Gau-Odernheimer Derbysieg in Gonsenheim

TSV-Trainer Florian Diel sah nach den Diskussionen Gelb und kritisiert sich selbst dafür, dass er mit Gündüz zu streiten begann. „Es ist ein Derby, jeder braucht die Punkte“, sagt Diel, „da gingen alte Wunden auf, denn durch so eine Aktion haben wir die Verbandsliga-Meisterschaft verloren.“ Dem Gesicht des 35-Jährigen sah man den Sieg kaum an, Diel war zerknirscht.