Gau-Odernheim punktet schon wieder in Koblenz

Diesen Punkt nehmen sie gern mit, auch wenn mehr drin war. Im Duell der ungleichen Aufsteiger in die Fußball-Oberliga holte der TSV Gau-Odernheim bei Cosmos Koblenz ein 1:1 (1:0).

„Wir haben ein richtig geiles Spiel gemacht“, betont Trainer Florian Diel. „Wir haben eine phantastische erste Halbzeit gespielt und den Gegner komplett in seine Hälfte gedrückt mit einer sehr intensiven Art Fußball zu spielen.“ Also quasi genau das Gegenteil des Eindrucks, den die Gau-Odernheimer drei Tage zuvor gegen den übermächtigen 1. FC Kaiserslautern II (0:3) hinterlassen hatten.

Neun Minuten tat der 27-Jährige das, dann stand schon Saisontor Nummer vier zu Buche. Hoher Ballgewinn, Leart Rexhepi wird freigespielt, zieht nach innen, wird abgegrätscht. Der Ball prallt zu Meslem, der per Heber vollstreckt (10.). Und dabei hätte es nicht bleiben müssen. Miles Hofmann tauchte in seinem Startelf-Debüt in der Oberliga vor Keeper Josue Duverger auf, scheiterte aber an einer starken Parade. Und Hannes Zundel überlegte zu lang, sodass er am Elfmeterpunkt noch per Grätsche am Torschuss gehindert wurde. Abgezocktere Spieler holen da vielleicht einen Elfer heraus. „Er spielt die Aktion fair zu Ende“, will Diel nicht meckern.

Aber Rückschläge schnell wegzustecken und neue Entschlossenheit zu fassen, ist eine der Schlüsselqualitäten, die dem Underdog auch nach zehn Spielen eine ausgeglichene Bilanz bescheren. Eine weitere sind Diels Ideen. Diesmal sollte Belel Meslem als „falsche Neun“ alle Freiheiten genießen, die es bei dem stark auf akkurate Arbeit gegen den Ball wert legenden Trainer eben geben kann.

Hinten raus ein offener Schlagabtausch

Klare Chancen für die Gastgeber gab es vor dem Seitenwechsel nicht. Danach stieg der Lärmpegel im Oberwerth kräftig an, von der Tribüne, auf dem Feld. „Cosmos hat viele Emotionen rein gebracht und uns 20 Minuten lang hinten rein gedrückt“, sagt Diel. Dennoch war Miles Hofmann nach einer Verlagerung plötzlich frei vor dem Tor – und scheiterte erneut an Duverger. Einmal, bei einer Flanke, war die TSV-Deckung nicht auf dem Posten, was Dennis Arnst zum Kopfballtor nutzte (62.).

„Wir haben es bis zum 1:1 nicht geschafft, die Emotionen zu entschärfen, aber auch keine weiteren Torchancen zugelassen“, berichtet Diel. „Danach wurde es ein offener Schlagabtausch, beiderseits ohne klare Abschlüsse. Bei ein, zwei Umschaltern hat uns die Kraft gefehlt. Aber ich ziehe Hut vor meiner Mannschaft, wie wir nach dem 1:1 Stand gehalten haben.“ Das war in Eppelborn (1:3) noch anders.

Meiningers Verletzung macht Sorgen

Und so bleibt es bei der Serie, dass der TSV nie zwei Pflichtspiele am Stück verliert. Das war, sagt der 35-Jährige, eines der wichtigsten Themen für dieses Spiel: die Serie an Heimspielen gegen Top-Teams mit der geringen Punkteausbeute, die zu befürchten war, immer wieder durchbrechen, auf Negativerlebnisse sofort antworten. Das führt zu dem Kuriosum, dass der TSV nach dem 2:0 bei Rot-Weiß Koblenz nun im Oberwerth genauso viele Zähler geholt hat wie daheim.

Sorgen macht die Verletzung von Julian Meininger, dem nach eigener Grätsche ein Gegenspieler auf dem Fuß landete, was eine blutende Wunde nach sich zog. Ersatzmann Jannis Maurer fügte sich nahtlos ein.

TSV Gau-Odernheim: Diel – Juricinec, Friedrich, Schrod – Zundel, Breitenbruch (80. Kohlstadt), Dietrich (80. Maier), Meininger (18. Maurer) – Rexhepi, Meslem (66. Hahn), M. Hofmann (66. Dimitrijevic).