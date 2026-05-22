Gau-Odernheim schnappt sich Wormatia-Stürmer Bobby Edet wechselt von Worms an den Petersberg +++ Emre Gümüs geht den umgekehrten Weg +++ Lukas Knell bleibt beim TSV von Torben Schröder · Heute, 19:11 Uhr · 0 Leser

Bobby Edet (rotes Trikot) wagt den Schritt von Wormatia nach Gau-Odernheim. – Foto: Gregor Wurdel

Als Wormatia Worms in der Hinrunde zum erstmaligen Oberliga-Aufeinandertreffen beim TSV Gau-Odernheim antrat (2:2) und Bobby Edet zur Pause vom Feld nahm, unterlief Stadionsprecher Knut Burkhardt ein charmanter Versprecher. Kündigte er doch die Auswechslung von „Bobby Edel“ an. Burkhardt wird zahlreiche Gelegenheiten zur Korrektur bekommen – und Edet, um sich als Edeltransfer zu erweisen.

Denn der 31-jährige Mittelstürmer wechselt von Wormatia Worms zum TSV Gau-Odernheim und bringt die Erfahrung von 119 Oberligaspielen (30 Tore) mit. Nach drei persönlich erfolgreichen Jahren in Morlautern konnte sich der Texaner in Worms keinen Stammplatz erobern. Nur fünf Startelf-Einsätze standen zu Buche, trotz eines verheißungsvollen Beginns mit vier Toren in seinen ersten 300 Spielminuten. Englisch-deutsche Verständigung klappt

TSV-Trainer Florian Diel konnte der US-Amerikaner im Probetraining offenbar überzeugen, genauso wie in den auf Englisch geführten Gesprächen, wobei Edet nach Diels Schilderung auch prima Deutsch versteht. „Er ist ein sehr angenehmer Typ“, freut sich der TSV-Trainer auf einen „physischen, erfahrenen, laufstarken Spieler, der gut im Klemmen und mit dem Rücken zum Tor ist und weiß, wo das Tor steht. Ich sehe ich auch in einer Mentoren-Rolle.“ Nach seiner Ankunft in Deutschland arbeitete sich Edet über Guldenbachtal und Meisenheim Liga für Liga nach oben. Er wohnt in Kaiserslautern und soll helfen, die Lücke zu schließen, die der zu Wormatia wechselnde Belel Meslem hinterlässt.