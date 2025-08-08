Gau-Odernheim reist selbstbewusst nach Ludwigshafen

Gau-Odernheim. Auf die Premiere in der Oberliga folgt das erste Auswärtsspiel in der höchsten Amateurspielklasse für den TSV Gau-Odernheim. Und zwar wieder am Freitagabend (19.30 Uhr), bei Arminia Ludwigshafen. Einem Oberliga-Stammgast, gegen den es vor zwei Jahrzehnten letztmals, damals in der Bezirksliga, Punkt-Pflichtspiele gab.

„Es war cool, gegen die alten Kollegen zu treffen, auch wenn nicht mehr viele übrig geblieben sind“, sagt Meslem, „wir wollten es einfach mehr als der Gegner, das war sofort zu spüren. Für die Mannschaft war es top, so einzusteigen. Aber da steckte auch viel, viel Arbeit dahinter.“ In der Verbandsliga schien der TSV in Sachen Fitness alle Mitbewerber auszustechen. Sich diesen Vorteil erneut zu erarbeiten, ist kaum möglich, schließlich machen die Konkurrenten in der Regel auch deutlich mehr.

Spieler wie Christopher Hahn, Luis Breitenbruch oder Hannes Zundel, die zum Auftakt mit überzeugenden Leistungen zum 1:0-Sieg gegen den SV Gonsenheim beigetragen haben, waren da noch gar nicht auf der Welt. Belel Meslem hatte vermutlich noch die Schultüte im Kinderzimmer liegen. Der 27-Jährige schoss gegen seinen Ex-Club das goldene Tor, das zum Dreier genügte. „Dem Team sei Dank“, wie Meslem betont.

Unerfahrenheit im Kollektiv abfangen

„Wir können lange nicht so professionell trainieren, wie andere Mannschaften“, sagt TSV-Trainer Florian Diel, „ich gucke trotzdem auf eine sehr junge und fleißige Mannschaft, die keinem athletisch unterlegen sein wird.“ Gegen einen „großen, gestandenen Namen in der Oberliga, mit sehr erfahrener Achse und vorne krasser individueller Qualität“ wird es das auch brauchen. „Ich denke, wir werden viel hinterherlaufen, aber so ist unser Spiel“, sagt Meslem. „Wir sind eine junge Truppe mit wenig Oberliga-Erfahrung, aber wir versuchen, das über das Kollektiv aufzufangen.“

Erst im November feierte Meslem vorige Saison nach langer Verletzungspause sein Debüt im Gau-Odernheimer Trikot. „Er ist auf dem Weg dazu, fit zu werden“, findet Diel, „ich glaube, er ist aktuell bei 75 Prozent.“ Meslem selbst würde von 90 bis 95 Prozent sprechen. „Auf 100 werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr kommen.“ Aber nur 75, laut Trainer? „Oh nein“, schwant Meslem Übles. Da kommen wohl noch ein paar knackige Einheiten auf den 79-fachen Oberligaspieler zu.

Neue Aufgabe für Belel Meslem

Neuerdings ist Meslem Stürmer, nach Jahren im zentralen Mittelfeld oder auf der offensiven Außenposition. Als Gonsenheimer A-Junior spielte er unter Babak Keyhanfar mit Lirion Aliu im Sturm, ebenso wie in seinen ersten Oberligaspielen. „Das war eine coole Zeit“, blickt der Alzeyer zurück, „aber es ist intensiver als gedacht, du musst viel mehr sprinten. Als Zehner ist man eher im Dauerlauf-Tempo.“ Das Trio mit Hahn und Aki Dimitrijevic strahlte eine enorme Gier aus, wirbelte, jagte Bällen nach und punktet mit taktischer Flexibilität, was es Diel auch ermöglicht, im Spiel die Anordnung mehrmals zu variieren.

Meslem nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein. „Er ist ein kompletter Spieler, der vieles sehr gut kann“, sagt sein Trainer, „uns tut seine Erfahrung und Vielseitigkeit gut, und er hat einen sehr hohen Fußball-IQ. Und er quält sich, steht bei 100 Prozent Trainingsbeteiligung.“ Belel Meslem betont: „Wir müssen auch immer am Limit performen, um zu bestehen. Die Mentalität ist auf jeden Fall vorhanden, die fußballerische Klasse auch.“