Gau-Odernheim: Belel Meslem zieht es zu Wormatia Nach Fabio Moreno Fell verliert der Oberligist wieder seinen besten Offensivspieler +++ Wechsel sorgte schon für Sprüche in der Kabine von Torben Schröder · Heute, 14:10 Uhr · 0 Leser

Gegner abgeschüttelt, Ball vor sich - so hat es Belel Meslem am liebsten. – Foto: Michael Wolff

Am Samstag konnte er schon einmal in der EWR-Arena vorspielen. Nach dem 0:0 von Wormatia Worms gegen den TSV Gau-Odernheim wurde bekannt gegeben, dass Belel Meslem zur neuen Oberliga-Saison die Seiten wechseln wird. Die Wormser freuen sich über ihren ersten Neuzugang, die Gau-Odernheimer beklagen erneut den Abgang ihres bei weitem erfolgreichsten Torschützen.