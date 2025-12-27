Gau-Odernheim: Sportstättensanierung verzögert sich

Bis kurz vor Weihnachten stand die Antwort der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), die seitens des Landes den Förderantrag zu bewilligen hat, aus. Herbei geht es um das Außengelände. „Die Unterlagen wurden fristgerecht abgegeben und hängen jetzt in der Bürokratie“, sagt der Ortsbürgermeister und Landtagsabgeordnete Heiner Illing (SPD). Das Ziel, die Maßnahme noch dieses Jahr zu starten, ist passé.