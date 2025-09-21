Gau-Odernheim gewinnt im Oberwerth

Leart Rexhepi (am Ball) erzielte das 2:0. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Einen Matchwinner ganz vorne und einen ganz hinten feierte der TSV Gau-Odernheim, und beide sind sie Debütanten. Leander Schmidt hielt bei seiner Premiere im Tor des Oberliga-Aufsteigers direkt einen Elfmeter, und neben Christopher Hahn gelang auch Leart Rexhepi sein erster Saisontreffer. Heraus kam ein 2:0 (0:0) bei Rot-Weiß Koblenz.

Vor Saisonbeginn hatte TSV-Trainer Florian Diel schon angekündigt, dass sein Bruder Daniel zwar die Nummer eins sein wird. Doch auch Schmidt, der talentierte Neuzugang, der bei Schott Mainz aktiv geworden ist, sollte seine Spiele bekommen. Weil Daniel Diel kommenden Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern II privat verhindert ist und nun zwei Englische Wochen am Stück anstehen, war der Zeitpunkt gekommen. Mittwoch im Pokal beim SV Büchelberg soll wieder Diel im Tor stehen, die beiden Oberligaspiele drum herum aber gingen an den 20-Jährigen. Heute, 15:30 Uhr FC Rot-Weiss Koblenz RW Koblenz TSV Gau-Odernheim Gau-Odernh. 0 2 Abpfiff

Und der parierte direkt den Handelfmeter von Tyler Wozny samt Nachschuss (20.). „Leo hat sich die Spiele verdient“, betont Florian Diel, „auch die zweite gute Koblenzer Chance hat er gut im Block gehalten.“ Das hievt Schmidt auf „Man of the Match“-Niveau, wenn auch nicht allein. „Wir haben das sehr gut verteidigt und sehr wenig zugelassen“, lobt der Chefcoach, der zum Zustandekommen des Strafstoßes – Noah Juricinec flog aus Kurzdistanz ein Abpraller an den Arm – nichts sagen wollte. War ja dank Schmidt auch egal. Als „nicht unverdient“ bezeichnet Diel den Dreier, der spät zustande kam. „In den wichtigen Momenten hatten wir noch einen Fuß drin, und wir hatten den Ticken Spielglück mit dem gehaltenen Elfer.“ Zudem zündeten zwei Stürmer. Erst gelang aus dem geordneten Spielaufbau heraus Hannes Zundel der entscheidende Pass auf Hahn, der vom Strafraumeck ins lange obere Eck traf (80.). Dann zog Rexhepi, „der aus einer sehr guten Mannschaftsleistung nochmals herausgeragt hat“, von rechts nach innen und traf noch leicht abgefälscht mit seinem starken Linken flach ins lange Eck (82.). Damit haben, wie Diel betont, nun alle sechs Offensivspieler genetzt.