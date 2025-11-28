Gau-Odernheim mit (noch) einer englischen Woche vor der Winterpause

Gau-Odernheim. Als wäre dieses Fußball-Jahr nicht schon intensiv genug gewesen, wartet zum Abschluss noch eine Englische Woche auf Oberliga-Aufsteiger TSV Gau-Odernheim. Sonntag (15.30 Uhr) kommt es, sofern das Wetter das Vorhaben nicht noch torpediert, zum Heim-Comeback auf Rasen gegen Arminia Ludwigshafen. Am Mittwoch (19.30 Uhr) und Samstag (15.30 Uhr) schließen sich Gastspiele in Gonsenheim und Engers an.

„Das wird noch mal eine Feuerwerkswoche“, sagt Florian Diel. Wobei Feuerwerke für gewöhnlich Freude auslösen, während der TSV-Trainer eine Prise Fatalismus in die Stimme mischt. Es braucht noch mal einen Energieschub. „Auf die Winterpause freut sich jeder, eine richtige Pause war im Sommer ja nicht vorhanden“, sagt Stürmer Belel Meslem. Um sogleich klarzustellen: „Ich erhoffe mir aus diesen drei Spielen eigentlich sehr viel.“

Beim 3:2-Sieg in Ludwigshafen früh in der Saison „sahen wir gut aus“, sagt Meslem. So ein Derby wie in Gonsenheim habe immer einen eigenen Charakter, und Engers verlor vier seiner letzten sieben Ligaspiele. Meslem ist offenbar jemand, der eher die Chancen sieht. Muss er ja auch, als Stürmer. In der Jugend in Gonsenheim, unter Trainer Babak Keyhanfar, bildete der Alzeyer zuletzt gemeinsam mit Lirion Aliu ein Sturmduo, ehe Diel ihn diese Saison wieder ganz vorne rein stellte.

„Er ist ein Spieler mit einem hohen Fußballverständnis, gepaart mit sehr guter Technik und tollem Torabschluss“, betont der Trainer, der an direkt verwandelte Freistöße oder auch freche Lupfer über den Keeper denkt. „Er ist einer für die technisch anspruchsvollen Momente, und wir haben es geschafft, ihn nach langer Verletzung in eine Situation zu bringen, wo er sich fit fühlt. Aber da ist Potenzial, er lässt noch viel liegen, schließt mir oft zu schnell vor dem Strafraum ab.“ Auch in Trainingsspielen ist Meslem oft der entscheidende Torschütze. Jeder dritte TSV-Treffer in dieser Saison geht auf die Kappe des 27-Jährigen, sieben von 21.

„Echt?“, staunt Meslem, „aber stimmt, wir haben ja gar nicht so viele geschossen. Da geht noch mehr.“ Die Chancen seien da gewesen, und die gute Abwehr-Bilanz kaschiert das Problem tabellarisch. Selbstredend macht sich der Verlust von Fabio Moreno Fell in der Torbilanz bemerkbar, genauso wie der Aufstieg, die starken Gegner. Wobei die Quote an Gegentoren nur minimal angestiegen ist, was für einen Aufsteiger außergewöhnlich ist. Meslem spricht von Eingewöhnungszeit in der für seine meisten Kollegen neuen Liga, Selbstvertrauen und Selbstverständnis: „Da könnte jeder noch ein paar Prozent mehr aus sich rausholen.“

Leart Rexhepi und Jannis Maurer fehlen

Dort wird weiter Leart Rexhepi fehlen, genauso wie Schienenspieler Jannis Maurer. Sonst wird Diels Kader beim Abschlusstraining auf dem Rasenplatz ziemlich komplett sein. „Das wird sicherlich ein Spiel, in dem es mehr auf den Kampf ankommt als auf technische Finessen“, sagt der 35-Jährige vor dem Duell „zweier Tabellennachbarn, für die es gegen den Abstieg geht, nachdem unten viele zuletzt einen großen Sprung gemacht haben“.

Die Kurpfälzer haben früh mit einem Trainerwechsel auf den vermasselten Saisonstart reagiert und stehen seit Wochen für äußerst torreiche Begegnungen, hinten wie vorne. „Sie haben viel Qualität auf dem Platz und werden am Schluss im Mittelfeld landen“, sagt Florian Diel. Dann gern weiter als Tabellennachbar.