Gau-Odernheim: Keine Effektivität, keine Punkte TSV verliert bei der TSG Bretzenheim 0:3 und vergibt dabei zahlreiche aussichtsreiche Chancen

Ausfall von Moreno Fell hemmt Torausbeute

Wie teuer bezahlt der TSV seine ungekrönte Pokal-Gala gegen Schott Mainz? Seit der mit Bänderriss früh ausgewechselte Zehn-Tore-Mann Fabio Moreno Fell nicht mehr einsatzbereit ist, gelang zweimal kein Liga-Treffer, nicht beim 0:1 in Zeiskam und nun auch nicht in Mainz. „Spielerisch sind wir ohne ihn schwächer, aber die Tatsache, dass wir in beiden Spielen eine große Anzahl an klaren Möglichkeiten haben, lässt das Argument nicht zählen“, sagt Trainer Christoph Hartmüller. Moreno ist schließlich nicht der einzige Gau-Odernheimer, der die Hütte treffen kann. „Wir müssen die Dinger einfach machen.“