Gau-Odernheim mit dem frechsten Tor des Jahres Lukas Knell krönt den Sieg des TSV Gau-Odernheim über TuS Rüssingen

Gau-Odernheim. Der Preis fürs frechste Tor des Jahres gebührt Lukas Knell. Erzielt am Sonntag gegen TuS Rüssingen. Im eins gegen eins luchste der Gau-Odernheimer Verbandsliga-Fußballer dem gegnerischen Torhüter den Ball ab, trickste ihn im Anschluss aus und bugsierte das Leder schließlich ins leere Tor. Der Treffer war das 3:0, zugleich der Schlussstand der in der zweiten Hälfte einseitigen Begegnung.

Über weite Strecken war das Spiel verregnet. Die Ränge waren trotzdem namhaft besetzt. Fabio Moreno Fell, Luca Gerhardt, Lukas Lazar, um nur einige zu nennen, verfolgten das Spiel ihrer Mannschaft aufmerksam. Zugleich kündigten sie an, im neuen Jahr wieder angreifen zu wollen. Ihre teils langwierigen Verletzungen, wegen derer sie zum Zuschauen verurteilt waren, hätten sie auskuriert. Am liebsten hätten sie gleich mit gekickt.

Das 3:0 erlaubte den Gau-Odernheimern in der Schlussphase, Ersatzersatztorwart Maurice Rheker Abschiedsminuten zu ermöglichen. Der Ingenieur wird im kommenden Jahr aus beruflichen Gründen sportlich kürzertreten. Als Dankeschön für seinen jahrelangen Einsatz räumte Daniel Diel in den letzten Minuten seinen Platz. Halten brauchte Rheker allerdings keinen Ball mehr. Er fand’s trotzdem prima, dass ihm diese Wertschätzung zuteil wurde.

Knell freute der außergewöhnliche Treffer diebisch: „Man muss immer spekulieren, so einen Ball auch mal zu bekommen”, kommentierte der Angreifer der Gau-Odernheimer. Mehrfach hatte Gheorge-Cosmin Dragota, der Torwart der Rüssinger, Anlass gegeben, ihn zu attackieren, wenn er in Ballbesitz ist. Knell hatte das sehr wohl registriert und nur auf eine Gelegenheit gewartet, diese Leichtfertigkeit ausnutzen. „Wie ein Fuchs muss man auf der Lauer liegen”, meinte er augenzwinkernd.

In den ersten 45 Minuten hielten die mit guten Einzelspielern besetzten Rüssinger, die allerdings keine mannschaftliche Geschlossenheit auf den Platz brachten, noch gut mit. Trotzdem gerieten sie durch den Treffer von Karim Mathis (16.) in Rückstand. Der wuselige Ousmane Diallo erhöhte noch in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs auf 2:0.

Nach dem Wechsel waren die Gau-Odernheimer auf die langen Bälle der Rüssinger eingestellt. Wirklich brenzlig wurde es für die TSVler nicht mehr. Stattdessen trieb der gewohnt stark aufspielende Leon Robinson das Spiel der eigenen Mannschaft nach vorne. Nach Knells frechem 3:0 (69.) wurde ein weiteres Diallo-Tor nicht anerkannt. Einmal rettete der Pfosten für TuS. Die Gau-Odernheimer, hinter denen mehrere erfolglose Wochen lagen, hätten deutlich höher gewinnen können.

Trainer Christoph Hartmüller genoss dieses Spiel. Obwohl er mehrere Angeschlagene in seinen Reihen hatte, kamen keine Zweifel am Sieg seiner Mannschaft auf. Auch nicht, als Jakob Friedrich frühzeitig das Feld verlassen musste. Der Abwehrchef war schon in verletzt in die Partie gegangen, um seinem Team zu helfen. Nach 42 Minuten übermannten ihn die Schmerzen.

TSV Gau-Odernheim: Diel (89. Rheker), Friedrich (42. Breiden), Meininger (63. Maier), Dimitrijevic, Knell, Galle, Dietrich, Robinson, Reinbold, Diallo, Mathis (64. Gümüs).