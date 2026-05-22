Gau-Odernheimer Teamgeist führt zum Erfolg Der Erfolg des Oberligisten beruht auch auf der Zusammenarbeit „auf Augenhöhe“ im Trainerteam von Torben Schröder · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Erfolgsteam an der Seitenlinie: Gau-Odernheim-Trainer Florian Diel (links) im Gespräch mit seinen Co-Trainern Marius Dill (mitte) und Lucas Oberle. Archivfoto: Axel Schmitz/pakalski-press

Gau-Odernheim. Der Aufstieg in die Oberliga, der Klassenerhalt – wenn vom Geheimnis des Erfolges beim TSV Gau-Odernheim die Rede ist, geht es oft um den besonderen Gemeinschaftsgeist. Auf dem Feld und auch daneben.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Chefcoach Florian Diel spricht von einem fünfköpfigen Team, mit seinen Assistenten Marius Dill, Lucas Oberle, Björn Grimm und Torwarttrainer Jens Fischer. „Uns zeichnet aus, dass alles auf Augenhöhe läuft, wohl wissend, dass ich am Ende die Entscheidungen treffe und etwas mehr Lorbeeren und Tadel bekomme“, sagt Diel, der auch gegen Hertha Wiesbach (Sonntag, 15 Uhr) an der Seitenlinie im Fokus stehen wird.

Zuständigkeiten sind klar verteilt Doch es gibt klare Zuständigkeiten und vor jeder Einheit zugeteilte Aufgaben, bei deren Erledigung Diels Cotrainer ihre Freiheiten haben. Grimm ist bei Athletiktraining und Reha federführend, Oberle bei Technik- und Einzeltraining, aber auch beim Athletischen, Dill bei den Standards und in spielerisch-taktischen Fragen Hauptansprechpartner. „Ich habe sehr gute Leute im Team, denen ich vertrauen kann“, sagt Diel. Grimm verpasst, weil er selbst in Mauchenheim aktiv ist, manches Oberligaspiel. Dill ist mittwochs nie da, denn da ist er als U16-Chetrainer beim TSV Schott Mainz gefordert. Der angehende Gymnasiallehrer jobbt an Gesamtschulen in Mainz-Hechtsheim und Wörrstadt. „Es wird nie langweilig“, grinst der aus Wörrstadt stammende Mainzer. Verbandsliga-Rang drei mit Schott ist ein großer Erfolg. Auf beiden Posten geht es für den 25-Jährigen weiter.