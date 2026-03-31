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Gau-Odernheim: Belel Meslem zieht es zu Wormatia
Nach Fabio Moreno Fell verliert der Oberligist wieder seinen besten Offensivspieler +++ Wechsel sorgte schon für Sprüche in der Kabine
von Torben Schröder · Heute, 14:10 Uhr · 0 Leser
Gegner abgeschüttelt, Ball vor sich - so hat es Belel Meslem am liebsten. – Foto: Michael Wolff
Am Samstag konnte er schon einmal in der EWR-Arena vorspielen. Nach dem 0:0 von Wormatia Worms gegen den TSV Gau-Odernheim wurde bekannt gegeben, dass Belel Meslem zur neuen Oberliga-Saison die Seiten wechseln wird. Die Wormser freuen sich über ihren ersten Neuzugang, die Gau-Odernheimer beklagen erneut den Abgang ihres bei weitem erfolgreichsten Torschützen.
Beim VfR trifft Meslem auf seinen früheren Gonsenheimer Cheftrainer. Am Petersberg erfuhren sie durch die Wormser Pressemitteilung offiziell davon, dass der Deal durch ist. Wie die Kollegen reagiert haben, was Meslem sich vom Wechsel verspricht, wie er seine Zeit in Gau-Odernheim beurteit und was TSV-Trainer Florian Diel sagt, steht im Plus-Artikel der Wormser Zeitung.