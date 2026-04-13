Der Gautinger SC rutschte auf Rang 13 ab. Trainer Junker bemängelte den fehlenden Willen seiner Mannschaft im Kellerduell.
Germering – So hatten sich die Fußballer des Gautinger SC das Kellerduell der Kreisklasse 1 beim SV Germering nicht vorgestellt. Beim bisherigen Tabellenletzten verloren die Gäste aus dem Würmtal mit 2:6. „Man hat uns nicht angesehen, dass wir es zu 100 Prozent wollen“, stellte GSC-Trainer Benedikt Junker fest. Die Gastgeber seien „galliger“ aufgetreten und hätten deshalb auch in dieser Höhe verdient gewonnen.
Wie seine Mannschaft zu Beginn des Spiels den Ball laufen ließ, stimmte Junker zunächst noch positiv. Durch einen Doppelschlag gingen dann jedoch die Gastgeber mit 2:0 in Führung. „Da gingen die Köpfe schon ein bisschen nach unten“, so der GSC-Trainer. Routinier Sebastian Lebek brachte die Gäste noch einmal bis auf ein Tor heran, doch kurz vor der Halbzeitpause stellte Germering den alten Abstand wieder her.
Mit einem Doppelschlag kurz nach Wiederanpfiff sorgte Germering endgültig für die Vorentscheidung. „Man hat dann eine gewisse Verunsicherung gespürt“, so Junker, der in der Pause zweimal gewechselt hatte. Timo Stollbert und Routier Helmut Merkl, der eigentlich schon Schluss gemacht hatte mit dem Fußball, kamen aufs Feld, konnten dem Team aber auch nicht mehr Sicherheit geben.
In der Schlussphase machte der SVG sogar das halbe Dutzend voll, ehe Lebek das Ergebnis mit seinem zweiten Treffer zumindest noch ein wenig erträglicher gestaltete. Für Germering war es bereits der vierte Sieg in Folge. Die Gastgeber zogen am GSC vorbei, der auf Rang 13 abrutschte.