Gau-Odernheim: Zweite Saison, gleicher Wunsch

Abgespecktes Programm, die Einheit nach hinten geschoben, Besprechungen in der stickigen Kabine gestrichen: Die Hitze machte den Oberliga-Spielern des TSV Gau-Odernheim auch im Schatten zu schaffen. Foto: Axel Schmitz/pakalski-press

Gau-Odernheim. Himmel, ist das eng, sagen die Gesichter und Bewegungen der Spieler. 20 Minuten und zweifach weiter gesteckte Fahnen später ist darin zu lesen: Hölle, sind die Wege weit. Sieben gegen sieben mit zwei neutralen Spielern, die bei wechselndem Ballbesitz auch die Mannschaft wechseln. Das Team, das eine gewisse Anzahl Pässe aneinanderreiht, muss später weniger Läufe machen. In der zweiten Einheit der Saisonvorbereitung verlangt Florian Diel den Oberliga-Fußballern des TSV Gau-Odernheim schon einiges ab.

Und das ist, wie der Chefcoach sagt, sogar das etwas abgespeckte Programm, der Hitze wegen. Die Einheiten wurden alle nach hinten geschoben, Besprechungen in der stickigen Kabine gestrichen. Der Testspiel-Auftakt gegen den FSV Mainz 05 II, der mit dem Gau-Odernheimer Rekord-Torjäger Fabio Moreno Fell anreisen wird, wurde erst von Samstag, 14 Uhr, auf 11 Uhr verschoben - und dann abgesagt, weil die Kreisschiedsrichtervereinigung Alzey-Worms am Wochenende keine Unparteiischen stellt. Ein neuer Termin wird gesucht.

Nach einer entspannteren Einheit fühlte es sich für die Spieler nicht an. Schnelle Passfolgen, Zweikämpfe, Pressing, Gegenpressing, Orientierung im Raum, Freilaufen, und das in alle vier Richtungen – bei derart knackigen Spielformen, immerzu von Diel verbal angeheizt, braucht es keine Waldläufe. Den Gau-Odernheimern ist klar: Wenn sie nicht ihr Maximum an Fitness und Intensität erreichen und zugleich fußballerisch Antworten parat haben, wird die zweite Saison in der höchsten Amateurspielklasse ihre vorerst letzte sein. Die Aufsteiger Elversberg II, Mechtersheim, Wittlich und Ahrweiler bringen, wie man hört und liest, deutlich mehr Ambitionen und Budget mit, als es Liga-Neulinge für gewöhnlich tun.

„Der Nichtabstieg ist das einzig mögliche Ziel“, sagt Diel, „die Luft wird dünner, denn da sind sehr interessante Aufsteiger hoch gekommen.“ Die Liste der Teams, die eine konkrete Hoffnung auslösen, sie hinter sich zu lassen, ist deutlich geschrumpft. Doch Rang neun, mehr Siege als Niederlagen, die wenigsten Auswärts-Gegentore und maximale Effizienz – rechnerisch ein Punkt pro geschossenem Tor war bei weitem Bestwert – sind Eckdaten einer Premieren-Saison, die Zuversicht geben, was auch im kleinen Gau-Odernheim zu erreichen ist.

Mischung aus Intensität und Spaß

Vor dem Trainingsbeginn werden noch Klamotten sortiert. Die neuen Trainingsanzüge werden vom in der Tat sportlichen Sportlichen Leiter Lukas Knell, der zugleich Kadermitglied bleibt, am Etikett mit Rückennummern beschriftet. Teammanagerin Simone Trier sortiert nebenan die Leibchen. Diel spricht mit seinen Cotrainern Lucas Oberle und Björn Grimm die Übungen ab. Torwarttrainer Jens Fischer schnappt sich das Keeper-Trio zu einer separaten Einheit. Der ganze Naturrasen liegt bereit, so dicht bewachsen wie lange nicht und frisch gewässert.

Einige Spieler fehlen noch verletzt oder sind im Urlaub. Konstantin Breiden absolviert mit Grimm eine individuelle Athletikeinheit, Jakob Friedrich wartet auf seinen Einstieg ins Lauftraining. Im Mannschaftskreis gibt Diel, neben einigen flapsigen Sprüchen, Entwarnung zu Philip Kohlstadt, der sich beim Auftakttraining das Knie verdreht hatte. Der lockere Umgangston, immer wieder individuelle Zuwendung für die Spieler – das relativiert die scharfen Ansagen, wenn es in den Übungen etwas zu korrigieren gibt. Intensität und Spaß, die Mischung mag der TSV-Trainer.

Sechs Sommerneuzugänge auf dem Platz

Die sechs Neuzugänge sind alle da. Bobby Edet (Wormatia), Silvio Roos (KSC U19), Nils Schäfer (Bodenheim), Benjamin Patschke (Schott U19), dazu aus der eigenen Jugend Aleksandr Vyatkin und Ahmed Mutala, dabei bleibt es bis auf weiteres. Der Kader ist planerisch komplett, der andernorts gemeldete Wechsel von Mao Koyama (SVW Mainz) eine Ente. Der Japaner war mal im Probetraining – und kommt erst im August nach Deutschland zurück. Offen, was dann passiert. Vier Mann gilt es in den Aktiven-Bereich zu bringen, Talenten den nächsten Schritt zu ermöglichen. Ein Jahr Oberliga-Erfahrung – meist war es das erste – nimmt das Gros des Kaders mit.

Mit einem Lauftest, Technik-Training und einer Runde Zehn gegen Zehn ging es los. Vor dem zweiten Training sollen die, die nach dem Auftakt „Probleme“ hatten, die Hand heben. Es folgen Lockerungen, eine Passfolgen-Übung mit Wettbewerbscharakter – die Verlierer-Mannschaft macht Liegestütze –, zwei gegen zwei mit vier Neutralen drum herum und besagte Abschluss-Einheit, die die Spieler körperlich über das Limit führt. Defensiv-Prinzipien zu verankern, ist Diels erstes Lernziel. Neben der Fitness.