3:3 (2:2) Tore: 0:1 Cabell (10.), 0:2 Karaduman (18.), 1:2 Steinmann (23.), 2:2 Steinmann (40., Foulelfmeter), 2:3 Papelitzky (48.), 3:3 Reiss (84.) Nach zwei Niederlagen in Folge waren die Pentenrieder am Sonntagabend in Puchheim lange auf Siegkurs. Doch spät retteten die Hausherren ein Remis. „Es war am Ende vielleicht verdient, weil der Gegner viel Druck gemacht hat. Aber es war auch sehr bitter“, sagte Pentenrieds Trainer Stefan Suchanke, der mit vielen Entscheidungen des Schiedsrichters haderte. Besonders der Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:2 stieß ihm sauer auf. „Das war ein ganz normaler Körpereinsatz am Sechzehnereck“, konstatierte der TSV-Coach. Als Urlaubsrückkehrer Björn Papelitzky mit einem Freistoßtreffer kurz nach der Pause zur erneuten Führung erfolgreich war, schienen die Gäste wieder auf Kurs. Doch sie ließen sich den Sieg in der Schlussphase der unterhaltsamen Kreisklassen-Begegnung noch entreißen, obwohl der für den früh verletzten Keeper Jan Krohn (Zerrung) eingewechselte Ersatztorwart Robin Dellmann gut hielt. „Immerhin mal nicht verloren“, resümierte Suchanke.