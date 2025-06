Gau-Odernheim: "Gekommen, um zu bleiben"

In Tim Weinbach und Marvin Heinrich sind zwei Spieler mit erheblichen Einsatzzeiten gegangen. Sowie Top-Torjäger Fabio Moreno Fell. Einen auch nur annähernd adäquaten Ersatz zu verpflichten, ist aussichtslos. Mit einem Neuzugang im Sturm rechnet Diel nicht mehr. Gradi Nkunga kam schon im Winter im Vorgriff auf einen wahrscheinlichen Moreno-Wechsel. „Wir setzen auf Entwicklung“, sagt der Chefcoach, „der Kader ist eigentlich zu, aber niemand wehrt sich gegen Qualität.“

Auftakttraining als "lockerer Aufgalopp"

Das Auftakttraining konzipierte Diel als „lockeren Aufgalopp“. Am kommenden Freitag bis Sonntag folgt ein Trainingswochenende auf der eigenen Anlage mit drei Einheiten samt Regeneration und dem Testspiel gegen den ambitionierten Landesligisten VfR Grünstadt (6. Juli, 13 Uhr). Die Messlatte hoch gelegt wird am 9. Juli (19 Uhr) gegen den nun von Ex-Gau-Odernheimer Luca Vanni trainierten Oberligisten SV Gonsenheim sowie bei Darmstadt 98 II (12. Juli, 13 Uhr). Es folgen Tests in Groß-Gerau (20. Juli) und bei Walldorf II (27. Juli). Am Tag zuvor geht es zum Lotto-Rheinland-Pfalz-Cup nach Dudenhofen.

Erster Testspielsieg gegen Ingelheim

Am 25. Juli werden die neuen Spieler ihren Einstand geben. Das ist beim TSV eine Zeremonie. Die Zugänge kümmern sich ums Essen und absolvieren einen Parcours, der für viele lustige Videos in der internen Chatgruppe sorgt. Das erste Testspiel am Sonntag gegen Landesligist Spvgg. Ingelheim diente dem sportlichen Kennenlernen und einigen Experimenten. Neben Öztürk trafen auch Christopher Hahn, Leart Rexhepi und Jakob Friedrich zum, so Diel, verdienten 4:1-Sieg. Zuvor berief der Chefcoach sein Team zur Besprechung ein.

Krasser Außenseiter bei der Oberliga-Premiere

Zu solchen Anlässen werden am Petersberg üblicherweise kurz- und mittelfristige Ziele gesetzt. Der Tenor diesmal: „Wir sind gekommen, um zu bleiben.“ Die Botschaft: Es gilt alles zu tun, um in der „Bundesliga der Amateure“ zu bestehen. Diese Chance habe sich das Team ein Jahr lang erarbeitet und verdient. Nun soll sie mit allem Ehrgeiz genutzt werden, wohl wissend, dass der TSV Gau-Odernheim bei seiner Oberliga-Premiere krasser Außenseiter sein wird. Helfen wird, dass Physiotherapeutin Ulla Dietrich, die im Aufstiegsrennen hinzu kam, an Bord bleibt.

Am ersten August-Wochenende geht die Saison los. Noch ist unklar, gegen wen. „Das Spiel wird für uns zu früh kommen“, sagt Diel. Bis dahin gehe es um die Basics, physisch, athletisch, in der Arbeit gegen den Ball. „Letztes Jahr hatten wir das Ziel, die beste Abwehr zu stellen, und hatten dann die beste Offensive“, sagt der 35-Jährige, „ein Prinzip von mir lautet: Wer gut verteidigt, greift auch gut an.“

Identität bewahren und trotzdem Entwicklung schaffen

Die Identität bewahren und trotzdem Entwicklung schaffen, darauf kommt es für Diel an. Das neue Kollektiv muss mindestens so stabil und geschlossen sein wie das bisherige. Die Euphorie ist da, mit Einschränkungen. „Wir verlieren den Ausnahmespieler der Region und einen Teil unserer Heimstärke“, blickt Diel auf den heimischen Kunstrasen, der laut Statuten für die Oberliga zu klein ist. Das ist ein Thema für die kalte Jahreszeit. „Ich denke aktuell von Problem zu Problem“, sagt der Trainer. Und arbeitet am Wunder nach dem Wunder.