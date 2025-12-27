Gau-Odernheim: Sportstättensanierung verzögert sich

Gau-Odernheim. Groß waren die Pläne in Gau-Odernheim. Neubau eines Kunstrasens und vieler weiterer Sportanlagen, Sanierung und Erweiterung des Vereinsheims. Alles möglich gemacht durch die Sportförderung des Landes. Projektstart: 2025. Doch daraus wird nichts. Eine Hälfte der Pläne wartet weiter auf grünes Licht von den Behörden, die andere muss gänzlich neu gedacht werden.
Bis kurz vor Weihnachten stand die Antwort der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), die seitens des Landes den Förderantrag zu bewilligen hat, aus. Herbei geht es um das Außengelände. „Die Unterlagen wurden fristgerecht abgegeben und hängen jetzt in der Bürokratie“, sagt der Ortsbürgermeister und Landtagsabgeordnete Heiner Illing (SPD). Das Ziel, die Maßnahme noch dieses Jahr zu starten, ist passé.
Mehr dazu erfahrt ihr im plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.