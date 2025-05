Gau-Odernheim springt an die Spitze

Gejubelt wurde schon viel in dieser Saison beim TSV Gau-Odernheim. Aber die „Spitzenreiter“-Gesänge im Mannschaftskreis gab es lange nicht mehr. Durch einen 1:0 (1:0)-Sieg beim Erzrivalen TuS Marienborn nutzte die Petersberg-Elf den Patzer des bisherigen Ersten Dudenhofen (1:4 gegen Pfeddersheim) und sicherte sich den direkten Aufstiegsplatz. Das blauweiße Fußball-Wunder wird zusehends greifbar.

„Hart umkämpft, aber im Großen und Ganzen verdient“ fand Spielmacher Belel Meslem den Sieg. Mit einem präzisen weiten Ball auf Fabio Moreno Fell leitete der 27-Jährige den Siegtreffer ein. Moreno spielte Doppelpass mit Tim Weinbach und knallte den Ball flach an den Innenpfosten des langen Ecks (36.). Saisontor Nummer 42 war schon vorher drin, als Sturmpartner Leart Rexhepi TuS-Abwehrchef Marc Beck den Ball abluchste und von TuS-Torwart Faik Baka zu Fall gebracht wurde, der dann aber den fälligen Elfer hielt (31.).

„Sehr überlegen, stark, reif“ fand Sechser Noah Juricinec die erste Halbzeit. „Griffig, spielbestimmend, mit vielen guten fußballerischen Lösungen“, fügt Trainer Florian Diel hinzu. Morenos ersten Hochkaräter ermöglichte Rexhepi im Gegenpressing (19.), den Schuss des Goalgetters aus spitzem Winkel lenkte Baka an den Pfosten (23.). Der A-Junior im Mainzer Tor behielt auch im direkten Duell mit Rexhepi die Oberhand (35.). Also wieder kein Tor für den Linksfuß aus dem Kosovo, der trotzdem strahlen konnte: „Ich bin mit der Leistung heute sehr zufrieden. In der ersten Halbzeit können wir das Ding schon komplett zumachen.“

Gänzlich anders stellte sich Durchgang zwei dar. Die TuS hatte nun deutlich mehr Ballbesitz, der TSV keine nennenswerten Abschlüsse mehr. Aber: „Marienborn hat der Punch gefehlt“, vermerkt Torwart Daniel Diel, „wo war die klare Torchance?“ Edis Sinanovics Schlenzer (49.), Moritz Breiers tückischer Kopfball (50.), Joshua Klüber, der nach einem Stellungsfehler plötzlich im Strafraum frei steht, aber nicht schießt (70.), mehr war nicht.