Gau-Odernheim muss gegen den Titelfavoriten ran

Gau-Odernheim. An diesem Freitag war Turnierform angesagt. 13 Zweier-Mannschaften, drei Gruppen, drei Bildschirme – die Oberliga-Fußballer des TSV Gau-Odernheim konnten sich, nach dem vorgezogenen Abschlusstraining am Feiertag, auf den Konsolen-Klassiker „Fifa“ freuen. Auch eine Stippvisite auf dem Oremer Markt setzte Chefcoach Florian Diel aufs Programm. Genauso wie, nach dem 1:1 bei Cosmos Koblenz, zwei freie Tage.

Es gilt Energie zu schöpfen vor dem Heimspiel gegen den FK Pirmasens (Sonntag, 15.30 Uhr). Siebter, Dritter, Erster, Zweiter, Fünfter, nun Vierter – das sind, der Reihe nach, die aktuellen Platzierungen der Gegner am Petersberg. Das happige Programm findet nun seinen Höhepunkt. „Pirmasens wird unter den ersten beiden landen und ist für mich der Titelfavorit“, betont Diel.

Und beginnt, Namen aufzuzählen, die Eindruck machen. Die Liste ist lang und geht weit über das 17-Tore-Duo Luka Dimitrijevic und Marc Ehrhart hinaus. Ganz Gau-Odernheim traf nur zwölf Mal. Seit Jahren in wesentlichen Teilen eingespielt, beeindruckte der FKP im DFB-Pokal gegen den HSV (1:2), spielte den Bundesligisten, so Diel, phasenweise an die Wand. „Die bringt nichts aus der Ruhe, ihr Selbstverständnis sucht ihresgleichen. Sie haben so viele Waffen“, sagt der 35-Jährige.

Miles Hofmann könnte für großen Moment sorgen

Außenseiter ist der TSV oft nach seinem erstmaligen Oberliga-Aufstieg, aber mehr Außenseiter als gegen die Westpfälzer geht kaum. Vielleicht macht ja der Blick in die Vergangenheit Mut. Vor einem Jahr und einer Woche, gegen den designierten punktbesten Oberliga-Südwest-Meister aller Zeiten, Schott Mainz, schafften es die Petersberger im Verbandspokal in die Verlängerung (0:2).

Vielleicht erlebt ja Miles Hofmann seinen großen Moment. Der 20-Jährige feierte Dienstag im Oberwerth sein Startelf-Debüt und hatte zweimal den vermeintlichen Siegtreffer auf dem Fuß. Gegen den FCK II (0:3) „kam er mit einer sehr mutigen ‚Ich attackier alles‘-Einstellung aufs Feld“, lobt Diel, „er ist einer unserer aktivsten Läufer, ein sehr guter Pressingspieler, hat auffällig trainiert und gute Spiele in der zweiten Mannschaft gemacht.“

Den „jugendlichen Elan“ Hofmanns schätzt der Chefcoach, der nach Christopher Hahn das nächste Talent von weiter hinten nach ganz vorne versetzt hat. „Er ist auf dem Feld sehr wild und manchmal ein bisschen drüber, das macht sich vorne besser als auf der Schiene. Und er ist der jüngste von sechs Brüdern, musste sich durchsetzen.“

Wie die Personallage ausschaut

Das gelang in Abwesenheit von Urfan Nassery und Konstantin Breiden, die noch ein paar Wochen fehlen werden, auch Felix Schrod in der Abwehr. Der 19-Jährige aus dem Gonsenheimer Nachwuchs sprang zwar vor dem Koblenzer 1:1 entscheidend unter dem Ball hindurch, hat sich ansonsten aber seinen Platz verdient, wie Diel unterstreicht. David Hofmann ist schmerzfrei und wird aktuell Schritt für Schritt über die Zweite herangeführt.

Improvisieren muss Diel auf der Außenbahn, wo sich neben Eigengewächs Hannes Zundel – der einzige Spieler, der in allen Oberliga-Minuten auf dem Feld stand – Julian Meininger festgespielt hat. Doch der fehlt mit Fußverletzung, Jannis Maurer steht parat. Neben Paul Galle käme auch Neuzugang Philip Kohlstadt, der am Dienstag debütierte, in Frage. Ab Ende Oktober wird Meininger zweimal die Woche ins Training pendeln – von Karlsruhe aus, wo er nun studiert. „Gigantisch“ findet Diel diesen Einsatz.





