Gau-Odernheim spät geschlagen

Belel Meslem ließ in Koblenz zwei Torchancen ungenutzt. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Fehlenden Fleiß mussten sich die Oberliga-Fußballer des TSV Gau-Odernheim diesmal wahrlich nicht vorwerfen lassen. Und lange sah es auch nach einem Punktgewinn beim Tabellendritten aus, vor über 900 Zuschauern im Stadion Oberwerth. Doch in Minute 90 fuhr die TuS Koblenz ihren 1:0 (0:0)-Sieg ein – gegen zehn Gau-Odernheimer.

Nach dem Pausentee verzog Meslem nach einem schnell ausgeführten Einwurf von der Strafraumgrenze aus knapp (51.). Es war durchaus Potenzial da, zu führen. „Es war nichts ganz Klares für uns dabei, aber wenn du bei einem Pass cooler bist, einen Abschluss besser setzt, geht was“, sagt TSV-Trainer Florian Diel. Doch die TuS erarbeitete sich das Chancenplus. Tomoya Kurogi wurschtelte sich durch und scheitere an Daniel Diel (57.), Karim Zeghlis Kopfball ging knapp drüber (65.), Lukas Tuchscherer versemmelte freistehend am zweiten Pfosten einen Volley (80.).

Fast schon flehentlich beschwor der Koblenzer Stadionsprecher zum Seitenwechsel, dass es in Durchgang zwei ganz bestimmt mehr Torraumszenen geben werde. Die für gewöhnlich defensiv stabilen Platzherren taten sich gegen aufmerksam verteidigende Gäste lange schwer, zu Abschlüssen zu kommen. Ein Ecke und einen Konter brauchte die TuS, um gefährlich zu werden. Auf der Gegenseite legte Belel Meslem recht frei per Kopf quer, sodass die Chance verpuffte (6.). Noah Juricinecs Schuss aus dem Rückraum rutschte abgefälscht knapp am langen Pfosten vorbei (39.).

Rote Karte für Breiden

Ein bis dahin sauberes Kampfspiel auf tiefem Geläuf ging in eine Rudelbildung über, nachdem Konstantin Breiden den zum Konter durchlaufenden Maximilian Buchheit im Mittelfeld von hinten mit einer Grätsche erwischte, die mangels Chance den Ball zu spielen zu recht mit Rot bewertet wurde (87.). „Dadurch mussten wir umstellen, und es ist ein bisschen Chaos entstanden“, sagt Diel.

Das nutzte Tuchscherer mit einen Dribbling über die Grundlinie. Den Pass in die Mitte verpasste Igor Blagojevic, doch hinter ihm drückte Felix Schrod den Ball unglücklich ins eigene Netz (90.). „Wir verlieren am Flügel einen Zweikampf, den man nicht verlieren muss, und stehen in der Box dann einfach schlecht. So duseln sie sich ein Tor rein – das ist Fußball“, schüttelt Florian Diel den Kopf.

Stürmerfoul und Streitereien

Die Chance zum Ausgleich gab es. Daniel Diel schlägt den Ball weit vorne rein, Schrod legt per Kopf ab, statt aufs Tor zu zielen – Ecke. Diel ist vorne drin, sein Kontakt mit Keeper-Kollege Michael Zadach wird als Stürmerfoul gewertet. Wieder Tumulte, Leart Rexhepi und Blagojevic sehen die Ampelkarte.

„Die Jungs hätten sich auf jeden Fall einen Punkt verdient, auch wenn der Gegner mehr Ballbesitz hatte und etwas zwingender war“, sagt der Chefcoach. Und nimmt seinen Unglücksraben ausdrücklich in Schutz: „Felix hat mit seinen 19 Jahren 90 Minuten lang hinten gerackert und hatte wieder eine hervorragende Zweikampfbilanz.“

"Großer Schritt nach vorne"

Anders als gegen Eisbachtal (0:3), stimmt der Auftritt Diel zuversichtlich: „Wir spielen bei TuS Koblenz, die mit einer Top-Elf gestanden haben, als kompletter Underdog vor 1000 Zuschauern. Unsere Stürmer haben brutal gegen den Ball gearbeitet. Wir können im Großen und Ganzen stolz sein, auch wenn sich das gerade nicht so anfühlt. Wir waren fleißig, emsig, aggressiv, haben wenige Fehler gemacht. Ein bisschen Durchschlagskraft hat vorne gefehlt, aber das war ein großer Schritt nach vorne.“

TSV Gau-Odernheim: Diel – Schrod, Friedrich, Radetz (68. Breiden) – Zundel, Dietrich, Juricinec, Meininger (77. Dogan) – Breitenbruch (59. Dimitrijevic) – Nkunga (77. Rexhepi), Meslem (68. Hahn).