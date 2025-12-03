Gau-Odernheimer Derbysieg in Gonsenheim

Auch das zweite Rheinhessen-Duell geht an den TSV Gau-Odernheim. Durch das 2:1 (2:0) beim SV Gonsenheim beginnt der Aufsteiger auch seine erste Rückrunde in der Fußball-Oberliga mit zwei Siegen, wie schon zum Saisonstart, während der SVG weiterhin auf die nachhaltige Trendwende zum Guten wartet. Am Ende eines intensiven Spiels kochten die Emotionen hoch.
Der Grund war der Gonsenheimer Anschlusstreffer. Zweikampf, TSV-Kapitän Jakob Friedrich geht schreiend zu Boden. Die SVG-Bank ruft mehrmals „Ball raus“, doch das geht im Getöse unter. Die Platzherren spielen weiter, der vorübergehend wieder spielende Cotrainer Ferhat Gündüz schießt den Ball im Nachsetzen ins Tor (86.). Jetzt ist die Aufregung erst recht groß, die Bänke liefern sich Wortgefechte.
„Ferhat ist Trainer, Vorbild“, sagt SVG-Chefcoch Luca Vanni, „ich stehe absolut vor ihm. So etwas wird oft zum Zeitspiel genutzt, wobei ich Jakob auch als sehr fair einschätze.“ Das Entscheidende für Vanni: „Es war kein Foul, sonst hätten die Jungs den Ball rausgespielt.“
TSV-Trainer Florian Diel sah nach den Diskussionen Gelb und kritisiert sich selbst dafür, dass er mit Gündüz zu streiten begann. „Es ist ein Derby, jeder braucht die Punkte“, sagt Diel, „da gingen alte Wunden auf, denn durch so eine Aktion haben wir die Verbandsliga-Meisterschaft verloren.“ Dem Gesicht des 35-Jährigen sah man den Sieg kaum an, Diel war zerknirscht.
Dabei hatte er allen Grund, auf seine Mannschaft stolz zu sein. Die Gau-Odernheimer liefen forsch an und spielten entschlossen und schnörkellos nach vorne. Wobei, das 2:0, nach Luis Breitenbruchs Außenrist-Ablage mit dem Rücken zum Tor und dem einkreuzenden Zielspieler Belel Meslem war schon in ein hübsches Schleifchen gewickelt. Meslem schob flach ein (38.).
Völlig anderes Spiel nach der Pause
Breitenbruch selbst, erst kurz vor dem Spiel durch Aki Dimitrijevics Verletzung ins Team rotiert, hatte das 1:0 geschossen, nach Jonathan Maiers Flanke und Julian Meiningers Ablage mittig in den Rückraum (12.). Das passte von den Abschlüssen her, auch weil der TSV bis auf Noah Dietzes Distanzschuss (32.) die kniffligen Szenen noch geblockt bekam.
Gänzlich anders das Spielgeschehen in Durchgang zwei, als der SVG fast pausenlos am Ball war, durch Cem Demir per Freistoß am Außenpfosten scheiterte (52.) und drei weitere Hochkaräter liegen ließ, ehe Gündüz den viel diskutierten Anschluss herstellte. Danach wurde aber nur noch einmal der TSV im Konter gefährlich.
„Die Hypothek der ersten Halbzeit war zu groß“, sagt Vanni, „da waren sie einen Tick galliger. Die zweite Halbzeit war ein Spiel auf ein Tor, wir spielen sie wirklich gut weg, haben große Chancen und müssen einfach das Tor machen. Ein Unentschieden wäre verdient gewesen.“
Diel sah eine „tolle erste Halbzeit“ seiner Elf, „wir kommen mit viel Selbstvertrauen. In der zweiten Halbzeit können wir die Räume nicht mehr zulaufen, da haben sie uns ein bisschen hergespielt. Im tiefen Block hatten wir wieder mehr Kontrolle. Sie treffen den Pfosten, da läuft das Spiel dann auch für uns.“
SV Gonsenheim: Simon – Jindra, Donges, Hangatta – Hofmann, Dietze, Basic (75. Fleischer), Neal (44. Mildeberger) – Ischdonat (75. Gündüz), Vodi (46. Walter), Demir (61. Brede).
TSV Gau-Odernheim: Schmidt – Breiden, Friedrich, Schrod – Meininger (76. Dogan), Juricinec, Maier, Zundel – Breitenbruch (69. Dietrich) – Nkunga (88. Kohlstadt), Meslem (69. Hahn)