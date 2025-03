Gau-Odernheim will gute Leistungen mit Sieg krönen

Ein Spiel, in dem der TSV bewies, dass er auf höchstem Verbandsliganiveau das Geschehen diktieren kann. Auf dem kleinen Kunstrasen ein derartiges Powerplay gegen die stabilste Defensive der Spielklasse aufzuziehen, wie es dem TSV in der Schlussphase gelang – da konnte man sich die Augen reiben. Das ist die inhaltliche Komponente.

„Du haderst mit dem Schicksal“, blickt Diel auf das Zählbare. Den an die Unterkante der Latte und von da ins Netz prallenden Aufsetzer, dem einzigen nennenswerten Waldalgesheimer Torschuss, der direkt drin war. Und auf der Gegenseite Querbalken und Keeper, die im Weg standen, das notwendige Quäntchen Glück, das fehlte. „Trotz alledem tut das 1:1 gut, weil es zu 100 Prozent verdient war und für die Mentalität spricht. Aber wenn der Schiri genug Mut hat, pfeift er den sehr klaren Elfmeter in der Nachspielzeit.“

Aus der Mischung aus Moral und Leistung sowie unzureichendem Ertrag will der TSV neuen Mut schöpfen. Diel bezieht das Remis in Bodenheim mit ein. „Zweimal machen wir defensiv über 90 Minuten ein annähernd perfektes Spiel und nehmen nach zwei Gegentoren durch zweite Bälle nach Ecken doch nur ein 1:1 mit. Da will man unbedingt wieder ein Spiel gewinnen.“

Die Chance besteht am Samstag (15 Uhr) beim FC Basara Mainz. Dem dritten ganz dicken Brett, das es zu bohren gilt, nacheinander. Denn auch wenn der TSV in der Hinrunde in Pokal (1:0) und Liga (4:2) auf seinem Rasen gewann – bei den Mainzer Japanern gelang noch nie ein Dreier, aus vier Gastspielen auf der Moguntia-Anlage sprangen zwei Zähler heraus.

Seit diesem Jahr sind die „Diamanten“ auf der Bezirkssportanlage Hechtsheim zu Hause, wo Diel die 3:1-Siege gegen Baumholder und Bodenheim begutachtet hatte. Von daheim in Nieder-Olm aus – in Gau-Odernheim baut der TSV-Trainer derzeit – sind die Wege kurz. Über die Bekanntschaft zu Basara-Chef Takashi Yamashita gelang es, den Club erstmals zu den Hallenmasters einzuladen. Darüber hinaus gibt es kaum Berührungspunkte, aber viel Respekt.

„Sie sind zu Hause ganz schwer zu schlagen“, betont Diel. In der Tat haben die Mainzer Japaner, die aktuell fast nur noch Japaner aufs Feld bringen, erst ein Heimspiel verloren – 1:3 gegen Spitzenreiter Dudenhofen. Überhaupt sahen sie gegen Top-Teams nicht viel Land. Andererseits verweist Diel auf den 3:0-Testspiel-Erfolg Anfang März gegen Wormatia Worms. „Uns erwartet ein knüppelhartes Auswärtsspiel“, kündigt der TSV-Trainer an.

Seine Einschätzung zu Basara: „Sie haben eine sehr laufstarke, gallige Mannschaft mit tollem technischem Niveau und sind schwer zu bespielen.“ Zuletzt wechselte Chefcoach Shinji Okazaki, der japanische Volksheld und Ex-Nationalspieler, auf ein neues System mit zwei flachen Viererketten, ließ tiefer verteidigen und schuf damit mehr Raum für Tempo-Gegenstöße, und Speed gibt es reichlich im Basara-Kader. „Wenn du ihnen viel Tiefe gibst, kann es eklig werden, und sie sind sehr diszipliniert“, warnt Diel.

Aber sie sind eben auch Sechster, statt im Aufstiegsrennen mitzumischen, was der Club sich vorgenommen hatte. Seit Okazaki an Bord ist, erlebt der vor elf Jahren gegründete Verein einen sichtbaren Aufschwung. Das Zuschauerinteresse, vor allem von japanischstämmigen Neugierigen aus dem Rhein-Main-Gebiet, ist enorm gewachsen. Okazaki und Co. nehmen viele Promo-Termine wahr, im Sponsoring scheint es voranzugehen. Ein Verein im Aufwind, der gerade auf der heimischen Anlage – egal wo diese sich befindet – nichts schuldig bleiben will.

Moreno Fell trainiert nach langer Pause wie „ein Irrer“

Da macht es sich gut, dass Diel offensiv viele Pfeile im Köcher hat. Comebacker Fabio Moreno Fell „trainiert wie ein Irrer“, und daneben hat der 35-Jährige die Qual der Wahl, auch weil Lukas Knell und Belel Meslem nach Verletzungen immer besser zünden. Gradi Nkunga, gegen die Alemannia noch der Pechvogel, laboriert an muskulären Problemen. Jakob Friedrich (krank) wackelt. Aki Dimitrijevic und Jonathan Maier sind einsatzbereit. Im Training ging es viel um Fußballerisches, Ballaktionen versehen mit Abschlüssen. Damit aus guten Leistungen auch wieder Siege werden.