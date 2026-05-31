Gau-Odernheim schießt Dudenhofen in die Verbandsliga

Felix Schrod hatte gut Lachen. De Innenverteidiger traf per Kopf zum 1:1. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Bierduschen? Jubelgesang? Der TSV Gau-Odernheim schließt seine erste Saison in der Oberliga auf Rang neun ab. Elf Punkte vor der Abstiegszone, durch das 3:2 (0:1) gegen den FV Dudenhofen eine positive Sieg-Niederlagen-Bilanz – eigentlich Grund genug, die Korken knallen zu lassen.

TSV-Trainer Florian Diel war wichtig, das Spiel seriös anzugehen. Verabschiedungen gab es, als der FVD noch beim Warmmachen war. Und mit 45 Minuten Verzögerung gaben die Platzherren auch Vollgas. Durchgang eins gehörte den Gästen. Julian Scharfenberger hatte einen Hattrick auf dem Fuß, ehe Marvin Sprengling gedankenschnell einen Freistoß ins Netz schlenzte, als Leander Schmidt noch die Mauer stellte (42.).

Doch der Klassenerhalt des Aufsteigers, der nie in die Abstiegszone rutschte, steht schon länger fest. Und der Respekt vor den Vorderpfälzern, deren Abstieg besiegelt ist, war Anlass zur Zurückhaltung. Der Sportliche Leiter Lukas Knell verteilte auf dem Feld Essens- und Getränkemärkchen, Teammanagerin Simone Trier reichte die Obstplatte auf der Kabine herum. Man kann es taktvoll nennen. Oder dem Umfeld mehr emotionale Eskalation ob dieses neuerlichen Meilensteins wünschen.

Bis auf Luis Breitenbruchs Lattentreffer kam vom TSV zunächst nicht viel. „Ich habe den Jungs gesagt, dass ich mir unser letztes Spiel anders vorgestellt habe“, berichtet Diel aus der Kabine. Und die Spieler schoben die Regler hoch. Felix Schrod per Kopf nach einer Ecke, Christopher Hahn in die Gasse geschickt (74.) und per Seitfallzieher (90.+5) drehten die Partie, die Timo Enzenhofer mit einem Heber (85.) wieder spannend gemacht hatte.

Dudenhofen in der Zwickmühle

Durchgang zwei begann elf Minuten zu spät. So war am Ende klar, dass Dudenhofen ein Punkt für den viertletzten Rang reichen würde. Der kann, muss aber nicht den Klassenerhalt bringen. Die Bank entschied sich, auf Sieg zu gehen, obwohl ab Minute 70 sichtbar die Kräfte schwanden. Am Ende standen die Gelbschwarzen, von einem lebhaften Pulk großteils sehr junger „Ultras“ mit allem, was dazu gehört, angespornt, mit leeren Händen da.

Doch Dauergesang, Pyros und Konfettikanonen genügten nicht. Der TSV war fitter, gewann ob der dominanten zweiten Halbzeit letztlich folgerichtig gegen den durchaus mit Sympathie begleiteten Titel-Rivalen der Vorsaison. Und bewies in seiner zunächst dezenten Fröhlichkeit durchaus Klasse.

Neuzugang kommt vom KSC

Bitter war der Spieltag auch für alle Klassenkämpfer im Südwest-Verband, denn es gibt nun zwei oder drei Oberliga-Absteiger in die hiesige Verbandsliga, mit entsprechenden Auswirkungen darunter. Die Gau-Odernheimer nahmen keine Rücksicht, wollten sich nichts nachsagen lassen. Und verabschiedeten ihre Abgänge, so weit möglich, auf dem Feld.

Emre Gümüs (Wormatia II) fiel ebenso kurzfristig aus wie Julian Meininger, was Miles Hofmann (Guntersblum) von der Tribüne in die Startelf spülte. Kenan Dogan beendete seine von Verletzungen geprägte Zeit am Petersberg mit kaputter Schulter im Krankenwagen. Auf der Außenbahn tritt Silvio Roos (Karlsruher SC U19) an seine Stelle. „Sehr schnell, gut ausgebildet, große Bereitschaft“, freut sich Diel auf den 18-Jährigen.

Meslem: "Es hat Spaß gemacht"

Vorne ackerten Leart Rexhepi (Bad Kreuznach) und Belel Meslem (Wormatia), diesmal ohne Torerfolg. Auf eine „schöne, erfolgreiche Zeit“ blickt Meslem zurück: „Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass der TSV so erfolgreich bleibt. Ich sehe mehr Lichter, die an sind, als Lichter, die aus gehen.“

TSV Gau-Odernheim: Schmidt – Nassery, Schrod, Radetz (46. D. Hofmann) – Dogan (30. Zundel), Dietrich (79. Maier), Juricinec, M. Hofmann (66. Kohlstadt) – Breitenbruch – Rexhepi (66. Hahn), Meslem.