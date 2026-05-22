Gau-Odernheimer Teamgeist führt zum Erfolg

Gau-Odernheim. Der Aufstieg in die Oberliga, der Klassenerhalt – wenn vom Geheimnis des Erfolges beim TSV Gau-Odernheim die Rede ist, geht es oft um den besonderen Gemeinschaftsgeist. Auf dem Feld und auch daneben.
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Chefcoach Florian Diel spricht von einem fünfköpfigen Team, mit seinen Assistenten Marius Dill, Lucas Oberle, Björn Grimm und Torwarttrainer Jens Fischer. „Uns zeichnet aus, dass alles auf Augenhöhe läuft, wohl wissend, dass ich am Ende die Entscheidungen treffe und etwas mehr Lorbeeren und Tadel bekomme“, sagt Diel, der auch gegen Hertha Wiesbach (Sonntag, 15 Uhr) an der Seitenlinie im Fokus stehen wird.
Doch es gibt klare Zuständigkeiten und vor jeder Einheit zugeteilte Aufgaben, bei deren Erledigung Diels Cotrainer ihre Freiheiten haben. Grimm ist bei Athletiktraining und Reha federführend, Oberle bei Technik- und Einzeltraining, aber auch beim Athletischen, Dill bei den Standards und in spielerisch-taktischen Fragen Hauptansprechpartner. „Ich habe sehr gute Leute im Team, denen ich vertrauen kann“, sagt Diel.
Grimm verpasst, weil er selbst in Mauchenheim aktiv ist, manches Oberligaspiel. Dill ist mittwochs nie da, denn da ist er als U16-Chetrainer beim TSV Schott Mainz gefordert. Der angehende Gymnasiallehrer jobbt an Gesamtschulen in Mainz-Hechtsheim und Wörrstadt. „Es wird nie langweilig“, grinst der aus Wörrstadt stammende Mainzer. Verbandsliga-Rang drei mit Schott ist ein großer Erfolg. Auf beiden Posten geht es für den 25-Jährigen weiter.
„Ich fühle mich in dem Trainerteam von Anfang an sehr wohl“, sagt Dill, „keiner hat das Gefühl, dass er wichtiger ist als der andere. Das sind Top-Menschen auch neben dem Fußballplatz.“ Einst spielte er in der Gau-Odernheimer B-Jugend mit Aki Dimitrijevic und Konstantin Breiden zusammen. Eigengewächse wie Hannes Zundel oder Felix Schrod trainierte Dill in C-, B- und A-Jugend, gipfelnd in der Verbandsligameisterschaft 2024/25 – mit Jannis Maurer als Cotrainer. Rollenkonflikte habe es nie gegeben.
Dill spricht von der Gau-Odernheimer DNA: „Man hat immer das Gefühl, dass alle an einem Strang ziehen.“ Im Team, ums Team. „Im Training wollen wir diese Tugenden immer wieder vermitteln.“ Viel habe er schon von Diel lernen können, bei Mannschaftsführung, Taktik und Trainingslehre.
Unter Diel-Vorgänger Christoph Hartmüller, einst im Donnersbergkreis quasi sein Nachbar, kam Lucas Oberle 2018 zum TSV. Und war auch bei seinem halbjährigen Spieler-Intermezzo in Kirchheimbolanden 2024 gefühlt nie weg. Ab der Rückrunde übernahm Oberle das Warmmachen, bald kam eine Aufgabe zur anderen. Die Sonderrolle des 35-Jährigen besteht darin, dass er statt im Trainerbüro mit in der Mannschaftskabine sitzt, als Kommunikator, Bindeglied, wechselseitiges Sprachrohr.
„Wir ticken alle relativ gleich“, blickt Oberle auf das Trainerteam. Keine Einheit und kein Spiel, zu dem der frühere Spieler in Alzey, Waldalgesheim und Pfeddersheim nicht aus Grünstadt anreist. Montags, wenn am Petersberg frei ist, ist Oberle als Stützpunkttrainer in Westhofen tätig, mittwochs geht es auf der Anreise noch zum Fördertraining bei „Anpfiff ins Leben“ nach Gimbsheim. Wenn bei Übungen Bedarf ist, trainiert Oberle gern mit, bei Läufen ist er vorne mit dabei, auch als Ansporn. „Harte Arbeit zahlt sich aus“, lautet sein Credo.