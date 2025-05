Gau-Odernheim: Schwere Verletzung beim Ausgleich

Diese Szene tat richtig weh, doppelt, dreifach. Durch ein 1:1 (0:0) beim SV Steinwenden hat der TSV Gau-Odernheim am vorletzten Spieltag die Tabellenführung der Fußball-Verbandsliga an den FV Dudenhofen abgegeben, der parallel hoch dramatisch 4:3 beim FK Pirmasens II gewann. Doch das eigentliche Drama ereignete sich vor dem Ausgleich des SVS.

Moreno mit seinem 47. Saisontor

Die dritte gute Chance für nach dem Seitenwechsel deutlich aktivere Gäste machte Fabio Moreno Fell rein, als er am zweiten Pfosten in Emre Gümüs' Schuss-Querpass-Mix hineinlief (63.). „Danach haben wir das Spiel kontrolliert und sind vielleicht einen Tick zu passiv geworden“, analysiert Diel, „andererseits hatten wir noch zwei, drei 100-Prozentige.“ Christopher Hahn schoss sich selbst an und zögerte bei einem Umschalter zu lang, Knell zielte frei am Tor vorbei.

Erst nach dem 1:1 wollte Diel wissen, wie es bei Dudenhofen steht, um dann voll auf Attacke zu gehen. Eine Niederlage hätte nichts geändert. Einige Standards gab es noch, aufs Tor brachte der TSV nichts mehr. Enttäuscht war Diel, dass von Steinwender Seite auch nach dem Spiel mit Blick auf Knells offenkundige Schmerzen keine wirklich andere Reaktion kam. „Dabei spielen sie eigentlich einen fairen, ordentlichen Fußball.“ Doch für die Platzherren geht es auch akut um den Klassenerhalt. Und die Fairplay-Geste des Ballrausspielens wird allzu oft missbraucht. Nur diesmal eben ganz eindeutig nicht.

Die Aufstiegsrunde ist zumindest sicher

Nun sieht alles nach Aufstiegsspielen gegen die Vizemeister aus Saar- und Rheinland aus, eines daheim, eines auswärts. Die genaue Ansetzung steht noch nicht fest. Rang zwei hatte der TSV schon vor diesem Spieltag sicher. Erst einmal aber kommt am letzten Spieltag (1. Juni) Schlusslicht Rüssingen. Der FVD spielt parallel gegen den so gut wie abgestiegenen VfR Baumholder. Hoffnung, dass Dudenhofen dort etwas liegen lässt, hat Diel nicht wirklich. Es gilt, die Pflichtaufgabe zu erledigen und sich für die Aufstiegsrunde zu sammeln.

TSV Gau-Odernheim: Diel – Breiden, Friedrich, Nassery – Weinbach, Juricinec, Dietrich (74. Maier), Meininger – Meslem (46. Gümüs) – Moreno (82. Knell, 90. D. Hofmann), Rexhepi (62. Hahn).