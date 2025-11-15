Nur im Kollektiv kann der TSV bestehen. – Foto: Timo Schlitz (Archiv)

Gau-Odernheim: Beton-Abwehr als Erfolgsgarant 0:0 zum Hinrunden-Finale in Dudenhofen +++ Nur die Top-Vier haben weniger Gegentore kassiert

Ausgeglichene Bilanz, ein Platz genau in der Mitte der Tabelle – mit der ersten Oberliga-Hinrunde der Vereinsgeschichte kann der TSV Gau-Odernheim vollauf zufrieden sein. Zwar war das 0:0 im Aufsteiger-Duell beim FV Dudenhofen kein Spiel für Fußballästheten. Aber es war, wie Trainer Florian Diel sagt, „ein wertvoller Punkt, den wir gewonnen haben“.

23 Zähler, damit sind alle vor der Saison gesetzten und zuletzt noch aktualisierten Ziele übertroffen. Nur die Top-Vier haben weniger Tore kassiert. Und Diel hatte gegenüber den 120 Pokal-Minuten plus Elfmeterschießen am Mittwochabend in Kandel (6:7) auf sechs Positionen gewechselt, mehr der Erschöpfung und Verletzungsprophylaxe als der taktischen Idee für dieses Spiel geschuldet. Heute, 14:30 Uhr FV Dudenhofen FV Dudenhof. TSV Gau-Odernheim Gau-Odernh. 0 0 Abpfiff

Die Chancen, die dieses 90-minütige Stück Fußballarbeit zu bieten hatte, boten sich ausnahmslos den Vorderpfälzern. Am kribbeligsten wurde es, als der TSV nach einem Standard den Ball von der Linie putzte. Im Kollektiv, das Diel heute generell hervorhebt. „Die ersten 20 Minuten waren sehr klar bei Dudenhofen, da hatten wir auch Glück“, sagt der Chefcoach, „das hatte ich aber auch erwartet. Ich bin ein hohes Risiko gegangen.“ Das „bisschen Chaos“, das die gänzlich ungewohnte Personalauswahl mit sich gebracht hatte, wurde jedoch eingehegt, sodass eine Spielphase mit mehr Kontrolle und der ein oder anderen potenziellen Torgelegenheit folgte. „Doch die haben wir uns alle schon in der Entstehung selbst kaputt gemacht und bei zwei, drei sehr aussichtsreichen Umschaltern einfach schlechte Entscheidungen getroffen“, sagt Diel, „hinten raus ist es dann ein echtes Abstiegskampf-Spiel, in dem es einfach darum ging, mit allen Mann die eigene Hälfte zu verteidigen und das Ergebnis zu ziehen.“