Gau-Odernheims Premierenjahr: Top Leistungen, großer Erfolg

Gau-Odernheim. Mehr Siege als Niederlagen, Rang neun, weitab der Abstiegszone – der TSV Gau-Odernheim legte ein starkes Debüt in der Oberliga hin. Es war eine echte Mannschaftsleistung mit einigen herausstechenden Akteuren.
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Tor: Das Duo aus Daniel Diel (25 Spiele) und Leander Schmidt (9) tat genau das, was Trainer Florian Diel erwartet hatte. Sein Bruder, inzwischen 34 Jahre alt, gab seiner Mannschaft durch Routine und Führungsqualitäten Sicherheit. Körperlich fit wie lange nicht, spielte Diel eine grundsolide, praktisch fehlerfreie Saison.
Der seit diesem Sonntag 21-jährige Schmidt bekam, samt vier Pokal-Einsätzen, jedes dritte Spiel, lernte auch im Training viel dazu und zeigte altersgemäß die größeren Ausschläge – mal Matchwinner, mal verschuldetes Gegentor. Talent eben.
Innenverteidigung: Als einer der wenigen Unterschiedsspieler, praktisch nicht zu ersetzen, galt Kapitän Jakob Friedrich (21 Spiele, 1 Tor) und bestätigte diesen Status beständig. Dann verletzte sich der 27-Jährige beim 0:0 in Worms schwer. Die Bilanz seither: zehn Spiele, 16 Punkte, der Schnitt stieg sogar noch an. Die Abwehrreihe ist breit aufgestellt.
Der 19-jährige Felix Schrod (26/2) sprang im Zentrum der Dreierkette in die Bresche und entwickelte sich prima. Urfan Nassery (17/-), Pierre Radetz (13/-), Konstantin Breiden (12/1) und David Hofmann (10/1) komplettierten jeweils, mit ihren unterschiedlichen Qualitäten mit und gegen den Ball, einen gut abgestimmten Defensiv-Block. Viertbeste Abwehr der Liga – das ist ein Erfolg des Kollektivs.
Außenbahnen: Im 3-5-2 oder 3-4-3 sind, in Ergänzung der Dreierkette, zwei Außenverteidiger als Schienenspieler fester Bestandteil von Diels Taktik. Shooting Star ist Hannes Zundel (34/1). Der seit kurzem 20-Jährige startete mit 39 Minuten Erfahrung in Verbandsliga und Aufstiegsrunde in die Saison und spielt seither quasi durch. Defensiv stabil, enorm fleißig, dazu mit offensiven Impulsen hat sich das Eigengewächs unverzichtbar gemacht.
Auch Ur-Gau-Odernheimer Julian Meininger (29/1), der körperlich beständig seine Grenzen auslotet, hat seinen Stammplatz bewahrt. Neuzugang Kenan Dogan (12/-) und Jannis Maurer (7/1), noch so ein ewiger TSVler, wurden wiederholt von Verletzungen zurückgeworfen. Viele Scorerpunkte kamen am Flügel nicht zusammen, dafür aber verlässliche Stabilität.
Defensives Mittelfeld: Auch die Doppel-Sechs ist in Diels System gesetzt, mit ganz wenigen Ausnahmen. Noah Juricinec (33/5), einer der wenigen, die mit nennenswerter Oberligaerfahrung in die Saison starteten, geht als Zweikämpfer, Antreiber, Dauerläufer und Distanzschütze voran, wenn er nicht in der Dreierkette aushilft.
Mit Dynamik und Herzblut ist Nebenmann Luca Dietrich (33/1) dabei, maximalen Einsatz und Kopfballstärke bringt Jonathan Maier (28/-) ein. Ehe Diel ihn nach der Winterpause häufiger als Zehner ausprobierte, war Luis Breitenbruch (33/2) der fußballerisch feinste Part der Doppelsechs. In der neuen Saison erhofft man sich in Gau-Odernheim bei dem beim FCK ausgebildeten 20-Jährigen den Schritt nach vorne.
Offensives Mittelfeld: Diel lässt mal mit einem Zehner und mal mit zwei offensiven Außenspielern, die auf Höhe des Mittelstürmers anlaufen, spielen. Den leichtfüßigen Langzeit-Gau-Odernheimer Aleksandar Dimitrijevic (24/2) und Emre Gümüs (25/1) fehlt es in ihrer Oberliga-Debütsaison an Durchschlagskraft.
Auch der Versuch mit Breitenbruch brachte nicht die erhoffte Torgefahr aus der zweiten Reihe. Verletzungsbedingt nur zu wenig Einsatzzeit kam Talent Philip Kohlstadt (14/-). Miles Hofmann (9/-) blieb Ergänzungsspieler. Gegen den Ball erfüllen alle Gau-Odernheimer ihre Aufgaben.
Sturm: Alles überragend ist die Torquote von Belel Meslem (34/18), dessen Abgang für Sorgenfalten sorgt. Lange Jahre im offensiven Mittelfeld zu Hause, warf sich der Techniker in jeden Zweikampf und ackerte fleißig, so wie es ein Zielspieler in Diels Umschaltsystem tun muss. Schlitzohrigkeit und Abschlussstärke veredelten die bislang bei weitem stärkste Saison des 28-Jährigen.
Christopher Hahn (33/6) löste das Versprechen seiner verheißungsvollen Verbandsliga-Saison in der Rückrunde immer häufiger ein. Wuselig, einsatzfreudig und schwer vom Ball zu trennen, ruhen große Hoffnungen auf dem 21-Jährigen. Gradi Nkunga (28/3) wird seine Trefferquote in der kommenden Saison steigern wollen. Linksfuß Leart Rexhepi (21/2), immer wieder durch Trainingspausen zurückgeworfen, versucht dies eine Liga tiefer in Bad Kreuznach.
Trainer: Florian Diel ist der Architekt des Erfolgs. Im Verbund mit einem Trainerteam, das viele Freiheiten bei der Erfüllung seiner Aufgaben erhält und als echtes Team agiert, gelang es, die Fitness auf hohes Oberliga-Niveau zu hieven. Dass in der Winterpause die Trainingssteuerung etwas misslang, wie Diel selbst zugab, sah man sofort in den Ergebnissen. Die sechs Spiele ohne Dreier waren zugleich die einzige Negativphase des Aufsteigers, der die Euphorie in beständigen Arbeitsethos transformierte.
Dass Diels Spielanlage arg zweckdienlich ist, wird zuweilen kritisiert. Ein guter Trainer tut, was für die Mannschaft gut ist. Zuletzt häuften sich die Partien, in denen der TSV mit zackigem Offensivfußball auch was fürs Auge bot. Und mit einem Mini-Budget so souverän die Liga zu halten und dabei eine durchweg leidenschaftlich agierende Mannschaft, die voll hinter dem Plan des Trainers steht, aufs Feld zu schicken, muss dem 36-Jährigen erst mal jemand nachmachen.
Außerdem spielten: Ben Völker (1/-), Paul Galle (5/-), Eray Öztürk (3/-), Lukas Knell (1/-).