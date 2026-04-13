Gauting kassiert deutliche Klatsche im Kellerduell – SVG mit Siegesserie Trainer kritisiert Willen von Tobias Empl · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Konnte dem Spiel in Germering keine Wende mehr geben: Zur Halbzeitpause beendete beim Gautinger SC Helmut Merkl (r.) seine Auszeit vom aktiven Fußball. Doch auch mit dem Routinier waren die Gäste unterlegen. – Foto: Dagmar Rutt

Der Gautinger SC rutschte auf Rang 13 ab. Trainer Junker bemängelte den fehlenden Willen seiner Mannschaft im Kellerduell.

Germering – So hatten sich die Fußballer des Gautinger SC das Kellerduell der Kreisklasse 1 beim SV Germering nicht vorgestellt. Beim bisherigen Tabellenletzten verloren die Gäste aus dem Würmtal mit 2:6. „Man hat uns nicht angesehen, dass wir es zu 100 Prozent wollen“, stellte GSC-Trainer Benedikt Junker fest. Die Gastgeber seien „galliger“ aufgetreten und hätten deshalb auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Sa., 11.04.2026, 13:30 Uhr SV Germering Germering Gautinger SC Gautinger SC 6 2 Abpfiff Wie seine Mannschaft zu Beginn des Spiels den Ball laufen ließ, stimmte Junker zunächst noch positiv. Durch einen Doppelschlag gingen dann jedoch die Gastgeber mit 2:0 in Führung. „Da gingen die Köpfe schon ein bisschen nach unten“, so der GSC-Trainer. Routinier Sebastian Lebek brachte die Gäste noch einmal bis auf ein Tor heran, doch kurz vor der Halbzeitpause stellte Germering den alten Abstand wieder her.