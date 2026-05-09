Gau-Odernheims finale Saisonwochen: Den richtigen Weg finden

Gau-Odernheim. Am Sonntag (15 Uhr) schließt der TSV Gau-Odernheim gegen den SV Auersmacher den viertletzten Spieltag der Oberliga ab. Es gilt, den Ligaverbleib, an dem beim Aufsteiger ohnehin kein Zweifel mehr besteht, endgültig zu finalisieren.
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Die Gäste aus dem Saarland, vier Punkte hinter dem TSV platziert, sind noch nicht aus dem Gröbsten raus. Deshalb verspürt TSV-Trainer Florian Diel auch keine Neigung, in den sportlichen Genussmodus zu wechseln. Das schulde man den anderen Teams. Am Freitag gab es nach dem Training ein Mannschaftsessen, bei dem Diel mit seinen Spielern besprach, was man sich für die nächsten vier (Heim-)Spiele zum Ziel setzt.
20 Saisontore wären schön, könnte sich Belel Meslem denken. Seit der Wechsel des Stürmers zu Wormatia Worms feststeht, traf er in sechs Spielen vier Mal. 16 Tore gelangen dem 28-Jährigen zuletzt als A-Junior. Vergessen ist die Flaute zum Jahresstart, bei Meslem, beim TSV. Und dass der Goalgetter mit den Gedanken schon in der Nibelungenstadt ist, davon kann keine Rede sein.
„Bei uns ging es immer noch um alles, und dann gibst du auch alles“, sagt der Alzeyer, „ich beschäftige mich erst mit Worms, wenn es so weit ist, und probiere es gerade auszublenden.“ Anders als Vorgänger Fabio Moreno Fell, setzte sich Meslem vor der Saison keine Messlatte, was Tore angeht. „Mein persönliches Ziel war, fit zu bleiben und jedes Spiel zu machen. Das ist mir bisher gelungen, bei Wehwehchen konnte ich zumindest eingewechselt werden.“ Nur Hannes Zundel kommt ebenfalls auf 30 Einsätze.
Nach dem 2:1-Sieg in Idar-Oberstein – die in dieser Woche von der Spruchkammer die drei Punkte aus dem Wechselfehler-Spiel gegen Diefflen (2:3) zugesprochen bekamen – zogen rund ein Dutzend Gau-Odernheimer noch gemeinsam um die Häuser. An die 50 TSV-Fans bejubelten den So-gut-wie-Klassenerhalt vor Ort. Diel strich daraufhin wöchentlich eine Trainingseinheit. „Aber das heißt ja nicht, dass die Intensität geringer wird“, berichtete Meslem, „und wir wollen nichts abschenken.“
Gegen drei der vier ausstehenden Gegner gelang in der Hinrunde kein Sieg. Ein 2:2 samt Elfmeter-Ärger kurz vor Schluss in Auersmacher, ein 0:3 unter viel verbalem Beiwerk in Wiesbach, das triste 0:0 in Dudenhofen – vom „Ansporn, ein besseres Gesicht zu zeigen“, spricht Meslem, der auch in der Heimtabelle gern noch klettern würde.
Auf ein Saisonende „wie gemalt“ freut sich Diel nach all der Anspannung rund um Aufstieg und Klassenerhalt. „Wir wollen genauso ehrgeizig und ambitioniert bleiben, aber natürlich ist der Ergebnisdruck weg. Es ist eine schöne Situation, die wollen wir genießen. Aber wenn du vier Mal verlierst, macht es trotzdem keinen Spaß.“
Fünf Spiele, zehn Punkte, darunter der geplatzte Knoten gegen Cosmos Koblenz (5:0) – der TSV ist in Fahrt. Können sich die Besucher auf weitere Sturmläufe freuen? Die Offensivspieler hätten gewiss nichts dagegen. „Die Herangehensweise ist auch gegnerabhängig“, sagt Meslem, „sie kam uns gegen Cosmos zu Gute, es kann aber auch in die Hose gehen. Je freier man von der Punkteanzahl her ist, desto befreiter kann man aufspielen.“
„Wir können beides und passen es auch an die Jungs an, die zur Verfügung stehen“, sagt Diel, „es geht uns im Trainerteam immer darum, den hoffentlich besten Weg zu finden.“