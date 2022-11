Gau-Odernheim: Daniel Diel zur Halbzeit raus Warum der TSV Gau-Odernheim beim VfR Baumholder mit sage und schreibe 2:6 verlor

Der TSV Gau-Odernheim musste in Baumholder, gegen den VfR hatte er bisher noch nie verloren, auf mehrere Leistungsträger verzichten. Fabio Moreno Fell war klar. Dazu gesellte sich überraschend Emre Gümüs, der kurzfristig krankheitsbedingt absagen musste. Und auch Aleksandar Dimitrijevic, auch einer der Garanten für Gau-Odernheims Power-Fußball, blieb verletzungsbedingt auf der Bank. Die Personalnot war schließlich so groß, dass der seit Ewigkeiten pausierende Lukas Oberle im zentralen Mittelfeld sein Comeback gab. Nach ansprechenden 15 Minuten war das beendet. Der Routinier schied angeschlagen aus.

Das 0:4 sei aber keine Folge seiner Hüftprellung gewesen, stellte Daniel Diel klar. Vielmehr habe er es in Anbetracht des klaren Rückstands vorgezogen, sich fortan zu schonen. Nächste Woche gegen TuS Rüssingen wollte er wieder zwischen den Pfosten stehen. Da war es vernünftiger, keine weiteren Risiken einzugehen. So kam Enrico Pehle zu seinem Saisondebüt. „Und das ist ihm gut gelungen”, kommentierten TSV-Coach Christoph Hartmüller und Daniel Diel unisono. Trotz der beiden Gegentreffer, die der junge Ersatzkeeper hinnehmen musste.

Schon zur Halbzeit lag der TSV Gau-Odernheim 0:4 zurück. Dass Daniel Diel gleich in der Kabine blieb, sprach Bände. „Wir hatten vereinbart, dass ich nur so lange spiele, wie Aussicht auf Erfolg besteht”, erläuterte der Torhüter und Kapitän seine Auswechslung. Die vorausgegangenen 45 Minuten hatte Diel auf die Zähne gebissen. Selbst Medikamente bannten nicht den Schmerz in der linken Hüfte. Trotz der schweren Prellung, die er sich in der Vorwoche in Bretzenheim zugezogen hatte, wollte Diel seiner Mannschaft den Rücken freihalten. Zumindest so lange, wie es Sinn machte.

Der VfR Baumholder schwimmt seit Wochen auf einer Erfolgswelle. Auch dank seiner beiden Topstürmer. Der TSV wusste, was da auf ihn zukommt. Verteidigen konnte er sich aufgrund individueller Fehler nur unzureichend. Hartmüller: „Die haben da so viel Qualität, dass sie irgendwann zustechen”. Das war erstmals nach 14 Minuten der Fall, als Alexander Bambach per Freistoß die Führung erzielte. Am Ende ging ein weiterer Treffer (34.) auf sein Konto. Felix Ruppenthal katapultierte sich dank seiner drei Tore gegen den TSV (24. 39., 76.) in der Torjäger-Liste der Verbandsliga auf Platz eins. Außerdem traf Robin Sooss für die Gastgeber (52.), den mit diesem Sieg die Revanche für die Hinspielniederlage glückte. Vor wenigen Wochen hatte der VfR am Petersberg verloren.

Zwei Ehrentreffer als Belohnung für die Moral

Obwohl sie nichts mehr zu gewinnen hatten, zeigten die Gau-Odernheimer auch in der zweiten Hälfte Moral. Karim Mathis (62.) und der für Oberle gekommene Samuele Gualtieri (80.) belohnten den Einsatz mit ihren Treffern. Aber schon zu diesem Zeitpunkt richtete sich der Blick beim TSV auf das Heimspiel am nächsten Sonntag gegen TuS Rüssingen. Dann kommt der Gegner an den Petersberg, gegen den die gegenwärtige Mini-Krise beendet werden soll.

TSV Gau-Odernheim: Diel (46. Pehle), Friedrich, Dietrich, Hofmann, Robinson, Mathis (72. Reinbold), Maurer (46. Galle), Maier, Knell (72. Meininger), Gagliardi, Oberle (25. Gualtieri).