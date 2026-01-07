Gau-Odernheimer U19: Zur Regionalliga-Winterpause über dem Strich

Gau-Odernheim. Die erste Halbserie der Vereinsgeschichte in einer Junioren-Regionalliga haben die U19-Fußballer des TSV Gau-Odernheim gespielt. Wie auch die erste Mannschaft nach ihrem Oberliga-Aufstieg, ging die A-Jugend vom Petersberg als Außenseiter in die Runde – und überwintert über dem Strich. Trainer Konstantin Sawin, der nach dem Aufstieg zum TSV kam, blickt auf den schwierigen Start, das Leben in diesem etwas anderen Verein und die Aussichten.

Es ist alles neu für mich. Ich würde behaupten, dass ich mich relativ gut eingelebt habe. Meine Cotrainer habe ich selbst mitgebracht, das hat es mir leichter gemacht. Auch den Sportlichen Leiter Sascha Winsi kenne ich schon länger.

Es ist noch mehr ein Dorfverein, als ich gedacht hatte. Ich hatte vermutet, der Verein ist etwas professioneller aufgestellt. Allein schon die Platzverhältnisse, wie viele Mannschaften fast nur auf einem Kunstrasen sind... Da mussten wir auch mal ausweichen oder das Training ausfallen lassen. Im Verein kennt jeder jeden, allein schon, um über die Platzbelegung zu sprechen. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil.

Was gab den Ausschlag für den Wechsel?

Ich möchte mich zur A-Lizenz weiterbilden, und dies ist eine der Ligen, in denen ich Trainer sein muss, um mich zu bewerben. Für mich ist es optimal, ich wohne in Alzey. Als sie aufgestiegen sind, war es dann klar. Ich denke, es ist eine Win-Win-Situation.

Inwieweit haben sich Ihre Hoffnungen und Erwartungen erfüllt?

Wir können in Ruhe arbeiten und haben freie Hand. Die erste Mannschaft hat im Verein Priorität, wir müssen schauen, dass wir die Kräfte – mit Cotrainern und Sascha Winsi – bündeln. Da ist viel Freiheit und Verantwortung.

Wie bewerten Sie die bisherige Saison Ihrer Mannschaft?

In der Vorbereitung haben wir fast durchgängig mit 12, 13 Mann trainiert. Erst in der letzten Woche der Vorbereitung hatten wir unsere Mannschaft beisammen. So konnten wir die taktischen Inhalte erst spät vermitteln. Das hat man an der Vorbereitung gesehen, in der wir kein Spiel gewonnen haben. Da dachte wohl der ein oder andere im Verein schon: Es wird sehr schwer. Wir im Trainerteam wussten, dass wir nach drei, vier Spieltagen erst richtig in der Saison sein werden. Danach lief es besser und wir haben Punkte gesammelt. Ich denke, für einen Aufsteiger mit vielen Spielern aus dem jüngeren Jahrgang – oft ist es sogar die Mehrzahl auf dem Feld – stehen wir gut da.

Was war das Highlight der bisherigen Saison?

Das 3:3 bei Viktoria Herxheim, die bis dahin noch keinen Punkt abgegeben hatten. Und natürlich das Pokalspiel gegen Schott Mainz, das wir 2:1 gewinnen konnten.

Und auf welchen Moment hätten Sie gern verzichtet?

Am dritten Spieltag fahren wir die weite Strecke zu Schaumberg-Prims, und von unseren Jungs war wirklich nichts zu sehen. Das war der Tiefpunkt. Ab dem Zeitpunkt haben die Jungs sich gestrafft.

Was ist nach dem Spiel passiert?

Man wird als Trainer irgendwann mal sauer und noch konsequenter. Wir haben gewisse Dinge nicht nur angesprochen, sondern auch klar gestellt: Wenn sie nicht kommen, gibt es Konsequenzen.

Wie groß war der Schritt für die Spieler in die Regionalliga?

In den letzten Jahren sind viele Mannschaften, die aus der Verbandsliga aufgestiegen sind, auch schnell wieder abgestiegen. Es ist ein Riesen-Schritt. Die Mannschaften, die in der U19-Regionalliga spielen, haben erste Mannschaften, die oft schon lange in der Oberliga sind, oder haben über Jahrzehnte hinweg eine sehr gute Jugendarbeit.

Wer hat sich besonders in den Vordergrund spielen können?

Die Spielzeiten verteilen sich, weil es um die Entwicklung der Spieler geht und darum, umzusetzen, was wir als Trainer fordern. Daher möchte ich niemanden hervorheben, weil viele noch in der Entwicklungsphase sind. Die Jungs sind noch lange nicht da, wo sie sein können.

Klappt der Klassenerhalt?

Gute Frage. Es können bis zu vier der insgesamt 13 Mannschaften absteigen, wenn aus der NLZ-Liga Pirmasens und Schott runterkommen. Ich weiß nicht, ob es eine andere Liga gibt, wo 30 Prozent der Mannschaften absteigen. Wir werden mit unseren zwei bis drei Trainingseinheiten pro Woche alles tun, damit es für uns nicht so kommt.

Wie geht es mit Ihrer Trainerkarriere weiter?

Das steht in den Sternen. Ich habe jetzt bald ein Gespräch mit dem Verein. Wir werden uns austauschen. Dann sehen wir gemeinsam weiter.

Das Interview führte Torben Schröder.