Gau-Odernheim mit der "besten Saison-Leistung"

Man glaubt es angesichts der tollen Oberliga-Saison, die der TSV Gau-Odernheim spielt, gar nicht. Aber das 4:1 (2:1) gegen Arminia Ludwigshafen war erst der zweite Heimsieg. Seit dem 1:0-Saisonstart gegen Gonsenheim – das Rückspiel wird am Mittwoch (19.30 Uhr) nachgeholt – konnte am Petersberg nicht mehr gejubelt werden.

Entsprechend viel hatte der TSV sich vorgenommen, zumal der letzte Sieg auch schon gut einen Monat her war. „Wir wollten einen würdigen Heim-Abschluss für dieses Jahr schaffen“, sagt Trainer Florian Diel. Und das klappte, trotz des rutschigen Untergrunds. Diel sah gar die „beste Saison-Leistung“.

Belel Meslem hatte zwei gute Abschlusschancen, Aki Dimitrijevic zielte am langen Pfosten vorbei. Julian Meininger erwischte die Kugel perfekt, aus 20 Metern drehte sie sich zum 1:1 flach neben den Innenpfosten (22.). Gradi Nkunga scheiterte aus der Drehung aus einem Meter am Pfosten, auf der Gegenseite löschte Hannes Zundel zwei brandgefährliche Konterchancen der Arminia.

Dabei ging das Spiel denkbar unglücklich los. Das Pressing schnappte nicht zu, die rechte Abwehrseite war sperrangelweit offen – ein Fehler, der dem defensivstarken Aufsteiger sonst nicht passiert. Yassin Memokoh vollstreckte am zweiten Pfosten (7.). Doch prompt reagierten die Platzherren.

Wie einst x-mal mit Moreno

Ein Tor für Petersberg-Nostalgiker war das 2:1. Schneller Steilpass von Noah Juricinec nach vorne, Meslem läuft frei auf den Keeper zu und trifft (40.). Diese Abfolge, mit dem ins Mittelfeld zurückgekehrten Vorlagengeber und Abnehmer Fabio Moreno Fell, gab es in der Verbandsliga zuhauf.

„Das war ein geiler Fight unter schwierigen Bedingungen“, strahlt Meslem, „wir hatten viele Räume, die wir gut bespielt haben, und waren als Mannschaft griffig. Dann macht es auch richtig Bock.“ Symptomatisch, wie drei Gau-Odernheimer den Gegner vorne an der Eckfahne beackerten. Dimitrijevic spielte an den kurzen Pfosten, Nkunga lochte ein (47.).

Viel mehr Tore sind drin

Der Doppelschlag rund um den Seitenwechsel entschied das Spiel, das nun eine Zeit lang zerfahrener und kampfbetonter war. „Da verteidigen wir es mit ganz viel Bereitschaft weg“, betont Diel. Hinten raus waren noch mehr Tore drin neben dem 4:1, das Luis Breitenbruch mit einer energischen Balleroberung und Hannes Zundel per Querpass für Meslems neunten Saisontreffer vorbereiteten (73.).

„Das hat richtig Spaß gemacht“, freut sich Mittelfeld-Malocher Jonathan Maier, „wir wollten einfach da sein, den Kampf annehmen. Wenn man sich unsere Trikots anschaut, sieht man: Das haben wir auch.“ Diel hatte seine Mannschaft auf einen spielfreudigen Gegner eingestellt, verbunden mit der Devise, selbst mit Ball auf dem rutschigen Rasen Richtungswechsel zu vermeiden – und ebendiese beim Gegner entschlossen zu attackieren. „So hatten wir viele Balleroberungen“, schildert Maier.

Sonderlob für die Youngster

Auf ein „enorm kräftezehrendes Spiel“ blickt der Chefcoach zurück. Und verteilt Sonderlob, auch an Innenverteidiger Felix Schrod und Schienenspieler Zundel, die beide in ihrem ersten Aktiven-Jahr sind. Die Konkurrenten im Abstiegskampf haben zuletzt fleißig gepunktet. Die Gau-Odernheimer haben darauf eindrucksvoll reagiert.

TSV Gau-Odernheim: Diel – Breiden, Friedrich, Schrod – Meininger (70. Dogan), Juricinec (83. Dietrich), Maier, Zundel – Dimitrijevic (64. Breitenbruch) – Nkunga (70. Hahn), Meslem (83. M. Hofmann).