Gau-Odernheims Premierenjahr: Top Leistungen, großer Erfolg Durchgängig gut liest sich die Spielerbilanz des TSV Gau-Odernheim der Oberliga-Spielzeit 25/26 +++ Ein Blick auf alle Mannschaftsteile und deren Protagonisten – inklusive Trainer von Torben Schröder · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Kollektiver Jubel, grandiose Saison: Die Spieler des TSV Gau-Odernheim bejubeln einen Treffer im Oberligaduell gegen Wormatia Worms. Als punktgleiche Tabellennachbarn (beide 48 Punkte) beenden die beiden Kontrahenten die Spielzeit. Archivfoto: Axel Schmitz/pakalski-press

Gau-Odernheim. Mehr Siege als Niederlagen, Rang neun, weitab der Abstiegszone – der TSV Gau-Odernheim legte ein starkes Debüt in der Oberliga hin. Es war eine echte Mannschaftsleistung mit einigen herausstechenden Akteuren.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und der Wormser Zeitung. Tor: Das Duo aus Daniel Diel (25 Spiele) und Leander Schmidt (9) tat genau das, was Trainer Florian Diel erwartet hatte. Sein Bruder, inzwischen 34 Jahre alt, gab seiner Mannschaft durch Routine und Führungsqualitäten Sicherheit. Körperlich fit wie lange nicht, spielte Diel eine grundsolide, praktisch fehlerfreie Saison.

Der seit diesem Sonntag 21-jährige Schmidt bekam, samt vier Pokal-Einsätzen, jedes dritte Spiel, lernte auch im Training viel dazu und zeigte altersgemäß die größeren Ausschläge – mal Matchwinner, mal verschuldetes Gegentor. Talent eben. Stabilität trotz Saisonaus der defensiven Leitzentrale Innenverteidigung: Als einer der wenigen Unterschiedsspieler, praktisch nicht zu ersetzen, galt Kapitän Jakob Friedrich (21 Spiele, 1 Tor) und bestätigte diesen Status beständig. Dann verletzte sich der 27-Jährige beim 0:0 in Worms schwer. Die Bilanz seither: zehn Spiele, 16 Punkte, der Schnitt stieg sogar noch an. Die Abwehrreihe ist breit aufgestellt.