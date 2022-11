Gau-Odernheim mit Verletzungssorgen nach Pokaldrama Verbandsligist TSV Gau-Odernheim beklagt mehrere Verletzte +++ Sonntag bei Jahn Zeiskam

Gau-Odernheim. Als Jassin Naainiaa in der Schlussphase der regulären Spielzeit am Boden lag, war man versucht, an einen Fluch zu glauben. So viel verdiente Anerkennung ihr 3:5 (3:3, 2:1) nach Verlängerung im Verbandspokal-Viertelfinale gegen Schott Mainz den Verbandsligafußballern des TSV Gau-Odernheim einbrachte, so gravierend könnten die Auswirkungen auf die nächsten Punktspiele sein.