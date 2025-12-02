Gau-Odernheim in Gonsenheim: Ein Duell von Freunden

Gau-Odernheim. Seinen Einstand in der Oberliga gab der TSV Gau-Odernheim gegen den SV Gonsenheim – und gewann 1:0. Am Mittwoch (19.30 Uhr) steht das Nachhol-Rückspiel an, bei freiem Eintritt. Die Vorzeichen am Wildpark: Elfter gegen Neunter. SVG-Trainer Luca Vanni will mit einem Sieg an seinem Ex-Club vorbeiziehen.
„Überrascht“ ist Vanni, dass die Petersberg-Elf tabellarisch zum Rückrundenstart die Nase vorn hatte. „Damit sind wir nicht zufrieden“, gibt der Ebersheimer zu, „wenn sie Erster wären und wir Zweiter, wären wir auch glücklich und trotzdem unzufrieden.“ Da will man schon die alte Hackordnung wahren. „Aber ich freue mich für den Verein, für Flo, für die Jungs.“
Flo, also TSV-Trainer Florian Diel, nennt er einen seiner besten Freunde, genauso wie TSV-Sportdirektor Benny Wilhelm. Auch Keeper Daniel Diel und Ex-Trainer Christoph Hartmüller zählen zu dem Freundeskreis, der sich immer wieder trifft und sich über Fußball austauscht. Wobei es zuletzt in der Jungväter-Runde fast nur noch um die Kinder ging.
Die Verbindungen sind eng. Eine ganze Reihe Gau-Odernheimer Spieler, etwa Konstantin Breiden, Aki Dimitrijevic, Noah Juricinec oder Leart Rexhepi, hat Vanni selbst trainiert. Seinen Cousin Felix Mayer vermittelte er als Cotrainer zur zweiten Mannschaft. Mittelfeldspieler Luis Breitenbruch stand auch mit dem SVG in Kontakt. „Ich kenne eigentlich alle“, resümiert Vanni, „und ich freue mich immer, sie alle zu sehen.“
Nach dem ernüchternden Gonsenheimer 0:1 neulich gegen Auersmacher war Florian Diel der Erste, der Trost spendete. Man unterstützt einander, mit Videos, Tipps und Zuspruch. „Sie dürfen jedes Spiel gewinnen – außer gegen uns“, stellt Vanni klar. Natürlich freut er sich, allem gesunden Konkurrenzdenken unter eng Verbundenen zum Trotz, über die starke Gau-Odernheimer Saison.
Man kennt einander aus dem Eff-Eff. Die beiden Trainer-Freunde werden kaum versuchen, einander taktisch auszustechen. „Sie spielen ihr Schema nahe an der Perfektion, das bestätigen mir viele Trainerkollegen“, sagt Vanni, „und das ist das höchste Lob, das du als Trainer bekommen kannst.“ Beim Hallenmasters und zum Vorbereitungsfinale im Frühjahr sieht man sich wieder. Erst einmal aber geht es ins direkte Duell um die tabellarische Vorherrschaft.