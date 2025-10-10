Gau-Odernheim: Oberliga-Crashtest bestanden

Gau-Odernheim. Elf von 34 Spielen, ein Drittel der Saison in der Oberliga ist gespielt. Als Zwölfter hat der TSV Gau-Odernheim alle Unkenrufe, man sei in der höchsten Amateurspielklasse chancenlos, verstummen lassen. Nun beginnt eine Serie Sechs-Punkte-Spiele. Wie gut ist der Aufsteiger gerüstet, wie fällt die Zwischenbilanz aus?

Das lief gut: Sechs Heimspiele, sechs Highlights – erst der 1:0-Auftakt gegen Gonsenheim, der Zutrauen schaffte. Dann drei enge und zwei deutlich verlorene Spiele gegen die aktuelle Top-Fünf. Ein Oberliga-Crash-Kurs, den der TSV mit Bravour bestanden hat. Denn die Adaption gelang, wie zehn Auswärtspunkte zeigen. Dreimal stand die Null, die halbe Liga fing mehr Gegentore. Nie wurden zwei Pflichtspiele nacheinander verloren, auch weil die Petersberger sich im Pokal schadlos hielten. Der Aufsteiger schwimmt von Beginn an mit, was auch die ersten beiden klaren Niederlagen (0:3 gegen FCK II, 1:4 gegen Pirmasens) verkraftbar macht.

Das lief nicht gut: Mal einen Großen ärgern – das gelang nur beim 2:2 gegen Wormatia. Vorne drückt der Schuh, nur Schlusslicht Eppelborn traf seltener. Apropos, die 1:3-Niederlage dort tat richtig weh. Und bleibt in Erinnerung, weil der TSV sonst kaum Punkte aus der Hand gab. Unterschiedlich gut arbeiteten die Mannschaftsteile.

Tor: Die langjährige Nummer eins Daniel Diel bringt Siegermentalität und Führungsqualitäten ein, ist mit dem Ball am Fuß eine Klasse für sich und hält, was er halten muss. Der junge Herausforderer Leander Schmidt war Matchwinner beim 2:0 bei RW Koblenz und empfahl sich für weitere Chancen.

Abwehr: Jakob Friedrich und der nach hinten gerückte Noah Juricinec sind eine Bank, Urfan Nassery und Konstantin Breiden verletzungsgeplagt, David Hofmann ist nach einem weiteren Rückschlag noch länger außen vor. Felix Schrod und Pierre Radetz fügen sich ein, doch wäre ein sich lichtendes Lazarett wichtig, auch um Juricinec wieder fürs Mittelfeld frei zu bekommen.

Hannes Zundel hat als einziger TSV-Akteur jede Gau-Odernheimer Oberliga-Minute absolviert

Mittelfeld: Auf den Außenbahnen hat sich Hannes Zundel im ersten Aktiven-Jahr unverzichtbar gemacht, auf der anderen Seite setzten Julian Meininger und zuletzt auch Jannis Maurer Akzente. Das Zentrum arbeitet fleißig, stieß gegen die Top-Teams in Sachen Zweikampfquote aber an Grenzen. Jonathan Maier, Luis Breitenbruch und Luca Dietrich bringen unterschiedliche Stärken ein und ergänzen sich. Juricinecs Oberliga-Erfahrung wäre indes auch hier wertvoll.

Angriff: Hier ist am meisten Luft nach oben. Belel Meslem, der einzige nachhaltig Oberliga-Erfahrene, ragt mit vier Saisontoren heraus. Die Sturm-Talente Leart Rexhepi, Christopher Hahn und Gradi Nkunga hatten ihre Momente, genauso wie Emre Gümüs und Aki Dimitrijevic. Alle rackern fleißig, der nächste Schritt wäre beständiges Oberliga-Level. Zuletzt ließ Miles Hofmann mit kernigen Auftritten aufhorchen.

Der Oberliga-Neuling steht nun vor einem Auswärts-Marathon

Fazit: Das Ganze ist beim TSV mehr als die Summe seiner Einzelteile. Das Kollektiv steht über allem – und arbeitet in der Regel hervorragend. Trainer Florian Diel hat meist den perfekten Matchplan. So gelang es für das wirtschaftlich kleinste Licht der Liga, schon viele strahlende Momente zu erzeugen. Ein permanenter Kraftakt, der sich nun durch ungemütliche Herbstmonate auf stetig wechselnden Trainingsplätzen hindurch fortsetzen muss. Beginnend beim FV Diefflen (Samstag, 15.30 Uhr), finden sieben der neun Oberligaspiele in diesem Jahr auswärts statt.