Gau-Odernheim: Beton-Abwehr als Erfolgsgarant

Ausgeglichene Bilanz, ein Platz genau in der Mitte der Tabelle – mit der ersten Oberliga-Hinrunde der Vereinsgeschichte kann der TSV Gau-Odernheim vollauf zufrieden sein. Zwar war das 0:0 im Aufsteiger-Duell beim FV Dudenhofen kein Spiel für Fußballästheten. Aber es war, wie Trainer Florian Diel sagt, „ein wertvoller Punkt, den wir gewonnen haben“.
23 Zähler, damit sind alle vor der Saison gesetzten und zuletzt noch aktualisierten Ziele übertroffen. Nur die Top-Vier haben weniger Tore kassiert. Und Diel hatte gegenüber den 120 Pokal-Minuten plus Elfmeterschießen am Mittwochabend in Kandel (6:7) auf sechs Positionen gewechselt, mehr der Erschöpfung und Verletzungsprophylaxe als der taktischen Idee für dieses Spiel geschuldet.
Die Chancen, die dieses 90-minütige Stück Fußballarbeit zu bieten hatte, boten sich ausnahmslos den Vorderpfälzern. Am kribbeligsten wurde es, als der TSV nach einem Standard den Ball von der Linie putzte. Im Kollektiv, das Diel heute generell hervorhebt. „Die ersten 20 Minuten waren sehr klar bei Dudenhofen, da hatten wir auch Glück“, sagt der Chefcoach, „das hatte ich aber auch erwartet. Ich bin ein hohes Risiko gegangen.“
Das „bisschen Chaos“, das die gänzlich ungewohnte Personalauswahl mit sich gebracht hatte, wurde jedoch eingehegt, sodass eine Spielphase mit mehr Kontrolle und der ein oder anderen potenziellen Torgelegenheit folgte. „Doch die haben wir uns alle schon in der Entstehung selbst kaputt gemacht und bei zwei, drei sehr aussichtsreichen Umschaltern einfach schlechte Entscheidungen getroffen“, sagt Diel, „hinten raus ist es dann ein echtes Abstiegskampf-Spiel, in dem es einfach darum ging, mit allen Mann die eigene Hälfte zu verteidigen und das Ergebnis zu ziehen.“
Kräftig rotiert und doch unüberwindbar
Kapitän Jakob Friedrich bekam seine überfällige Schonung. Keeper Daniel Diel meldete am Morgen, dass er nicht ganz fit ist, sodass der im Pokal starke Leander Schmidt erneut zwischen den Pfosten stand. Auch Aki Dimitrijevic und Kenan Dogan waren nicht verfügbar. Jannis Maurer und Konstantin Breiden rutschten, wie Florian Diel sagt, „quasi aus dem Nichts“ in die Startelf, Miles Hofmann nach einer Woche Krankheit, Belel Meslem nach überstandener Fußprellung.
„Der Punkt ist für uns um ein Vielfaches wertvoller als für Dudenhofen“, sagt Diel nach einem „sehr fairen, sehr respektvollen“ Nichtabstiegsduell. So startet der TSV mit sieben Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone in die Rückrunde. Da bietet sich ein Zwischenfazit an. „Wir haben eine tolle Vorrunde gespielt“, sagt Diel, „wir konnten sehr viele Spiele auf Augenhöhe bestreiten. 23 Punkte sind im Ergebnis top. In vier Spielen war mehr drin, in zwei eher weniger.“
"Haben unsere Mittel voll ausgeschöpft"
„Mental“, sagt Diel, „ist es eine Riesen-Belastung, Woche für Woche so zu brennen. Wir haben unsere Mittel voll ausgeschöpft.“ In der Tat performt der TSV, seit der Chefcoach vor anderthalb Jahren übernahm, beständig am oberen Limit. Die Defensive ist der Schlüssel, denn nur Schlusslicht Eppelborn traf seltener. Verlässliche Abwehrarbeit „ist die einzige Chance, drin zu bleiben“, betont Diel, „nur vier Mannschaften mit weniger Gegentoren – das ist eine Zahl, auf die wir als Mannschaft und ich als Trainer stolz sein können.“
TSV Gau-Odernheim: Schmidt – Juricinec, Schrod, Breiden – Maurer (48. Meininger), Breitenbruch (61. Dietrich), Maier, Zundel – Gümüs (77. Nkunga) – M. Hofmann (61. Hahn), Meslem (77. Kohlstadt).