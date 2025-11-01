Gau-Odernheim gewinnt bei Spitzenmannschaft

Eine weitere Premiere für den TSV Gau-Odernheim. Durch den 3:1 (1:0)-Sieg beim FC Emmelshausen-Karbach gelang dem Aufsteiger erstmals ein Dreier gegen ein Top-Sechs-Team der Fußball-Oberliga. Maßgeblich begünstigt wurde er durch einen ehemaligen Gau-Odernheimer.

Ufuk Kömesögütlü, bis zur B-Jugend am Petersberg am Ball, zog schon in Minute zehn nach Christopher Hahns robuster Balleroberung als klar letzter Mann die Notbremse. Die logische Folge: die Rote Karte für den Abwehrspieler, 80 Minuten Überzahl für die Gäste.

Erst recht im Verbund mit dem Gau-Odernheimer Führungstor, das bald folgen sollte. Umschaltangriff über außen, Flanke, Gewühl, Hahn schiebt ein (19.). Das war es dann auch schon an zwingenden Torchancen vor dem Seitenwechsel. Zehn Karbacher hatten meist den Ball, elf Gau-Odernheimer verteidigten konzentriert.

TSV-Trainer Florian Diel hatte sein Team im tiefen Block formiert, verbunden mit der Marschroute, auf Konter zu lauern. Und rückte davon auch gegen zehn Mann nicht ab. „Natürlich hat der Platzverweis die Dynamik des Spiels maßgeblich beeinflusst“, sagt Diel.

Eine Chance, ein Tor

Nur eine Ausnahme gab es über die gesamte Partie. Leander Schmidt, der mal wieder für Daniel Diel ins Tor rotiert war, lenkte einen Schuss aus großer Distanz über den Querbalken. Aus der folgenden Ecke resultierte ein Gestocher, das Kevin Leidig zum 1:1 nutzte (55.).

„Anders als zuletzt dann und wann, sind wir danach sehr stabil geblieben, haben es weiter konsequent verteidigt und auf unsere Chancen gewartet“, lobt Diel. Ein Doppelschlag brachte die Entscheidung. Erst flankte Noah Juricinec den Ball nach einem kurz ausgespielten Freistoß rein, Gradi Nkunga lief ein und traf per Kopf ins lange Eck (69.).

Schneller Doppelschlag

„Da waren wir am Drücker“, berichtet Diel. Hannes Zundel ließ einen hohen Ballgewinn folgen, der einen Konter in Überzahl bewirkte. „Den spielen wir perfekt“, betont der Chefcoach. Belel Meslem vollendete Zundels Zuspiel aus vollem Lauf per Lupfer über den Keeper (71.). Danach war der Wille der Platzherren gebrochen, in prasselndem Regen bei einsetzender Dunkelheit ohne Flutlicht ging die Partie fast schon halloweenhaft zu Ende.

Diel hatte großen Respekt vor dem Tempo der formstarken Platzherren am Flügel, der Robustheit und Spielstärke im Zentrum. 20 Minuten die Null zu halten, war das erste Ziel auf dem Weg zum Coup. „Ich hatte das Bauchgefühl, dass heute was für uns drin ist“, sagt Diel, „in einem reinen Bonusspiel haben wir öfter mal gut ausgesehen. Und es war eine psychologisch dankbare Situation, ein Gegner absolut im Hoch, der uns vielleicht unterschätzt.“

Erster der Fairplay-Tabelle

Wie das Spiel bei elf gegen elf gelaufen wäre, bleibt hypothetisch. Diel erinnert daran, dass es schon der dritte Platzverweis war, den der TSV gegen ein Top-Team herausholt. „Wir sind spritzig, halten dagegen.“ Diesmal wurde die Überzahl, anders als gegen TuS Koblenz (0:2) und Worms (2:2), zu einem „verdienten Auswärtsdreier“ genutzt.

Die Folge: Der Aufsteiger setzt sich im oberen Mittelfeld fest, hat häufiger gewonnen als verloren und springt auf Rang drei der Auswärtstabelle – als, für Klassenkämpfer auch nicht ganz typisch, Spitzenreiter der Fairplay-Tabelle.

TSV Gau-Odernheim: Schmidt – Juricinec, Friedrich, Schrod – Dogan (63. Meininger), Dietrich (63. Breitenbruch), Maier (86. Kohlstadt), Zundel – Hahn (73. Gümüs) – Nkunga, Meslem (86. M. Hofmann).