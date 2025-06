Gau-Odernheim: Moreno mit seinem 50. Saisontreffer

Der Glaube war da, vor dem Spiel, auch in der Pause noch. Doch am Ende erfüllte Spitzenreiter FV Dudenhofen gegen den nunmehr abgestiegenen VfR Baumholder (6:1) seine Pflichtaufgabe. Damit geht es für den TSV Gau-Odernheim als Vizemeister der Fußball-Verbandsliga in die Aufstiegsrunde. Und das mit viel Schwung, denn durch das 7:1 (3:1) gegen Schlusslicht TuS Rüssingen wurden gleich mehrere bemerkenswerte Zielmarken erreicht.

Es war durchaus eine knifflige Gemengelage für die Gau-Odernheimer Köpfe. Rang eins so spät, unglücklich und diskussionswürdig in Steinwenden (1:1) entrissen zu bekommen – das muss man erst einmal verkraften. Die Hausaufgabe erledigen und dann nach Dudenhofen schauen, war der Plan. Unter der Woche ging es darum, die Köpfe wieder aufzurichten, durch viel Spaß im Training. Im Spiel knirschte es zunächst. Bis Friedrich voraus ging.

Nach einem Einwurf und Morenos Schuss staube der Abwehrchef zur Führung ab (21.). Und legte per Kopf nach einer Ecke nach (38.). Balleroberung Friedrich, Pass in die Tiefe, fertig war Morenos 3:0 (40.). Noel Ghilazghis Ehrentreffer (44.) sorgte nicht wirklich für Spannung. „Sehr zäh und bieder“ fand TSV-Trainer Florian Diel Beginn und Ende des Spiels, doch vor und nach der Pause drehte sein Team kräftig auf. Diel hatte in der Kabine den 2:1-Zwischenstand aus Dudenhofen bekannt gegeben, die Hoffnung lebte.

Moreno nach einer Ecke (47.) und im Strafraum frei gespielt (54.) sowie zwischendrin der nach innen ziehende Leart Rexhepi (52.) sorgten am Petersberg für Klarheit. „Ich habe Fabio gesagt, er soll sich sputen, damit ich ihn schonen kann“, grinst Diel, der sich auch für Gradi Nkunga freute. Der Schuss in den Winkel war der erste Pflichtspieltreffer des Winter-Neuzugangs (70.).

Da waren die Gäste bei drückendem Wetter schon auf Schadensbegrenzung aus. „Sehr großen Respekt an Rüssingen, dass sie ihre Saison so fair zu Ende spielen“, zollt Diel. Nach und nach war die Kenntnis über Dudenhofens Kantersieg aufs Feld geschwappt. Am Ende war irgendwie jeder froh, als abgepfiffen war.

Schwierige mentale Gemengelage

Erst der Sturz von Rang eins, dann die ausgebliebene Rückeroberung. Viel mentale Arbeit für den Sensations-Vizemeister. Oft wurde Friedrich unter der Woche vom Vereinsumfeld kontaktiert, angesprochen, angeschrieben, angerufen. Die Botschaft: Wir glauben an euch, ihr schafft das. „Dieses Spiel konnten wir für das Gemüt gut gebrauchen, es gibt ein gutes Gefühl für die Aufstiegsrunde“, betont der Kapitän.

Die beginnt am Samstag (17 Uhr) bei der SG Mülheim-Kärlich. Parallel zum Gau-Odernheimer Heimspiel hatte der FSV Jägersburg daheim gegen den Rheinland-Vizemeister den Auftakt der Aufstiegsrunde 2:0 gewonnen. Dadurch hat der TSV Gau-Odernheim am Mittwoch, 11. Juni, 19.30 Uhr, das letzte der drei Spiele daheim – und es auf eigenem Platz so oder so in der eigenen Hand. Eine Konstellation, die bei Friedrich Optimismus schürt. Nach dem Spiel wurde den Zuschauern genauestens erklärt, wie es nun weitergeht. „Die Unterstützung von außen ist schließlich eine unserer großen Stärken“, unterstreicht der Kapitän.

Verletzungssorgen in der Abwehr

Die Frage ist, wer in der Aufstiegsrunde sein Nebenmann sein wird. Marvin Heinrich kam zwar zur Spieler-Verabschiedung, spielt aber nicht mehr. Konstantin Breiden zog sich unter der Woche im Training ebenso muskuläre Beschwerden zu wie David Hofmann kurz nach Spielbeginn. Da könnte die Abwehr-Erfahrung von Sechser Noah Juricinec noch wertvoll werden.

Für den Blick voraus hatte Diel nach Spielschluss noch keine Nerven. „Es ist eine schwierige Situation für uns“, sagt der Chefcoach, „da hängt noch die Enttäuschung von letzter Woche nach. Jetzt gilt es, die letzten Energien zu mobilisieren. Das sind für uns alle sehr besondere Spiele.“ Die Vorfreude müsse sich aber noch aufbauen.

TSV Gau-Odernheim: Diel – D. Hofmann (10. Juricinec), Friedrich, Nassery – Weinbach, Dietrich (56. Meslem), Maier (46. M. Hofmann), Meininger – Gümüs – Moreno (56. Nkunga), Dimitrijevic (46. Rexhepi).