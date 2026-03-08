Gau-Odernheim: Das Trainerteam bleibt - die Abstiegsgefahr auch

Christopher Hahn trug eine Maske, aber auch seine Teamkollegen waren nach der dreimonatigen Winterpause nicht wiederzuerkennen. – Foto: Mirco Metzler

Nein, der Abstiegskampf ist alles andere als abgehakt bei Oberliga-Aufsteiger TSV Gau-Odernheim. Das offenbarte die 0:3 (0:2)-Niederlage gegen die Sportfreunde Eisbachtal, die dem Winterpausen-Siebten in Erinnerung riefen, worauf es ankommt, um die Klasse zu halten. Das gibt viel Arbeit für das Trainerteam um Chefcoach Florian Diel, das auch kommende Saison in derselben Konstellation weiterarbeiten wird.

Eine Veränderung gibt es bei Cotrainer Björn Grimm, der ab Sommer auch als Spielertrainer im gleichberechtigten Duo mit Chefcoach Heiko Völker bei Schwarz-Weiß Mauchenheim am Ruder ist. „Ich bin froh, dass ich diese Chance bekomme“, sagt Grimm, der auch in den letzten Jahren schon dann und wann Einheiten bei den Schwarz-Weißen übernommen hatte und dort künftig anteilig deutlich mehr Zeit verbringen wird.

Am Petersberg bleibt Grimm für den Reha-Bereich zuständig und teilt sich das Athletiktraining mit Lucas Oberle auf, der genauso wie Cotrainer-Kollege Marius Dill, Torwarttrainer Jens Fischer, Teammanagerin Simone Trier, Physiotherapeutin Ulla Dietrich und Betreuer Dieter Baum an Bord bleiben wird. „Das freut mich sehr“, betont Diel, „das gesamte Team hat einen großen Anteil an unserem Erfolg.“

Und es wird nun gemeinsam nach Lösungen suchen, wie der TSV nach dem herben Rückschlag gegen Eisbachtal die Kurve bekommt. „Wir haben ein sehr schlechtes Spiel gemacht“, betont der Chefcoach, „wir hatten keinen guten Zugriff, waren in allen Phasen des Spiels schlechter als der Gegner, der auch wirklich nicht gut war.“ Doch die Gäste, als Vorletzter angereist, warfen in die Waagschale, was es im Klassenkampf braucht.

Dazu zählte auch ein gut gespielter Konter, den Matti Jung nur wenige Augenblicke nach Gradi Nkungas missglücktem Kopfball mit einem gezielten Schuss ins lange Eck abschloss (20.) – auch wenn die Schusshaltung nicht zwingend nach Absicht aussah. Belel Meslem hatte nach einer Flanke die dicke Ausgleichschance, zielte aus zentraler Position vor dem Tor aber auch genau mittig auf den Keeper (26.). Auf der Gegenseite verwertete Silas Held eine Flanke auf den zweiten Pfosten (43.) zum 0:2.

Umzug nach Alzey ist keine Ausrede

„Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren“, hält TSV-Kapitän Jakob Friedrich fest, „wir waren nicht giftig genug, hatten viel zu große Abstände zwischen den Ketten und in die Breite und sind dadurch nicht in die Zweikämpfe gekommen.“ Die Umstellung auf den großen Kunstrasen in Alzey wollte der Abwehrchef nicht als Ausrede gelten lassen: „Der Platz ist vielleicht ein, zwei Meter breiter als unser Rasen. Wir haben in der Vorbereitung auch auf großen Plätzen gespielt. Das ist eine tolle, schöne Anlage. Schade, dass wir hier nicht mehr zeigen konnten.“

Mit einem Dreifachwechsel samt Umstellung auf ein in der Liga ungewohntes 4-3-3-System wollte Diel in der Pause den Impuls zum Neuanfang setzen. „Wir haben gesagt: Es beginnt bei 0:0, wir versuchen einfach ein Tor zu schießen und schauen, was dann passiert“, erzählt der Trainer. Und sein Team kam auch häufiger ins vordere Drittel, brachte aber nur wenig Zwingendes zustande. Leart Rexhepis Schuss aus gefährlicher Position wurde noch geblockt (64.), Christopher Hahns Kopfball infolge einer Ecke stark pariert (84.). Sonst war bis auf zwei, drei mehr oder minder verzweifelte Distanzschüsse nichts Verheißungsvolles dabei.

Problem aus der Vorbereitung bestätigt sich

Mit dem 0:3 durch Finn Müller (90.+3) hatte die Partie endgültig ihren verdienten Sieger gefunden. „Wir haben das, was wir über Monate und Jahre gut gemacht haben, nicht hinbekommen“, sagt Friedrich, der eine solche sportliche Bruchlandung nach der Vorbereitung nicht kommen sah. Auch wenn mit dem Herausspielen zwingender Torchancen aus dem Ballbesitz heraus eine Schwäche zutage trat, die Diel schon in der Vorbereitung ausgemacht hatte.

„Der Abstiegskampf ist noch lange nicht vorbei“, warnt der Kapitän, „wir müssen in jedem Spiel an die Grenze gehen.“ In der bisherigen Saison, sagt Diel, „haben wir total überperformt. Heute war der Gegner fleißiger.“ Und das sollte dem TSV tunlichst nicht noch einmal passieren.

TSV Gau-Odernheim: Diel – Breiden (46. Schrod), Friedrich, Nassery (46. Hahn) – Zundel, Juricinec, Dietrich (73. Dimitrijevic), Meininger – Breitenbruch (67. Gümüs) – Nkunga (46. Rexhepi), Meslem.