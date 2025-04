Gau-Odernheim: Es ist Zeit für das A-Wort

„Wir stehen da oben mit drin, und da wollen wir auch unbedingt bleiben und um den Aufstieg spielen“, sagt Jakob Friedrich, „wir haben uns diese Position 29 Spieltage lang erarbeitet. Und die Mannschaft arbeitet viel, wir bereiten uns intensiv auf alle Gegner vor. Es ist gerade positiv an allen Stellschrauben.“ Mit vier Punkten Vorsprung festigt der TSV den zweiten Tabellenplatz der Fußball-Verbandsliga, der in die Aufstiegsrunde münden würde. Spitzenreiter Dudenhofen bleibt in Schlagdistanz. Ein Erfolg, wie es ihn in der Clubgeschichte noch nicht gab, wird immer greifbarer.

Erneut brachte der Wechsel des Untergrunds keinen Nachteil mit sich. Saftig grün, dicht bewachsen und ebener als in den letzten Jahren präsentiert sich der Rasen am Petersberg. Die erste Einheit auf leicht feuchtem Grund vor Ostern war die reinste Freude, wenn man Friedrich zuhört. „Benny hat da sehr, sehr gute Arbeit geleistet“, blickt der Kapitän auf Sportdirektor Benny Wilhelm, der, wie auch Chefcoach Florian Diel unterstreicht, „da so viele Stunden rein steckt“. Mit Sponsorenhilfe wurden neue Geräte angeschafft. Das Resultat, laut Diel: „Der Platz war in den letzten zehn Jahren nie so gut. Das Training am Dienstag und Freitag hier fanden die Jungs klasse.“

Das übertrug sich aufs Spiel. Fabio Moreno Fell steuerte einen Dreierpack bei. Zur Jubel-Ansage in den Mannschaftskreis aber wurde Leart Rexhepi beordert. „Er hat ein unglaublich gutes Spiel gemacht“, betont Diel. „Er war ein bisschen unzufrieden mit sich und seinen Spielzeiten. Heute hat er eine sehr eindrucksvolle Antwort gegeben.“ Erst dribbelte sich der Offensiv-Allrounder über links durch und bediente Moreno, der, den Rücken zum Tor, mit der Hacke zum 1:0 vollstreckte (39.). Beim 3:0 hielt Rexhepi im Umschaltangriff lange den Ball, um dann im perfekten Moment auf den Goalgetter durchzustecken, der wuchtig ins kurze Eck traf (46.).

In sieben Minuten das Spiel entschieden

Binnen dieser netto sieben Minuten entschied der TSV das Spiel. Moreno hatte, direkt nach seinem 100. Verbandsliga-Tor für die Gau-Odernheimer, aus der Drehung von der Grundlinie auf Belel Meslem abgelegt, der die Kugel ins Tor grätschte (43.). Saisontor Nummer 41 war ein Elfmeter, herausgeholt von Aleksandar Dimitrijevic bei seiner ersten Ballaktion (73.). „Und Fabio läuft noch drei Mal allein auf den Torwart“, rekapituliert Diel. 4:0 war das Mindeste, auch wenn das Spiel in zwei kniffligen Momenten hätte kippen können. Erst senkte sich nach Urfan Nasserys Querschläger der Heber von Danny Lutz auf das verwaiste Gehäuse (15.), dann war Friedrich in letzter Sekunde mit dem langen Bein gegen den durchstartenden VfR-Stürmer am Ball – sauber geklärt statt Notbremse (35.).

„Wir wussten, dass Baumholder tief steht, und haben viele spielerische Lösungen gesucht“, hält der Abwehrchef fest. „Wir waren in der ersten Halbzeit schon besser, hatten aber auch das Quäntchen Glück“, fasst Diel zusammen, „mit dem 2:0 und vor allem dem 3:0 haben wir den Gegner gebrochen. Bei ihnen wurde es in der Kabine sehr laut, sie hatten sich viel vorgenommen.“ Es hatte sich gelohnt, intensiv an fußballerischen Lösungen zu arbeiten, um einen kompakten Deckungsverbund zu knacken. Wobei es mit der Kompaktheit des Ex-Oberligisten spätestens nach dem Dreierpack binnen sieben Minuten vorbei war.

Ein Comebach nach acht Monaten

So bot sich die Gelegenheit für David Hofmanns Comeback. Der Verteidiger stand im August letztmals auf dem Verbandsliga-Feld, arbeitete sich zuletzt trotz noch immer schmerzendem Schambein über die Zweite wieder heran und war gefragt, nachdem Nassery mit Brummschädel und Konstantin Breiden mit Zeitstrafen-Gefährdung runter mussten. „Ich wollte ihn belohnen“, sagt Diel. Als jüngstes Ziel habe man sich vorgenommen, die beste Offensive der Liga zu stellen. Auch da sieht es mehr als gut aus. Bald kommt wohl auch der Chefcoach nicht mehr um das A-Wort herum.

TSV Gau-Odernheim: Diel – Breiden (75. D. Hofmann), Friedrich, Nassery (46. Heinrich) – Weinbach, Juricinec, Maier (69. Dietrich), Maurer – Meslem (64. Gümüs), Rexhepi (72. Dimitrijevic) – Moreno.