Gau-Odernheim: Der Aufstieg eines stolzen Dorfvereins

Der Anfang: Der phänomenale Aufstieg des TSV Gau-Odernheim beginnt in der Spielzeit 2016/17 in der Bezirksliga Rheinhessen - und zwar mit einer Vizemeisterschaft. Unter der Regie von Trainer Christoph Hartmüller, der die Mannschaft inmitten der vorhergehenden Runde übernommen hatte, qualifizierte sich der TSV neben Meister TuS Marienborn über die Aufstiegsspiele für die Landesliga. Ausgeschaltet wurde seinerzeit der SV Büchelberg. Das Debüt in der Landesliga verlief sensationell. Diesmal gewann der TSV den Titel vor der TuS - es war der Urknall der befruchtenden Rivalität zwischen Gau-Odernheim und TuS Marienborn, die beide Klubs in den weiteren Jahren beflügelte. Fortan etablierte sich Gau-Odernheim, ein Weindorf mit knapp 5000 Einwohnern (laut Wikipedia), in der Verbandsliga.

Die Konsolidierungsphase: Die folgenden sechs Jahre etablierte sich der TSV Gau-Odernheim in der Verbandsliga, der höchsten Spielklasse des Verbands. Im Aufstiegsjahr glückte Platz sechs, 19/20 Platz 13. Auch die Corona-Phase überstand der TSV in der Verbandsliga. In der abgebrochenen Runde 20/21 sprang nach sieben Spielen der belanglose sechste Rang in der geteilten Verbandsliga raus. Eine Spielzeit später verpasste der TSV die Aufstiegsrunde, behauptete sich aber als Vierter der Abstiegsrunde. Ab 22/23 verlief der Spielbetrieb wieder störungsfrei. Und mit Resultaten, die den Aufwärtstrend des TSV vorzeichneten. Platz drei in 2022/23, Rang fünf nach einer sensationellen Rückrunde 23/24 und schließlich in der nun zu Ende gegangenen Spielzeit die Vizemeisterschaft mit der Qualifikation zur Oberliga Südwest.