Gau-Odernheim: Erster Neuzugang kommt aus Bodenheim

Defensivstratege Nils Schäfer trägt künftig das Gau-Odernheimer Trikot. – Foto: Stefan Haas

Der TSV Gau-Odernheim arbeitet weiter an seinem Kader für die neue Saison. In Gradi Nkunga und Aki Dimitrijevic haben die Spieler Nummer 16 und 17 aus dem aktuellen Aufgebot verlängert. Hinzu kommt der erste Neuzugang.

Nils Schäfer kommt von Verbandsligist VfB Bodenheim. Nicht zuletzt bei den beiden Punkteteilungen in den direkten Duellen der vorigen Saison fiel der um die 1,70 Meter große, dynamische und arbeitsame Defensiv-Allrounder TSV-Trainer Florian Diel positiv auf. „Er ist ein Unter-dem-Radar-Spieler und enorm wichtig in Bodenheim“, sagt Diel, „menschlich passt er super bei uns rein und wird uns einfach besser machen.“

Zweikampfstärke, Durchsetzungswille und Klarheit mit dem Ball am Fuß zeichnen den Sohn von 1817-Mainz-Urgestein Frank Schäfer aus. Jugend-Stationen bei Schott Mainz sowie, für je ein Jahr, dem 1. FC Kaiserslautern und SVW Wiesbaden sprechen für eine gute Ausbildung des 22-Jährigen. Defensives Mittelfeld oder Dreierkette wären die gewohnten Positionen, wobei Schäfer zuletzt auch auf der Schiene ausgeholfen hat – und bei einem Intermezzo bei 1817, wenn auch in der B-Klasse, mit 23 Saisontoren bewies, dass er weiß, wo das Tor steht.