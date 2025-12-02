Gonsenheims Trainer Luca Vanni (2.v.l.) und den Gau-Odernheimer Übungsleiter Florian Diel (rechts) prägen eine gute Freundschaft, die am Mittwochabend für zwei Stunden ruhen dürfte. – Foto: Michael Wolff - Archiv

Gau-Odernheim in Gonsenheim: Ein Duell von Freunden TSV ärgert SVG vor Oberliga-Nachholspiel mit aktueller Tabellenkonstellation

Gau-Odernheim. Seinen Einstand in der Oberliga gab der TSV Gau-Odernheim gegen den SV Gonsenheim – und gewann 1:0. Am Mittwoch (19.30 Uhr) steht das Nachhol-Rückspiel an, bei freiem Eintritt. Die Vorzeichen am Wildpark: Elfter gegen Neunter. SVG-Trainer Luca Vanni will mit einem Sieg an seinem Ex-Club vorbeiziehen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Überrascht“ ist Vanni, dass die Petersberg-Elf tabellarisch zum Rückrundenstart die Nase vorn hatte. „Damit sind wir nicht zufrieden“, gibt der Ebersheimer zu, „wenn sie Erster wären und wir Zweiter, wären wir auch glücklich und trotzdem unzufrieden.“ Da will man schon die alte Hackordnung wahren. „Aber ich freue mich für den Verein, für Flo, für die Jungs.“

Das Thema unter den dicken Freunden ändert sich Flo, also TSV-Trainer Florian Diel, nennt er einen seiner besten Freunde, genauso wie TSV-Sportdirektor Benny Wilhelm. Auch Keeper Daniel Diel und Ex-Trainer Christoph Hartmüller zählen zu dem Freundeskreis, der sich immer wieder trifft und sich über Fußball austauscht. Wobei es zuletzt in der Jungväter-Runde fast nur noch um die Kinder ging.