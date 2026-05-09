Gau-Odernheims finale Saisonwochen: Den richtigen Weg finden

„Bei uns ging es immer noch um alles, und dann gibst du auch alles“, sagt der Alzeyer, „ich beschäftige mich erst mit Worms, wenn es so weit ist, und probiere es gerade auszublenden.“ Anders als Vorgänger Fabio Moreno Fell, setzte sich Meslem vor der Saison keine Messlatte, was Tore angeht. „Mein persönliches Ziel war, fit zu bleiben und jedes Spiel zu machen. Das ist mir bisher gelungen, bei Wehwehchen konnte ich zumindest eingewechselt werden.“ Nur Hannes Zundel kommt ebenfalls auf 30 Einsätze.

Nach dem 2:1-Sieg in Idar-Oberstein – die in dieser Woche von der Spruchkammer die drei Punkte aus dem Wechselfehler-Spiel gegen Diefflen (2:3) zugesprochen bekamen – zogen rund ein Dutzend Gau-Odernheimer noch gemeinsam um die Häuser. An die 50 TSV-Fans bejubelten den So-gut-wie-Klassenerhalt vor Ort. Diel strich daraufhin wöchentlich eine Trainingseinheit. „Aber das heißt ja nicht, dass die Intensität geringer wird“, berichtete Meslem, „und wir wollen nichts abschenken.“

Gegen drei der vier ausstehenden Gegner gelang in der Hinrunde kein Sieg. Ein 2:2 samt Elfmeter-Ärger kurz vor Schluss in Auersmacher, ein 0:3 unter viel verbalem Beiwerk in Wiesbach, das triste 0:0 in Dudenhofen – vom „Ansporn, ein besseres Gesicht zu zeigen“, spricht Meslem, der auch in der Heimtabelle gern noch klettern würde.

„Desto befreiter kann man aufspielen“

Auf ein Saisonende „wie gemalt“ freut sich Diel nach all der Anspannung rund um Aufstieg und Klassenerhalt. „Wir wollen genauso ehrgeizig und ambitioniert bleiben, aber natürlich ist der Ergebnisdruck weg. Es ist eine schöne Situation, die wollen wir genießen. Aber wenn du vier Mal verlierst, macht es trotzdem keinen Spaß.“

Fünf Spiele, zehn Punkte, darunter der geplatzte Knoten gegen Cosmos Koblenz (5:0) – der TSV ist in Fahrt. Können sich die Besucher auf weitere Sturmläufe freuen? Die Offensivspieler hätten gewiss nichts dagegen. „Die Herangehensweise ist auch gegnerabhängig“, sagt Meslem, „sie kam uns gegen Cosmos zu Gute, es kann aber auch in die Hose gehen. Je freier man von der Punkteanzahl her ist, desto befreiter kann man aufspielen.“ Morgen, 15:00 Uhr TSV Gau-Odernheim Gau-Odernh. SV Auersmacher Auersmacher 15:00 PUSH

„Wir können beides und passen es auch an die Jungs an, die zur Verfügung stehen“, sagt Diel, „es geht uns im Trainerteam immer darum, den hoffentlich besten Weg zu finden.“