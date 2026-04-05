Gau-Odernheims David Hofmann: Vom Zuschauer zum Hauptdarsteller Abwehrspieler hat beim Oberligisten seine Leidenszeit hinter sich +++ Nun winken dem 23-Jährigen auf dem Petersberg Spielminuten gegen Rot-Weiß Koblenz von Torben Schröder · Gestern, 09:00 Uhr · 0 Leser

Nach Einsätzen im Bezirksligateam nun auch bereit für die Oberliga: Gau-Odernheims David Hofmann wehrt sich gegen den grätschenden Domenico Gagliardi (SV Horchheim). Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press

Gau-Odernheim. Endlich wieder daheim! Nach zwei Gastheimspielen in Alzey empfängt der TSV Gau-Odernheim am Ostersonntag (15 Uhr) Oberliga-Tabellennachbar Rot-Weiß Koblenz. „Für uns ist das sehr wichtig“, blickt Trainer Florian Diel auf die Rückkehr auf den Rasenplatz am Petersberg, mit „echtem Heimspielcharakter“ und der besonderen Atmosphäre mit den Zuschauern direkt am Spielfeldrand.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. David Hofmann lange vom Verletzungspech verfolgt Vom Zuschauer zum Hauptdarsteller wurde David Hofmann. Der 23-Jährige feierte beim 0:0 bei Wormatia Worms sein Oberliga-Debüt – nach langer, zweifach verlängerter Wartezeit. Nach Diels Amtsantritt im Sommer 2024 direkt Stammspieler, machte nach dem Pokalspiel gegen Wormatia (2:1 n.V.) das Schambein Probleme. Richtung Saisonfinale arbeitete sich der Abwehrspieler über die zweite Mannschaft wieder heran – und musste beim Startelf-Comeback am letzten Verbandsliga-Spieltag nach acht Minuten vom Feld.

Sehnen- und Bündelriss im Oberschenkel lautete, direkt neben besagtem Schambein, die Diagnose, und die Reha ging von vorn los. Im Herbst war Hofmann dann Stammspieler in der zweiten Mannschaft, die Vorbereitung konnte er weitgehend ungehindert durchziehen. Dann setzte Diel ihn auf die Bank. „Du merkst, du kommst gerade gar nicht rein. Das ist schwierig“, blickt Hofmann zurück. „Aber ich habe immer Vertrauen in mich gehabt, und der Trainer hat mich regelmäßig abgeholt und gesagt, wo ich stehe. Er ist ein komplett ehrlicher Mensch, ich kann damit umgehen.“ Comeback vor großer Zuschauerkulisse in der EWR-Arena Bei der Besprechung vor dem Spiel in Worms war Hofmann baff. Auf einmal stand er in der Startelf. So schloss sich der Kreis, das Comeback über die volle Distanz war nach auf den Tag genau 19 Monaten wieder gegen Wormatia. „Ich habe mich riesig gefreut“, erzählt der Abwehrspieler, „es war ein geiles Spiel, in dem Stadion vor so vielen Zuschauern. Mit jeder Aktion habe ich gemerkt, ich bin gut drauf. Aber die Mannschaft hat es mir auch einfach gemacht.“