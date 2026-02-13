Gau-Odernheim baut auf mehr Schultern

Gau-Odernheim. Keiner ist unersetzlich. Auch Benny Wilhelm nicht, der als Sportdirektor beim Oberligisten TSV Gau-Odernheim über Jahre hinweg omnipräsent war. In der Winterpause zog der Mannheimer, wie avisiert, einen Schlussstrich unter sein ehrenamtliches Engagement. Die Lücke ist inzwischen geschlossen. Mit einem Gremium, das vom ehemaligen TSV-Abteilungsleiter Michael Maier geführt wird.
Maier, selbst vor Jahren schon Abteilungsleiter und einer der Wegbereiter des phänomenalen Aufstiegs des TSV Gau-Odernheim, würdigt die Leistung Benny Wilhelms mehrfach, ehe er ins Heute wechselt. „Benny hat das wirklich hervorragend gemacht“, lobt der Vater von Oberliga-Spieler Jonathan Maier unter Verweis auf die vielen Tätigkeiten, die der Ausgeschiedene am Petersberg erledigte. Da waren beispielsweise die Sportliche Leitung, Interimstrainer-Zeiten, die Rasenpflege oder auch die Werbung via Social Media.
Einen Nachfolger zu finden, der sich derart intensiv in die Vereinsarbeit einbringt, sei so gut wie unmöglich, reflektiert Maier. Zudem wolle man das auch nicht mehr. Einerseits, weil es den oder die Betroffene objektiv viel zu intensiv fordere. Und zum anderen, weil sich ein Verein sehr abhängig macht, wenn er eine solche Aufgabenfülle auf nur eine Person konzentriert. Das sei ein strukturelles Thema, das man bei der Nachfolgeregelung berücksichtigt habe.
Arbeitsteilung also. Die Aufgaben auf mehr Schultern verteilen. Das war auch die Vorstellung von Oliver Grub. Und es fanden sich schon im Verlauf vergangenen Jahres, nachdem sich Wilhelm sukzessive aus dem operativen Geschäft zurückgezogen hatte, engagierte Kräfte. Für den sportlichen Bereich, das Management des Oberliga-Teams, das TSV-Eigengewächs Lukas Knell und Sascha Winsi. Simone Trier kümmert sich um die Spielorganisation, Sabine Tasch um die allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten. Die Leitung des Gremiums obliegt Michael Maier, der obendrein mit zuständig ist für die Modernisierung der Sportstätten.
Eben hier sieht sich Maier extrem verpflichtet. Durch den Aufstieg in die Oberliga katapultierte sich der TSV Gau-Odernheim im vergangenen Jahr ins Rampenlicht. Politiker signalisierten in ihrer Begeisterung gegenüber dem bodenständigen Dorfverein Ideen und öffentliche Mittel, um Teile der in die Jahre gekommenen Sportstätte weiterzuentwickeln. Unter anderem soll das Vereinsheim modernisiert werden. Obwohl es um das Thema ruhig geworden ist, bewege sich im Hintergrund viel, avisiert der mit der Sache betraute Maier.
Sehr rätseln Fans und die Beobachter des Oberliga-Siebten, wie sich die Trainerfrage entwickeln wird. Klar, dass der Klub mit dem erfolgreichen Aufstiegstrainer Florian Diel in die dritte Saison, also die Spielzeit 2026/27, gehen möchte. Noch aber gibt es keine Einigung. Maier avisiert die Entscheidung nach Fastnacht. Knell und Winsi (Maier: „Sie machen das prima“) führen die Gespräche mit charismatischen Coach, der dem Verein emotional genauso eng verbunden ist wie Maier und viele andere Führungskräfte. Sie sind stolz, bei dem Dorfverein so viel zu bewegen und bewegt zu haben. Und sie arbeiten daran, dass sich an dieser DNA nichts ändert. Familiäre Atmosphäre, Spieler zum Anfassen, ein Verein, der eng mit dem Ortsleben verknüpft ist - das sind Attribute, für die der TSV Gau-Odernheim steht.
Das sind aber auch die Attribute, die Michael Maier lebt. Nein, besser: die gesamte Familie Maier, die seit Jahren auch Teil der aktiven Sportfamilie des TSV Gau-Odernheim ist. Seine Philosophie: Man kann nicht nur nehmen, sondern muss auch etwas zurückgeben - deshalb hatte er einst das Amt des Abteilungsleiters am Peterberg angenommen. Aus zeitlichen Gründen hat er sich schließlich zurückziehen müssen, ohne dass der Kontakt abgebrochen wäre. Mit Vorstandsvorsitzendem Oliver Grub verbindet ihn eine Freundschaft. Und als der anrief und ihm den Vorschlag der Abteilungsleitung antrug, sagte Maier nicht nein.
Die Oberliga-Fußballer vom TSV Gau-Odernheim befinden sich indes in der Vorbereitung auf die Meisterschaftssaison. Ihr erstes Punktspiel steigt am 8. März gegen die Sportfreunde Eisbachtal (im Alzeyer Wartbergstadion). Bis dahin stehen noch sechs Testspiele an. Darunter an diesem Freitag beim VfB Bodenheim, am Samstag beim TuS Kirchberg und am Mittwoch (19.30 Uhr, Gau-Odernheim, Kunstrasen) gegen die TSG Bretzenheim.