Gau-Odernheim baut auf mehr Schultern Oberligist hat nach dem Wilhelm-Abschied seine Sportdirektoren-Stelle entflochten von Claus Rosenberg · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

Die Sanierung des Vereinsheims mit den sanitären Anlagen steht in der Agenda des TSV Gau-Odernheim weit oben. Foto: Mirco Metzler / p-p

Gau-Odernheim. Keiner ist unersetzlich. Auch Benny Wilhelm nicht, der als Sportdirektor beim Oberligisten TSV Gau-Odernheim über Jahre hinweg omnipräsent war. In der Winterpause zog der Mannheimer, wie avisiert, einen Schlussstrich unter sein ehrenamtliches Engagement. Die Lücke ist inzwischen geschlossen. Mit einem Gremium, das vom ehemaligen TSV-Abteilungsleiter Michael Maier geführt wird.

Maier, selbst vor Jahren schon Abteilungsleiter und einer der Wegbereiter des phänomenalen Aufstiegs des TSV Gau-Odernheim, würdigt die Leistung Benny Wilhelms mehrfach, ehe er ins Heute wechselt. „Benny hat das wirklich hervorragend gemacht", lobt der Vater von Oberliga-Spieler Jonathan Maier unter Verweis auf die vielen Tätigkeiten, die der Ausgeschiedene am Petersberg erledigte. Da waren beispielsweise die Sportliche Leitung, Interimstrainer-Zeiten, die Rasenpflege oder auch die Werbung via Social Media.

Einen Nachfolger zu finden, der sich derart intensiv in die Vereinsarbeit einbringt, sei so gut wie unmöglich, reflektiert Maier. Zudem wolle man das auch nicht mehr. Einerseits, weil es den oder die Betroffene objektiv viel zu intensiv fordere. Und zum anderen, weil sich ein Verein sehr abhängig macht, wenn er eine solche Aufgabenfülle auf nur eine Person konzentriert. Das sei ein strukturelles Thema, das man bei der Nachfolgeregelung berücksichtigt habe. Knell und Winsi kümmern sich ums Sportliche Arbeitsteilung also. Die Aufgaben auf mehr Schultern verteilen. Das war auch die Vorstellung von Oliver Grub. Und es fanden sich schon im Verlauf vergangenen Jahres, nachdem sich Wilhelm sukzessive aus dem operativen Geschäft zurückgezogen hatte, engagierte Kräfte. Für den sportlichen Bereich, das Management des Oberliga-Teams, das TSV-Eigengewächs Lukas Knell und Sascha Winsi. Simone Trier kümmert sich um die Spielorganisation, Sabine Tasch um die allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten. Die Leitung des Gremiums obliegt Michael Maier, der obendrein mit zuständig ist für die Modernisierung der Sportstätten.