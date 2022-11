Christoph Hartmüller ist ein Trainer, der auch mal unkonventionelle Wege geht. – Foto: pakalski-press/ Boris Korpak (Archiv)

Gau-Odernheim: Moreno Fell in der Winterpause TSV's wichtiger Angreifer spielt verletzungsbedingt dieses Jahr kein Fußball mehr

Gau-Odernheim. Das Verhängnis passierte Anfang November im Pokalspiel gegen Schott Mainz. Fabio Moreno Fell, der herausragende Fußballer beim Verbandsligisten TSV Gau-Odernheim, schied nach 17 Minuten mit einem Bänderriss aus. Alle Hoffnungen, der ballsichere Beidfüßer könnte in diesem Jahr noch einmal zum Einsatz kommen, haben sich zwischenzeitlich in Luft aufgelöst. Moreno Fell wird den Petersbergern - genau wie zuletzt gegen Jahn Zeiskam und die TSG Bretzenheim - auch am Sonntag beim Tabellenführer VfR Baumholder und die Woche drauf, daheim gegen TuS Rüssingen, fehlen. Erst im Frühjahr nächsten Jahres ist an ein Comeback des 22-jährigen zu den denken.

Schlüsselspieler fehlt Seitdem Moreno Fell zuschauen muss, ist die Erfolgssträhne der Petersberger gerissen. Weder gegen die TSG Bretzenheim noch gegen Jahn Zeiskam konnte das Team von Christoph Hartmüller punkten. Der Trainer aber ist weit davon entfernt, die jüngsten Misserfolge alleine auf den Ausfall des ehemaligen Oberliga-Spielers zurückzuführen. Vielmehr sehe er „eine ganze Reihe von Faktoren”, so der Coach. Einer davon heißt „Match-Glück”. Bei beiden Niederlagen habe seine Elf mehrere gute Möglichkeiten zum Abschluss gehabt, sie aber nicht genutzt. Eben das ist einer der Gründe, warum die TSVler am Sonntag auch nicht aussichtslos nach Baumholder fahren. Chancen kreieren sie. Nur muss halt auch wieder mal der Ball in, statt neben, die Maschen gehen. Allerdings ohne den Torriecher von Torben Dilg, der ebenfalls verletzungsbedingt in diesem Jahr pausieren muss. „Von daher ist die Konstellation, unter der wir in Baumholder spielen, nicht gerade optimal”, sagt Hartmüller. Da tröstet auch nicht, dass die Gau-Odernheimer bisher immer gegen die Westpfälzer gewannen. Erst zweimal standen sich beide Mannschaften gegenüber. Vor fünf Jahren im Pokal und dann im Sommer, als die TSVler den Aufsteiger besiegten. Seitdem hat sich der VfR aber zu einer beeindruckenden Mannschaft entwickelt. Zehn Spiele, zehn Siege lautet die stolze Bilanz. Wobei Baumholder vor allem von seiner bärenstarken Offensive lebt.