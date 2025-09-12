Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die Partie zwischen dem TSV Gau-Odernheim und VfR Wormatia Worms wird live übertragen. – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan
Gau-Odernheim bittet Wormatia Worms zum Oberliga-Duell
Am Sonntag trifft der TSV Gau-Odernheim auf den Oberliga-Spitzenklub Wormatia Worms +++ Spannung garantiert! Anpfiff um 15.30 Uhr +++ Live zu sehen im Stream
Gau-Odernheim. Am Sonntag um 15.30 Uhr kommt es am Sportplatz an der Petersberghalle zu einem der Highlights des 7. Spieltags in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: Aufsteiger TSV Gau-Odernheim empfängt den Tabellenvierten Wormatia Worms. Die Petersberg-Elf spielt ihre erste Saison überhaupt in der Oberliga und hat mit neun Punkten aus den ersten Partien bereits ein Ausrufezeichen gesetzt.
Die Wormatia geht mit einem breiten Kader und der Rolle des Favoriten in die Partie, doch Gau-Odernheim bewies schon im Verbandspokal der Vorsaison, dass Überraschungen möglich sind – damals siegte der TSV nach Verlängerung mit 2:1.
Das Spiel wird live übertragen bei der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung – kommentiert von den Sportreportern Paul Buschhaus und Torben Schröder.