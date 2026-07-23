Gau-Odernheimer Rasen in einem »üblen Zustand«

Regen gewünscht: Der Beginn der Oberligasaison rückt näher, aber das Spielfeld des TSV Gau-Odernheim sieht aktuell noch arg ramponiert aus. Foto: Axel Schmitz/pakalski-press

Gau-Odernheim. 18 Liter Regen pro Quadratmeter gab es vorige Woche in Gau-Odernheim. Und noch einmal so viele in den vier Wochen zuvor, zusammengenommen. Das ist nicht einmal halb so viel, wie aus der Erfahrung der letzten Jahrzehnte zu erwarten gewesen wäre. Und viel zu wenig für den Rasenplatz, auf dem der TSV ab August wieder Oberliga-Fußball spielen möchte.

Nach dem Auftakt beim SV Auersmacher (1. August, 14.30 Uhr) kommt der SV Gonsenheim an den Petersberg (9. August, 15.30 Uhr). Ein, zwei kräftige Regentage bis dahin, die das darbende Grün kräftigen und die trocken gefallenen Brunnen wieder voll laufen lassen, wären hoch willkommen. „Unser Platz hat die Hitzeperiode nicht gut überstanden und ist in einem üblen Zustand“, sagt TSV-Trainer Florian Diel.

Die, wenn die Pläne der Gemeinde funktionieren, letzte Saison seines Lebens wird für den Naturrasen zur großen Belastungsprobe. Vier Heimspiele sind vom 1. November an bis Jahresende angesetzt, Heimrecht-Tausche gestalten sich schwierig. Ihren Saison-Ausklang bestreiten die Gau-Odernheimer gegen den FK Pirmasens und dann, am 23. Mai 2027, beim SV Elversberg II, ein heiß gehandelter Durchmarsch-Kandidat.

Diel: „Die Liga knallt“

Daheim folgen, nach Aufsteiger Ahrweiler (23. August), mit der TuS Koblenz (30. August) und der Wormatia (9. September) weitere, äußerst reizvolle Partien. Dass die beiden regulären Englischen Wochen gegen und - Mitte März - in Worms angesetzt sind, freut Diel – kurze Wege, Flutlicht, Regionalduell, das ergibt am Ende eines Arbeitstags Sinn.

Harte Arbeit wird es für die Gau-Odernheimer, die Liga zu halten, in der viel mehr Geld und Ambitionen vorhanden sind als noch vor ein, zwei Jahren. „Die Liga knallt“, blickt Diel auf „viele große Namen auf Vereins- und Spielerebene“. Dass bodenständige Clubs mit kleinen Budgets mehr und mehr unter die Räder kommen, ist die Kehrseite bei all den prominenten Gegnern und Mitbewerbern.

Positive Vorbereitung für den TSV bisher

Die Vorbereitung gibt Auftrieb. Die Kapelle ist weitgehend komplett, Kapitän Jakob Friedrich trainiert wieder mit und bekam bei Hessenligist Rot-Weiß Walldorf (2:0) direkt einen halbstündigen Comeback-Einsatz. Auch bei Verbandsligist VfR Groß-Gerau (3:0) gewann der TSV, nachdem es zum Ausklang des intensiven, heimischen Trainingswochenendes ein 0:2 gegen Verbandsligaaufsteiger VfB Ginsheim gab.

„Der Fitnesszustand der Mannschaft ist gut“, sagt Diel, „jetzt sind wir dabei, unsere Neuen zu integrieren.“ Aleksandr Vyatkin, Ahmed Mutala (eigene Jugend), Silvio Roos (KSC) und Benjamin Patschke (Schott) zeigen in ihrem ersten Aktiven-Jahr beständige Lernfortschritte. Nils Schäfer (Bodenheim) und Bobby Edet (Wormatia) sind Soforthilfen, die es taktisch zu integrieren gilt.

Luis Breitenbruch und Christopher Hahn mit guter Frühform

Mit außergewöhnlicher Laufstärke und nun auch Torgefahr besticht in seinem zweiten Jahr am Petersberg der noch konsequenter auf der Zehnerposition eingesetzte Luis Breitenbruch. Christopher Hahn scheint an seine starke Rückrunde anzuknüpfen. Es gibt mehrere Fingerzeige, die Hoffnung machen für den Underdog im Jahr zwei nach dem sensationellen Aufstieg. Und angenehmer wird es für die Gegner offenbar nicht, am Petersberg anzutreten.

Die Generalprobe gegen Oberliga-Topteam TSV Schott Mainz (Sonntag, 13.30 Uhr) findet zwar auf dem Papier daheim, de facto aber in Spiesheim statt, zum 100-Jährigen der heimischen SG.