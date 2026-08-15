Gau-Odernheimer Spiel wegen Großbrands abgesagt

Immer stärker zog es sich über dem Fußballplatz in Wittlich zu. – Foto: Florian Diel

Als die Oberliga-Fußballer des TSV Gau-Odernheim am Sportzentrum am Bürgerwehr in Wittlich eintrafen, herrschte noch heller Sonnenschein mit drückenden Temperaturen. Doch mehr und mehr verdüsterte sich der Himmel, und das hatte nichts mit dem lang ersehnten, heran nahenden Regen zu tun. Das spürten Trainer Florian Diel und seine Mitstreiter in den Augen und in den Lungen.

Die Rauchwolken drangen, während die Gau-Odernheimer sich aufwärmten, bis nach Wittlich vor, wo um 17 Uhr das Spiel bei Gastgeber Rot-Weiß hätte angepfiffen werden sollen. „Inzwischen hängt hier kilometerweise die Asche in der Luft“, erzählte Diel kurz vor dem geplanten Anpfiff – aus dem Auto heraus. Das Spiel wurde abgesagt, und der TSV-Tross konnte sich gar nicht schnell genug wieder auf die knapp zweistündige Heimreise machen.

Als Diel gerade im Mannschaftskreis seine Ansprache hielt, ertönten auf allen Handys parallel die Warnmeldungen. Der Grund war ein Flächenbrand im Hohen Venn, einer Hochfläche an der deutsch-belgischen Grenze bei Eupen und dem knapp 100 Kilometer von Wittlich entfernten Malmedy. Von am Samstagmorgen 800 Hektar hatte sich das Feuer bis zum späten Nachmittag auf mehr als das Doppelte vergrößert. Für zwei Gemeinden waren da bereits Evakuierungen angekündigt.

"Krass, was hier los ist"

Es war ein beängstigendes Szenario. „Krass, was hier los ist“, sagt Diel. Von den angrenzenden Weinbergen und Waldhügeln waren nur noch Konturen zu erkennen. Das Schwimmbad nebenan wurde parallel geräumt, ebenso die Säubrennerkirmes in Wittlich. Berichte aus der Eifel sprechen von beißendem Gestank, Katastrophenschützer warnten laut der Tagesschau vor „extremer Gefahr durch Brandgase“.

Dass die Absage eines Fußballspiels in einem solchen Moment alternativlos ist, versteht sich von selbst. Schon eine Stunde vor dem designierten Anpfiff tauschte sich das Gau-Odernheimer Trainerteam mit dem Unparteiischen ob der herannahenden Rauchwolken aus. Da gab es aber lokal weder Nebelschwaden noch Gefahrenmeldungen. Gleichwohl wurde eine Verlegung auf einen späteren Anstoßzeitpunkt diskutiert – und rasch verworfen. Der Deutsche Wetterdienst prognostizierte inzwischen, dass es weitere Stunden dauern würde, ehe der Rauch sich verziehen könnte.

"Froh, hier wegzukommen"

Inzwischen zehn Autominuten vom Spielort entfernt, „hängt immer noch alles zu“, erzählt Diel. Den drei Gau-Odernheimer Kleinbussen kommen immer wieder Blaulicht-Fahrzeuge entgegen. „Wir sind ganz froh, hier wegzukommen.“ Wohl wissend, dass der Fußball in solchen Momenten die reinste Nebensache ist, bleibt dieser Ausflug nicht ohne Folgen für den TSV. Die Kleinbusse und die Fahrten erstattet ihnen niemand. Die neuerliche Anreise, eine der weitesten in dieser Saison, wird aller Voraussicht nach inmitten einer Englischen Woche am Ende eines Arbeitstags stattfinden. In der Hoffnung, dass die Schäden des Großbrands so gering wie möglich ausgefallen sind.

Diel hatte beim 4:3-Sieg im Pokal in Gimbsheim am Mittwoch gründlich durchrotiert, im Vorgriff auf die schwere Partie beim stark besetzte Aufsteiger. Ein ebensolcher gastiert beim nächsten Ligaspiel beim TSV. Sonntag, 15 Uhr, geht es gegen den Ahrweiler BC. Angesetzt ist die Partie aktuell auf dem Gau-Odernheimer Rasenplatz.