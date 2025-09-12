Gau-Odernheim bittet Wormatia Worms zum Oberliga-Duell

Gau-Odernheim. Am Sonntag um 15.30 Uhr kommt es am Sportplatz an der Petersberghalle zu einem der Highlights des 7. Spieltags in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: Aufsteiger TSV Gau-Odernheim empfängt den Tabellenvierten Wormatia Worms. Die Petersberg-Elf spielt ihre erste Saison überhaupt in der Oberliga und hat mit neun Punkten aus den ersten Partien bereits ein Ausrufezeichen gesetzt.

Die Wormatia geht mit einem breiten Kader und der Rolle des Favoriten in die Partie, doch Gau-Odernheim bewies schon im Verbandspokal der Vorsaison, dass Überraschungen möglich sind – damals siegte der TSV nach Verlängerung mit 2:1.

Das Spiel wird live übertragen bei der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung – kommentiert von den Sportreportern Paul Buschhaus und Torben Schröder.

> Livestream der Allgemeinen Zeitung

> Livestream der Wormser Zeitung