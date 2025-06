Gau-Odernheim: "Ich liebe dieses Ergebnis"

Genau diese Ausgangsposition wollten sie haben. Mit einem 1:1 (0:0) bei der SG Mülheim-Kärlich ist der TSV Gau-Odernheim in die Aufstiegsrunde gestartet. Am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen den FSV Jägersburg genügt damit ein Sieg egal welcher Höhe, um erstmalig in die Fußball-Oberliga einzuziehen.

Ball beim Gegner, Chancen beim TSV

Spielbestimmend war die SG. Die drei zentralen Mittelfeldspieler der Gau-Odernheimer bekamen vor dem Seitenwechsel nicht einen Ball in den Fuß gespielt. Warum auch Risiko gehen, wenn der Gegner nach seiner 0:2-Auftaktpleite in Jägersburg doch unbedingt kommen muss? Gelb gegen Pascal Steinmetz wegen Schwalbe (20.), ein beinahe erreichter Kopfball des Zehners der Platzherren (38.), mehr brannte erst mal nicht an. Fabio Moreno Fell mit zwei dicken Chancen (42., 45.+1) war deutlich dichter dran, und als Jonathan Maiers Kopfball rein ging, war die Fahne oben (38.).

So konnte, sollte es weitergehen. Belel Meslem aus der Distanz (51.) war allerdings lange Zeit der einzige Offensiv-Moment. Druckvoller, wenn auch ohne zwingende Abschlüsse die Platzherren. Als Steinmetz' abgefälschter Flachschuss aus dem Rückraum rein ging (84.), bekam Mülheim-Kärlich die zweite Luft. „Wie wir danach zurückgekommen sind, als Mannschaft, so reif – das hätte ich nicht gedacht“, hebt Noah Juricinec hervor.

Morenos 51. Saisontor zum 1:1

Die Platzherren brauchten unbedingt ein zweites und drittes Tor, der TSV wollte den Ausgleich. Nun glich die Partie einem Handballspiel, mit ein, zwei Stationen ging es von Strafraum zu Strafraum. Abwurf Daniel Diel, Luca Dietrich bedient Moreno vor dem Strafraum, Flachschuss aus 16 Metern ins kurze Eck – das heftigst umjubelte 1:1 (90.+4). „Ein schweres Spiel“, schnauft der Torschütze durch, „sie sind eine sehr gute Mannschaft, aber die klaren Chancen hatten wir.“

Der Dreier-Modus bringt mit sich, dass ein 2:1 dem TSV nun exakt gar keinen Vorteil gebracht hätte, sodass die letzten drei Minuten Nachspielzeit über Verwaltung angesagt war. Das klappte. „Das 1:1 nehmen wir mit“, freut sich Moreno nach einem, so Meininger, „richtigen Abnutzungskampf. Das Gegentor hat noch das eine, entscheidende Prozent mehr aus uns herausgekitzelt.“

Breidens Oberschenkel hält nicht durch

Florian Diel wusste nicht, wann er sich jemals so über ein Remis gefreut hat. „Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so viel gelaufen sind“, schnauft Juricinec durch. Der Sechser musste in die Abwehr, als Konstantin Breidens Oberschenkel nicht mehr mitgemacht hat. Wie selbstverständlich nun mittendrin: Hannes Zundel, seit kurzem 19 Jahre jung, eine Minute Verbandsligaerfahrung. Das ist der Weg beim TSV.

Mit diesem Spiel ist, wie Diel betont, der Beweis erbracht, dass der Rückschlag von Steinwenden verkraftet wurde. „Wir wissen, dass wir fit genug sind. Das Mentale, das ist die Entwicklung in dieser Saison“, sagt Keeper Daniel Diel.

Das große Finale am Mittwoch

Dass eine fußballerisch so starke Mannschaft kaum zu klaren Chancen kommt, schreiben Coach und Kapitän der Gau-Odernheimer Entwicklung zu, ablesbar in der Gegentorbilanz, in 25 Ligaspielen ohne Pleite, einer Halbserie mit nur einem nicht gewonnenen Heimspiel. Lauter gute Gründe für reichlich Optimismus mit Blick auf das große Finale am Mittwoch.

TSV Gau-Odernheim: Diel – Breiden (74. Zundel), Friedrich, Nassery – Meininger, Juricinec, Maier (59. Dietrich), Weinbach – Meslem (59. Hahn) – Moreno, Rexhepi (68. Gümüs).